Perú

Ministro César Astudillo llega esta mañana al Congreso para su interpelación

El titular del Ministerio del Interior fue citado al Palacio Legislativo desde las 10:00 a.m. para responder 27 preguntas ante la Cámara de Diputados

Fotomontaje del ministro César Astudillo con traje y anteojos frente a la fachada del edificio del Congreso de la República de Perú
El ministro del Interior, César Astudillo, afronta una moción de interpelación parlamentaria por la gestión de la seguridad ciudadana y designaciones en su sector. (Composición: Infobae Perú)
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El ministro del Interior, César Astudillo, acudirá al Congreso hoy a partir de las 10:00 a.m. para participar de su interpelación ante la Cámara de Diputados en una sesión del Pleno que tendrá una duración aproximada de dos horas en las que deberá responder 27 preguntas sobre seguridad ciudadana, la actuación de la Policía Nacional del Perú y decisiones de su sector frente al aumento de la criminalidad.

Según acuerdo de la Junta de Portavoces, presidida por el titular de la Cámara de Diputados e integrante de la bancada del Partido del Buen Gobierno, Óscar Reto, el tiempo de debate se distribuirá de forma proporcional entre los seis grupos parlamentarios, sin minutos adicionales para ninguna bancada.

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La interpelación fue admitida por el Pleno el 10 de septiembre con 50 votos a favor, 65 en contra y una abstención, con lo que superó el mínimo de 42 votos requerido.

Las preguntas para el ministro del Interior

El primer bloque del pliego exige precisiones sobre las acciones desplegadas desde el inicio de la gestión para reducir la extorsión, el sicariato y los homicidios agravados. Los diputados también pedirán los mecanismos empleados para medir los resultados de esas estrategias.

El jefe policial Óscar Arriola y el ministro César Astudillo con un micrófono frente a una pantalla con imágenes de un rescate
El ministro del Interior, César Astudillo, será consultado por la gestión de su sector respecto a la salida del excomandante General de la PNP Óscar Arriola.

Astudillo deberá explicar cómo coordina el Ministerio del Interior con otras entidades del Estado y qué recursos presupuestales se asignaron a los programas de seguridad ciudadana. Las preguntas incluyen la participación de juntas vecinales y campañas vinculadas con la prevención del delito.

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El cuestionario también aborda las medidas de protección para defensores de derechos humanos y los acuerdos internacionales utilizados para combatir el crimen organizado transnacional. Entre los asuntos pendientes figuran los resultados de las investigaciones por secuestros y desapariciones.

La Cámara solicitará cifras sobre los patrulleros y vehículos motorizados de la Policía Nacional del Perú que se encuentran operativos, las unidades inoperativas y las medidas previstas para retirarlas. El debate incorporará los asesinatos de defensores ambientales y el caso del líder ashéninka Américo Pascual Tumisha, asesinado.

Designaciones, investigaciones y autonomía policial

Una de las preguntas requiere que el ministro detalle su relación con la empresaria Susana Liliana Saldaña Ramos, candidata a la Alcaldía de La Victoria por Renovación Popular. Saldaña fue mencionada en una investigación policial por cobro de cupos en Gamarra, aunque el pliego no formula una acusación contra Astudillo y solo solicita una respuesta sobre ese vínculo.

César Astudillo

Antes de la intervención ministerial se leerán las interrogantes. Cuatro de ellas se concentran en el excomandante General de la PNP, Óscar Arriola. El listado de preguntas exige que Astudillo sustente por qué lo mantuvo en el cargo, si lo consideraba idóneo y qué alternativa jurídica tenía para disponer su cese.

El pliego menciona cuestionamientos vinculados con el manejo presupuestal, la búsqueda de Vladimir Cerrón y las investigaciones penales registradas contra Arriola. También pide explicaciones sobre las garantías de independencia de la Policía Nacional en investigaciones complejas, especialmente aquellas relacionadas con figuras políticas o personas cercanas al Gobierno.

Otro grupo de preguntas se refiere a la designación de Magali Ella Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior. Los legisladores solicitarán identificar quién recomendó su nombramiento y consultarán por las investigaciones fiscales mencionadas en el pliego.

El último apartado cuestiona las credenciales de Astudillo y su tránsito del Parlamento al Ejecutivo, una decisión que el pliego califica de “ilógica e incongruente”.

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