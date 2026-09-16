Perú

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

La parlamentaria negó haber solicitado aportes a su personal y afirmó que solo pidió cotizaciones para conocer el precio de los cuadros que quería colocar en su despacho

Catherin Palomino
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La diputada Catherin Palomino Casavilca, representante de Huancavelica por Juntos por el Perú, es señalada por haber solicitado a sus trabajadores que asumieran gastos relacionados con su despacho, entre ellos la compra de cuadros, tarjetas de presentación, alimentos y otros artículos, según conversaciones de un grupo de WhatsApp difundidas este miércoles por portal de investigación El Foco.

Los mensajes corresponden a un grupo denominado “Ayudas y gastos – despacho”, integrado por cuatro trabajadores de Palomino: Mishell Muguerza Mego, Yuly Ramos Sánchez, Catherine Quispe Vidalón y Enver Thomas Zelada Rabanal. El medio verificó la identidad de los integrantes mediante los números telefónicos utilizados en las conversaciones.

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En uno de los intercambios, del 12 de septiembre, Muguerza, asistente del despacho, comunicó al equipo que debía resolverse la adquisición de tres cuadros solicitados por la diputada. “Por favor necesitamos su apoyo, el cual será proporcional a lo que percibimos mensualmente”, escribió la trabajadora, según las capturas publicadas.

En el mismo mensaje, Muguerza indicó que también estaba pendiente la elaboración de las tarjetas de presentación de Palomino y planteó encargarlas ante la demora de las que proporciona el Congreso.

Catherine Palomino

Al día siguiente, Catherine Quispe, personal técnico del despacho, escribió que “Cathy”, como los trabajadores se refieren a la parlamentaria, había pedido otros cuadros para Huancavelica. “Mishell por favor manda a hacer 2 de cada uno”, señaló.

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En otra conversación, Enver Zelada, asesor de la diputada, detalló una serie de encargos que, según indicó, le había realizado Palomino: “Cuadros para la oficina”, “Compra de Charqui y Bebidas” y “Madero/Mural”.

Consultada por el medio, Palomino negó haber pedido dinero a sus trabajadores para cubrir los gastos mencionados en las conversaciones y explicó que, en el caso de los cuadros, había anunciado su intención de colocar tres en su oficina: uno de Túpac Amaru, otro de José Carlos Mariátegui y uno de ella misma.

Según su versión, únicamente pidió a Muguerza que buscara cotizaciones para conocer los precios. “Yo desconocía que existía un grupo así dentro de mi equipo de despacho (…) Jamás, nunca le he pedido a mis trabajadores que asuman ningún tipo de gasto”, afirmó.

Composición fotográfica de dos mujeres sentadas en un entorno oficial, una con saco azul y otra con anteojos negros ante un micrófono
Las diputadas Yenifer Paredes y Catherin Palomino encabezan comisiones parlamentarias cuestionadas por el legislador Marlon Aguirre. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Palomino sostuvo además que había indicado a su trabajadora que cotizara los cuadros para conocer cuánto costaban y que ella se encargaría del pago. De igual modo, negó que sus trabajadores hayan asumido el costo de los alimentos mencionados en los chats.

Según el reportaje, después de ser contactada por El Foco, la parlamentaria conversó con Muguerza para pedirle explicaciones sobre las coordinaciones realizadas en el grupo.

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