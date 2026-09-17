Escolares del Liceo Naval permanecerán retenidos 48 horas en la comisaría de San Borja

La policía intervino un colegio en San Borja y retiene a ocho alumnos tras la denuncia de un compañero por una presunta agresión sexual. Las imágenes muestran el traslado de los menores a las dependencias policiales para las diligencias correspondientes.

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Ocho estudiantes de quinto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise fueron retenidos en la comisaría de San Borja tras una denuncia por presunta violencia sexual contra un adolescente de 16 años. El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana indicó inicialmente que los menores permanecerían 48 horas bajo retención, según el reporte de Panamerica Noticias.

Los escolares fueron trasladados a Medicina Legal para cumplir diligencias. Por su parte, la ministra de la Mujer de la Mujer, María Seminario, no aclaró el tiempo que permanecerán intervenidos.

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Una denuncia de la familia de un estudiante de cuarto de secundaria activó una investigación policial en el Liceo Naval Almirante Guise de San Borja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ministra de la Mujer señala que se realiza los exámenes correspondientes

Mientras tanto, la Séptima Fiscalía de Familia de Lima interviene en el caso y evalúa la información reunida por la Policía Nacional del Perú. Los escolares fueron llevados desde el plantel hasta la dependencia policial luego de que los padres del adolescente agraviado presentaran la denuncia.

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) señaló que el sector activó la asistencia psicológica y legal para el menor de edad y su familia desde que tomaron conocimiento de la denuncia en la comisaría de San Borja.

Seminario evitó dar detalles sobre el informe médico legal por tratarse de información confidencial. “No puedo dar el informe completo por confidencialidad”, afirmó.

Un terrible caso de violencia sexual involucra a ocho estudiantes del colegio Liceo Naval, quienes fueron detenidos en la comisaría de San Borja por presuntamente agredir a un compañero menor de edad dentro del bus de la institución.| Video: Panamericana

En otro momento, precisó que la información recibida por su despacho da cuenta de ocho alumnos de quinto de secundaria involucrados en las diligencias del caso.

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La Fiscalía deberá recoger las declaraciones de los adolescentes y evaluar los elementos reunidos durante la investigación.

La titular del MIMP pidió que el proceso avance con rapidez y que las diligencias prioricen la protección del adolescente. También señaló que el ministerio se concentra en brindar acompañamiento a la víctima y a su entorno familiar.

“Tenemos que hacer que sea rápido, que haya una sentencia rápida para evitar la revictimización de este adolescente”, manifestó.

Seminario pidió cautela en la difusión de información sobre los estudiantes involucrados, debido a que todos son menores de edad. Además, calificó como grave que en redes sociales circulen nombres e imágenes que permitirían identificarlos.

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Canales de ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brinda orientación y atención a víctimas, familiares y testigos de casos de violencia mediante la Línea 100, un servicio gratuito y confidencial. La línea permite recibir información sobre medidas de protección, asistencia psicológica y rutas para presentar denuncias.

El sector también cuenta con los Centros Emergencia Mujer y Familia, que ofrecen acompañamiento psicológico, asesoría legal y apoyo social para las personas afectadas.

En situaciones de riesgo inmediato, se recomienda acudir a la dependencia policial más cercana o solicitar ayuda a través de los canales de emergencia disponibles.

Policía Nacional del Perú (PNP): ante una emergencia o un riesgo inmediato, se puede llamar al 105 para solicitar intervención policial. También es posible acudir a la comisaría más cercana para formalizar una denuncia.

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Ministerio de Educación (Minedu): los casos de violencia física, psicológica o sexual en el entorno escolar pueden reportarse de forma confidencial en la plataforma SíseVe.