Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

¡Día de partido! Cienciano afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘papá’ afrontará una oportunidad especial para volver a colocarse entre los cuatro mejores de una competencia internacional.
¿Cómo llega Cienciano?
El ‘Papá’ llega a este compromiso después de recuperar confianza en el torneo local. El pasado fin de semana venció 5-2 a FC Cajamarca como visitante, resultado con el que puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar en el Torneo Clausura.
Sin embargo, la gran campaña internacional es el principal argumento del conjunto dirigido por Horacio Melgarejo. Cienciano primero eliminó a Lanús en los playoffs y posteriormente dio uno de los grandes golpes de la competencia al dejar fuera a Botafogo en octavos de final.
Ante el conjunto brasileño, el equipo cusqueño consiguió una espectacular victoria por 6-1 en el Cusco y, pese a caer 1-0 en la vuelta disputada en Río de Janeiro, avanzó con un contundente 6-2 global.
¿Cómo llega Montevideo City Torque?
Montevideo City Torque llega con confianza. El conjunto dirigido por Marcelo Méndez viene de derrotar 2-1 a Cerro Largo por el campeonato uruguayo, acumulando tres victorias consecutivas, y viajará a Cusco con la intención de conseguir un resultado que mantenga abierta la serie para la revancha.
En la Copa Sudamericana, el cuadro uruguayo tuvo que superar a Tigre en los octavos de final. Ganó 1-0 en Argentina y posteriormente volvió a imponerse, esta vez por 2-1 en el Estadio Centenario, para cerrar la eliminatoria con un 3-1 global.
Alineaciones probables
Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondaraín, Marcos Martinich; Gonzalo Aguirre, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Juan Romagnoli, Neri Bandiera; y Carlos Garcés.
Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Facundo Silvera; Esteban Obregón, Luka Andrade, Salomón Rodríguez.
Cienciano vs Montevideo City: canal TV del partido
La transmisión oficial del duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, estará a cargo de DSports, señal internacional que cuenta con los derechos televisivos del torneo. Asimismo, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de DGO, plataforma disponible para los usuarios del servicio.
En Infobae Perú realizaremos la cobertura completa del encuentro en el Cusco. A través de nuestra página web podrás seguir la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles, las mejores jugadas, el resumen y el resultado final de este importante duelo internacional.
Cienciano vs Montevideo City: horario del partido
El primer cruce entre Cienciano y Montevideo City Torque se disputará este jueves 10 de septiembre a partir de las 19:30 horas de Perú de acuerdo a la programación oficial de la Conmebol. En Uruguay, el partido comenzará a las 21:30 horas. El escenario será el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco, donde el ‘papá’ arrancará la serie como local.
Cienciano busca seguir haciendo historia
Cienciano está protagonizando una nueva hazaña internacional y ahora afrontará un duro desafío en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde se medirá ante Montevideo City Torque, uno de los equipos que mejor rendimiento ha mostrado en el torneo. El ‘papá’ buscará hacer valer su localía y la altura del Cusco para conseguir una ventaja importante en el primer capítulo de la serie y llegar con mayores posibilidades al encuentro de vuelta en Uruguay.