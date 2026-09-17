Analía Rodríguez, exesposa de Erick Elera, agradeció a Allison Pastor por apoyar a su hija Flavia en sus sueños

Analía Rodríguez es la primera esposa de Erick Elera y madre de su primera hija

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Analía Rodríguez agradeció públicamente a Allison Pastor por el respaldo que brinda a Flavia Elera, hija que tiene con Erick Elera, en su propósito de formarse como actriz de Broadway. La madre de la adolescente siguió su participación en el programa Mande quien mande y compartió mensajes en redes sociales tras verla contar sus metas frente a las cámaras.

La joven, hija del actor conocido por interpretar a Joel Gonzales en Al fondo hay sitio, relató en el espacio de América TV que desea prepararse para actuar en musicales en Estados Unidos. Según contó durante la emisión, ese objetivo podría acercarse con la ayuda de Allison Pastor, pareja de su padre, quien busca alternativas para que pueda continuar su formación artística fuera de Perú.

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Rodríguez reaccionó a la aparición televisiva de su hija con un mensaje dirigido tanto a Pastor como a Erick Elera. “Gracias, Alli y Erick”, escribió la exmodelo, en alusión a las gestiones y al acompañamiento que ambos ofrecen a Flavia en esta etapa.

La publicación llamó la atención porque dejó en evidencia la relación cordial que Rodríguez mantiene con la actual pareja del padre de su hija. Lejos de plantear un conflicto familiar, la exesposa de Elera puso el foco en el respaldo que recibe la adolescente para desarrollar sus intereses en la actuación y el baile.

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La madre de Flavia Elera celebró su primera aparición en televisión

El agradecimiento no fue el único mensaje que Analía Rodríguez dedicó a su hija. También compartió una imagen de la presentación de Flavia y expresó su emoción por verla en televisión.

“Mi bebé hermosa en la TV. Bailas hermoso, mi amor. Dios cumpla todos tus sueños. Ya él te dio todo el talento”, publicó Rodríguez en sus redes sociales. El mensaje acompañó una captura de la adolescente durante su paso por el programa.

La presencia de Flavia Elera en el espacio televisivo se centró en sus aspiraciones dentro de las artes escénicas. La joven habló de su interés por convertirse en actriz de Broadway, un circuito reconocido por sus producciones teatrales y musicales en Nueva York.

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Flavia Elera, hija de Erick Elera, visitó Mande quien mande y mostró su talento para el baile en el set del programa.

Durante la conversación, Flavia expuso que recibió el impulso de Allison Pastor para analizar opciones de preparación en Estados Unidos. La integrante de Esto es guerra manifestó que conoce a la hija de Erick Elera desde que tenía tres años y que la cercanía entre ambas se consolidó con el paso del tiempo.

La adolescente también se refirió al vínculo que mantiene con Pastor. “La considero como mi segunda mamá”, expresó al hablar de la actual pareja de su padre, a quien dijo querer mucho.

Allison Pastor considera a Flavia como su hija mayor

Allison Pastor respondió a las palabras de Flavia Elera y explicó que su relación se construyó durante varios años. La chica reality señaló que acompañó de cerca el crecimiento de la adolescente desde que era pequeña y que ese proceso derivó en un vínculo familiar.

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Pastor sostuvo que considera a Flavia como su hija mayor. La declaración se produjo después de que la joven explicara la importancia que tiene para ella el respaldo de la pareja de su padre.

Erick Elera y Analía Rodríguez tuvieron una hija, fruto de su relación. | captura/Latina/difusión

El intercambio también permitió conocer parte de la dinámica familiar entre Erick Elera, Allison Pastor, Flavia y Analía Rodríguez. Aunque Elera y Rodríguez terminaron su matrimonio en 2015, ambos mantienen un lazo como padres de la adolescente, quien reside con el actor y con Pastor.

Rodríguez y Elera contrajeron matrimonio en 2012. De esa relación nació Flavia, quien hoy avanza en actividades vinculadas con el canto, el baile y la actuación.

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Erick Elera y Analía Rodríguez.