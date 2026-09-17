Cienciano presenta su lista de convocados para partido contra Montevideo City por la llave de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano se alista para un choque decisivo contra Montevideo City, en el Centenario. - Crédito: AFP

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Cienciano ha despejado el misterio. A un día de su presentación clave, contra Montevideo City por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, el club cusqueño ha dado a conocer la lista de convocados perfilada por el entrenador Horacio Melgarejo. Aparecen dos ausencias y un retorno.

A comparación de la convocatoria anterior, hay algunas modificaciones, aunque no profusas. Se destaca el retorno de Gerson Barreto, que en el enfrentamiento de ida tuvo que conformarse con seguir el desarrollo de las acciones desde las tribunas al arrastrar una sanción por acumulación de amonestaciones.

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Matías Succar, pegado en la línea lateral, intentando superar a un marcador de Montevideo City. - Crédito: EFE

En el apartado de bajas surge el nombre de Alejandro Hohberg, mediocentro que a lo largo de la Sudamericana motorizó a los suyos, contribuyendo, además, con goles decisivos. El ‘10’ se cayó de la citación por una lesión muscular que ha mermado seriamente su condición física.

Otro futbolista que se ha quedado afuera de la consideración del técnico Melgarejo ha sido el defensor Claudio Núñez. Aunque el paraguayo ha dicho presente en el certamen internacional —incluso participando en la llave de ida contra City Torque al entrar de cambio por Carlos Cabello— se optó por recortarlo de la lista final.

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Impactante momento en el partido entre Botafogo y Cienciano por la Copa Sudamericana. Alejandro Hohberg en posición adelantada, choca fuertemente con el portero rival al intentar disputar el balón, quedando tendido en el césped con evidentes gestos de dolor.

Así, la lista de convocados de Cienciano para el choque ante Montevideo City es la siguiente: Gonzalo Falcón, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Santiago Arias, Cristian Souza, Gonzalo Aguirre, Juan Romagnoli, Neri Bandiera, Sebastián Cavero, Marcos Martinich, Ray Sandoval, Didier La Torre, Matías Succar, Carlos Garcés, Carlos Cabello, Renzo Salazar, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Ademar Robles, Ítalo Espinoza, Henry Caparó y Gerson Barreto.

El ‘papá’ saltará al gramado del estadio Centenario este jueves (17.09.2026) con la consigna prioritaria de cuidar la ventaja lograda en la llave de ida al tiempo que buscará aplicar un profundo ejercicio de resistencia no sin olvidarse de atacar en situaciones manifiestas para intentar poner contra las cuerdas a su oponente.

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Cienciano da a conocer su lista de convocados para la revancha contra Montevideo City, en Uruguay. - Crédito: @Club_Cienciano

Cusco se paraliza

La Municipalidad del Cusco instalará pantallas gigantes para que los hinchas sigan el partido entre City Torque y Cienciano, correspondiente al encuentro de vuelta de la Copa Sudamericana. Desde las 17.00 horas, una de las transmisiones se realizará en la Plaza de Armas de la ciudad.

También habrá otro punto de reunión en la plaza de San Jerónimo. La iniciativa busca facilitar el acceso gratuito al partido y reunir a los seguidores del ‘papá’ en espacios públicos. La organización estará a cargo del municipio, que convocó a la población a vivir el encuentro con entusiasmo y respeto.

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Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

Conviene mencionar que no es la primera vez que los hinchas del Cienciano toman las calles de la ciudad. En el pasado lance contra Botafogo, en el estadio Nilton Santos, un total de cinco mil espectadores siguieron a larga distancia el desempeño de los suyos y festejaron hasta altas horas de la madrugada la clasificación.

El avance del conjunto ‘imperial’ prosiguió en los cuartos de final de la Sudamericana 2026. En esa instancia se enfrentó en el partido de ida contra un envalentonado Montevideo City, que intentó resistir lo más que pudo los estragos de la altura.

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Cienciano se enfrenta a Montevideo City Torque por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026.

Sin embargo, el primer resquicio del bloque defensivo llegó cerca a la media hora de juego cuando Cristian Souza, a pase de Neri Bandiera, rompió el cero con un tiro plácido dentro del área.

Justo después llegó la ampliación con un extraordinario remate de media distancia de Maximiliano Amondarain. Con esa ventaja obtenida, los de Horacio Melgarejo acuden al fortín de City Torque pensando en un nuevo éxito continental.