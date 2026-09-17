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Alianza Lima en la Brasil Cup 2026: las 3 incorporaciones y una sensible baja de las ‘blanquiazules’ para el torneo de vóley

El técnico Alejandro Schneider no podrá contar con una figura en ataque para disputar el cuadrangular internacional en Belém

Alianza Lima afrontará la Brasil Cup 2026 de vóley con tres incorporaciones y una sensible baja.
Alianza Lima afrontará la Brasil Cup 2026 de vóley con tres incorporaciones y una sensible baja.
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Alianza Lima disputará la Brasil Cup 2026 de vóley antes de su Noche Blanquiazul y del inicio de la Liga Peruana. Las ‘íntimas’ ya están en Belém, donde debutarán este viernes 18 de setiembre.

Para el torneo, el vigente tricampeón del vóley peruano contará con tres incorporaciones, aunque también tendrá una ausencia sensible en los partidos frente a los tres equipos brasileños. A continuación, los detalles.

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Sandra Ostos y Maria Alejandra Marin se suman

Las primeras incorporaciones confirmadas son Sandra Ostos y María Alejandra Marín. Ambas participaron en el Campeonato Sudamericano de Vóley de Río de Janeiro, con Perú y Colombia, respectivamente.

Tras el torneo, las jugadoras permanecieron en Brasil y se trasladaron a Belém para incorporarse al plantel que dirige Alejandro Schneider.

Hola, ‘blanquiazules’, ya estamos en Belém, ya nos juntamos con el equipo”, expresó Marín. “Estamos listas para afrontar este desafío”, añadió Ostos. Luego, ambas exclamaron: “Arriba Alianza toda la vida”, en un video difundido por las redes sociales del club.

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Las dos jugadoras participaron con sus selecciones en el Campeonato Sudamericano de Brasil en Río de Janeiro. Créditos: Alianza Lima.

Daniela Bulaich tendrá sus primeros entrenamientos

Asimismo, Daniela Bulaich se incorporará a Alianza Lima en Belém. Según informó el periodista deportivo Julio Peña, la argentina permaneció en Brasil tras el Campeonato Sudamericano de Vóley, torneo en el que logró la clasificación al Mundial con las ‘panteras’.

La atacante se sumará a la concentración ‘blanquiazul’ y compartirá por primera vez con sus nuevas compañeras, pues antes trabajó con la selección argentina para sus distintos compromisos. Bulaich, de 29 años, llega como reemplazo de Elina Rodríguez.

Daniela Bulaich se suma a Alianza Lima como refuerzo para la Brasil Cup de vóley 2026.
Daniela Bulaich se suma a Alianza Lima como refuerzo para la Brasil Cup de vóley 2026.

Diana de la Peña, la gran ausencia

En contraste, Alianza Lima tendrá la ausencia de Diana de la Peña. La central sufrió una lesión poco antes del Campeonato Sudamericano de Vóley, motivo por el que no pudo integrar la selección peruana.

De la Peña necesitará hasta tres semanas de recuperación, por lo que también está en duda para el debut de las ‘íntimas’ en la Liga Peruana de Vóley.

Ante este panorama, Alejandro Schneider deberá recurrir a otras alternativas en la posición, como Clarivett Yllescas, Flavia Montes o Allie Holland.

Diana de la Peña no participará de la Brasil Cup 2026 con Alianza Lima por lesión.
Diana de la Peña no participará de la Brasil Cup 2026 con Alianza Lima por lesión.

Las jugadoras de Alianza Lima que participarán de la Brasil Cup 2026

  • Cristina Cuba (armadora)
  • Maria Alejandra Marin (armadora)
  • Ioana Baciu (opuesta)
  • Taylor Fricano (opuesta)
  • Sandra Ostos (punta)
  • Esmeralda Loroña (punta)
  • Daniela Bulaich (punta)
  • Nayeli Yábar (punta)
  • Ysabella Sánchez (punta)
  • Clarivett Yllescas (central)
  • Flavia Montes (central)
  • Allie Holland (central)
  • Zahira Quiñe (líbero)
  • Esmeralda Sánchez (líbero)

Programación de la Brasil Cup 2026

Alianza Lima se medirá con Gerdau Minas en las semifinales del certamen. El resultado definirá si el equipo ‘blanquiazul’ enfrentará a Fluminense u Osasco en la final o en el partido por el tercer puesto. Revisa la programación de los encuentros:

Viernes 18 de septiembre

- Gerdau Minas vs Alianza Lima (17:00 horas / América TV, América TVGO)

- Fluminense vs Osasco (20:00 horas / América TVGO)

Sábado 19 de septiembre

- Tercer lugar (14:00 horas / América TV, América TVGO)

- Final (17:00 horas / América TV, América TVGO)

*Horarios de Perú

Así se jugará Brasil Cup 2026 con Alianza Lima. (Aficionados)
Así se jugará Brasil Cup 2026 con Alianza Lima. (Aficionados)

Lo que viene para Alianza Lima

Después de disputar la Brasil Cup, Alianza Lima continuará con su calendario internacional. Las ‘íntimas’ organizarán un cuadrangular por su Noche Blanquiazul, que se jugará durante tres días: 25, 26 y 27 de setiembre.

El torneo contará con la participación de Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y Esporte Clube Pinheiros de Brasil.

Más adelante, Alianza participará en la Noche Regatas, luego de que Regatas Lima confirmara al cuadro ‘blanquiazul’ como su rival para el amistoso. Las vigentes tricampeonas debutarán en la Liga Peruana de Vóley a partir del 17 de octubre.

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