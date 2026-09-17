Perú Deportes

Cienciano presenta su lista de convocados para partido contra Montevideo City por la llave de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Horacio Melgarejo presenta dos ausencias capitales, una de ellas afectará el aparato ofensivo del ‘papá’. En cuanto a regresos, ha recuperado a un efectivo habitual en el centro del campo

Cienciano se alista para un choque decisivo contra Montevideo City, en el Centenario. - Crédito: AFP
Cienciano se alista para un choque decisivo contra Montevideo City, en el Centenario. - Crédito: AFP
Guardar

Cienciano ha despejado el misterio. A un día de su presentación clave, contra Montevideo City por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, el club cusqueño ha dado a conocer la lista de convocados perfilada por el entrenador Horacio Melgarejo. Aparecen dos ausencias y un retorno.

A comparación de la convocatoria anterior, hay algunas modificaciones, aunque no profusas. Se destaca el retorno de Gerson Barreto, que en el enfrentamiento de ida tuvo que conformarse con seguir el desarrollo de las acciones desde las tribunas al arrastrar una sanción por acumulación de amonestaciones.

PUBLICIDAD

Matías Succar, pegado en la línea lateral, intentando superar a un marcador de Montevideo City. - Crédito: EFE
Matías Succar, pegado en la línea lateral, intentando superar a un marcador de Montevideo City. - Crédito: EFE

En el apartado de bajas surge el nombre de Alejandro Hohberg, mediocentro que a lo largo de la Sudamericana motorizó a los suyos, contribuyendo, además, con goles decisivos. El ‘10’ se cayó de la citación por una lesión muscular que ha mermado seriamente su condición física.

Otro futbolista que se ha quedado afuera de la consideración del técnico Melgarejo ha sido el defensor Claudio Núñez. Aunque el paraguayo ha dicho presente en el certamen internacional —incluso participando en la llave de ida contra City Torque al entrar de cambio por Carlos Cabello— se optó por recortarlo de la lista final.

PUBLICIDAD

Impactante momento en el partido entre Botafogo y Cienciano por la Copa Sudamericana. Alejandro Hohberg en posición adelantada, choca fuertemente con el portero rival al intentar disputar el balón, quedando tendido en el césped con evidentes gestos de dolor.

Así, la lista de convocados de Cienciano para el choque ante Montevideo City es la siguiente: Gonzalo Falcón, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Santiago Arias, Cristian Souza, Gonzalo Aguirre, Juan Romagnoli, Neri Bandiera, Sebastián Cavero, Marcos Martinich, Ray Sandoval, Didier La Torre, Matías Succar, Carlos Garcés, Carlos Cabello, Renzo Salazar, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Ademar Robles, Ítalo Espinoza, Henry Caparó y Gerson Barreto.

El ‘papá’ saltará al gramado del estadio Centenario este jueves (17.09.2026) con la consigna prioritaria de cuidar la ventaja lograda en la llave de ida al tiempo que buscará aplicar un profundo ejercicio de resistencia no sin olvidarse de atacar en situaciones manifiestas para intentar poner contra las cuerdas a su oponente.

Cienciano da a conocer su lista de convocados para la revancha contra Montevideo City, en Uruguay. - Crédito: @Club_Cienciano
Cienciano da a conocer su lista de convocados para la revancha contra Montevideo City, en Uruguay. - Crédito: @Club_Cienciano

Cusco se paraliza

La Municipalidad del Cusco instalará pantallas gigantes para que los hinchas sigan el partido entre City Torque y Cienciano, correspondiente al encuentro de vuelta de la Copa Sudamericana. Desde las 17.00 horas, una de las transmisiones se realizará en la Plaza de Armas de la ciudad.

También habrá otro punto de reunión en la plaza de San Jerónimo. La iniciativa busca facilitar el acceso gratuito al partido y reunir a los seguidores del ‘papá’ en espacios públicos. La organización estará a cargo del municipio, que convocó a la población a vivir el encuentro con entusiasmo y respeto.

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

Conviene mencionar que no es la primera vez que los hinchas del Cienciano toman las calles de la ciudad. En el pasado lance contra Botafogo, en el estadio Nilton Santos, un total de cinco mil espectadores siguieron a larga distancia el desempeño de los suyos y festejaron hasta altas horas de la madrugada la clasificación.

El avance del conjunto ‘imperial’ prosiguió en los cuartos de final de la Sudamericana 2026. En esa instancia se enfrentó en el partido de ida contra un envalentonado Montevideo City, que intentó resistir lo más que pudo los estragos de la altura.

Cienciano se enfrenta a Montevideo City Torque por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano se enfrenta a Montevideo City Torque por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026.

Sin embargo, el primer resquicio del bloque defensivo llegó cerca a la media hora de juego cuando Cristian Souza, a pase de Neri Bandiera, rompió el cero con un tiro plácido dentro del área.

Justo después llegó la ampliación con un extraordinario remate de media distancia de Maximiliano Amondarain. Con esa ventaja obtenida, los de Horacio Melgarejo acuden al fortín de City Torque pensando en un nuevo éxito continental.

Temas Relacionados

CiencianoCopa SudamericanaMontevideo Cityperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marcos Martinich reveló que Cienciano practicó penales de cara a la vuelta ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

El defensor argentino de 30 años señaló que en la última práctica en la capital uruguaya, los dirigidos por Horacio Melgarejo ensayaron tiros desde los doce pasos

Marcos Martinich reveló que Cienciano practicó penales de cara a la vuelta ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

Patrick Zubczuk calienta el Universitario vs Garcilaso por la punta del Torneo Clausura 2026: “Tenemos que seguir peleando arriba”

El guardameta habló sobre el duelo del sábado ante los ‘cremas’, rival con el que su familia tiene historia, y adelantó que el objetivo del equipo cusqueño es recuperar la cima del campeonato

Patrick Zubczuk calienta el Universitario vs Garcilaso por la punta del Torneo Clausura 2026: “Tenemos que seguir peleando arriba”

La postura de Óscar Ibáñez sobre retirar la titularidad a Alejandro Duarte en Alianza Lima: “Tienes que darle el respaldo”

El exentrenador de la selección peruana se refirió a la situación del portero ‘blanquiazul’, marcado por sus reiterativos errores; uno de ellos, el último fin de semana, le costó el clásico a los de Pablo Guede

La postura de Óscar Ibáñez sobre retirar la titularidad a Alejandro Duarte en Alianza Lima: “Tienes que darle el respaldo”

Los árbitros peruanos que perderían la insignia FIFA para la próxima temporada de la Liga 1

Las actuaciones arbitrales de la Liga 1 2026 dejaron una factura que ahora se cobra: la Comisión Nacional de Árbitros prepara cambios de fondo en su nómina FIFA, con bajas confirmadas y ascensos en puerta para la siguiente temporada

Los árbitros peruanos que perderían la insignia FIFA para la próxima temporada de la Liga 1

Cienciano completó su último entrenamiento en Uruguay y quedó listo para buscar las semifinales de Copa Sudamericana 2026

El cuadro cusqueño agradeció la hospitalidad de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y se alista para enfrentar este jueves a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, donde defenderá el 2-0 obtenido en la ida

Cienciano completó su último entrenamiento en Uruguay y quedó listo para buscar las semifinales de Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

Candidata a la alcaldía de La Victoria denuncia seguimiento y amenazas de muerte en plena campaña

Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce los candidatos que disputan la alcaldía de Miraflores

López Chau sobre 53 días de gestión de Keiko Fujimori: “Es muy poco tiempo para ver algunas cosas”

Mano derecha de López Aliaga, denunciado por acoso y chantaje sexual: “Que la justicia intervenga”, pide Muñante

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria asegura que apelará denuncia contra Magaly Medina: “Esto apenas empieza y yo no concilio”

Alejandra Baigorria asegura que apelará denuncia contra Magaly Medina: “Esto apenas empieza y yo no concilio”

Novia de Claudio Pizarro niega en redes que sea mantenida por el exfutbolista: “Yo tengo un trabajo”

Yaco Eskenazi envía mensaje a Edson Dávila tras polémica con Gisela Valcárcel: “Siempre tenemos que ser agradecidos”

Gustavo Salcedo: Fiscalía archiva denuncia de Christian Rodríguez por homicidio en grado de tentativa, acoso, coacción y reglaje, pese a pruebas

Gustavo Salcedo y el audio sobre Christian Rodríguez: “Tengo GPS en su carro, a Cristian lo estuve trackeando”

DEPORTES

Marcos Martinich reveló que Cienciano practicó penales de cara a la vuelta ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

Marcos Martinich reveló que Cienciano practicó penales de cara a la vuelta ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

Patrick Zubczuk calienta el Universitario vs Garcilaso por la punta del Torneo Clausura 2026: “Tenemos que seguir peleando arriba”

La postura de Óscar Ibáñez sobre retirar la titularidad a Alejandro Duarte en Alianza Lima: “Tienes que darle el respaldo”

Los árbitros peruanos que perderían la insignia FIFA para la próxima temporada de la Liga 1

Cienciano completó su último entrenamiento en Uruguay y quedó listo para buscar las semifinales de Copa Sudamericana 2026