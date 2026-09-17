Caso Jenss Lara: la fotografía que podría revelar una filtración policial tras secuestro y crimen múltiple en Trujillo

Una fotografía hallada en celulares incautados por el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el cuádruple homicidio en Trujillo abrió una nueva interrogante. (Difundido por Willax TV)

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Una imagen hallada en uno de los celulares incautados dentro de la investigación por el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes en Trujillo abrió una nueva interrogante sobre la información que pudo circular tras el ataque: en el fondo de la fotografía aparece un hombre con vestimenta policial, distinta a la de los atacantes que usaron cascos y pasamañontas.

La imagen, difundida por Willax TV en un informe sobre el sonado caso, muestra una camioneta Ford Bronco Raptor y a una persona recostada en el asiento posterior. Esta sería una de las víctimas mortales la madrugada del pasado 30 de agosto.

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En el plano posterior se observa a un hombre uniformado. El informe televisivo planteó que podría tratarse de un efectivo policial, debido a que los atacantes que aparecen en otros registros llevaban cascos. La presencia de esa figura, en una imagen tomada después del hecho de sangre, según la versión difundida en el programa, forma parte de las preguntas que rodean el caso.

El reporte expuso la posibilidad de una filtración de información y evaluó si un policía de emergencia pudo proporcionar datos tras el ataque contra Jenss Lara Tantaquilla.

Los celulares

En el informe, Willax TV indicó que la imagen estaba en el teléfono del detenido Gabriel Mendocilla, donde también se encontraron videos de Jenss Lara durante su cautiverio. En ese equipo, un iPhone 14 Pro Max, figuraba una cuenta identificada como Rufian Kosi.

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Durante la emisión, se precisó que la fotografía fue encontrada en el celular de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Johnson Pulpo, y que habría sido enviada justamente desde el equipo móvil de Mendocilla, quien era cercano a él, para mantenerlo informado.

El programa sostuvo que la fotografía correspondería a un momento posterior al ataque contra el empresario minero y sus acompañantes, cuando personal policial de emergencia ya había llegado al lugar.

También se hizo referencia a una sombra que, según el análisis mostrado en pantalla, correspondería a quien tomó la imagen con un teléfono celular. El reportaje planteó dos preguntas: si la fotografía fue enviada luego del crimen y quién la remitió.

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Joyce Renato Bereche Maco, de 26 años, fue ubicado en una vivienda del barrio Los Maderos.

¿Filtración de información?

En el informe televisivo, se señaló la posibilidad de que un policía de emergencia hubiera proporcionado información a Mendocilla, quien a su vez la habría transmitido la imagen a Johnson Pulpo. Esa hipótesis fue expuesta en el programa como un indicio que debía ser revisado dentro de la investigación.

Además, en uno de los videos hallados en el celular de Mendocilla, Lara aparece con los ojos cubiertos y dirige un mensaje a sus familiares. “Buenas noches, papá. Buenas noches, hermanos. Quieren dos millones de dólares que acepte y entreguen. Si no hay confirmación hasta las ocho y media, van a empezar a volarme los dedos. Van a enviar evidencia”, dijo en el registro difundido por el canal.

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El informe también mostró capturas de imágenes de dron, una fotografía del perfil de Instagram de Lara y noticias guardadas sobre su propio secuestro. Según lo expuesto en el reportaje, la fiscalía sostiene que Mendocilla cumplía labores relacionadas con el seguimiento, la vigilancia o el control de información sobre las víctimas en los hechos investigados.

Erank Junior Quezada Cruz (“Ñato”), Julio Zavaleta Quezada (“Juliacho”), César Iván García Rivera (“Bolacho”), Ángel Fabricio Bocanegra Linares (“Polo”) y José Miguel Cherrepe Dávila. Captura de video

La camioneta y el inmueble

En medio de las diligencias, Joyce Renato Bereche Maco, propietario de la Toyota Hilux vinculada al caso, fue detenido en Yurimaguas. El reportaje lo señaló por su presunta participación en los hechos y por haber alquilado el inmueble donde llevaron y mantuvieron cautivo a Jenss Lara.

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Durante la intervención, Bereche Maco se identificó ante los agentes. En las imágenes difundidas se escucha que los policías le solicitan su nombre completo, ante lo cual respondió: “Joyce Renato Bereche Maco”.

La Toyota Hilux y el inmueble donde fue retenida la víctima son consideradas piezas relevantes para reconstruir la actuación de las personas involucradas. El programa indicó que habían pasado 17 días desde el ataque y que las autoridades continuaban incorporando información a la investigación.

Una representante del Ministerio Público informó en audiencia que el personal a cargo de las pesquisas comunicó la captura de una persona con detención preliminar. Añadió que se había solicitado prisión preventiva también contra ese investigado.

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