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Partidos de hoy, jueves 17 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Cienciano irá a Montevideo por su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, mientras que Manchester City sostendrá un duelo en la EFL Cup

Este jueves 17 de setiembre se llevarán a cabo muchos partidos tanto en Sudamérica como en Europa.
Este jueves 17 de setiembre se llevarán a cabo muchos partidos tanto en Sudamérica como en Europa.
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Hoy, jueves 17 de setiembre, la agenda deportiva ofrecerá partidos en distintos continentes. La atención estará puesta en la definición de los últimos clasificados a las semifinales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

Por la Sudamericana, un equipo peruano buscará su lugar entre los cuatro mejores del certamen. Cienciano visitará a Montevideo City Torque en el estadio Centenario, tras imponerse 2-0 en el partido de ida. El cuadro cusqueño avanzará incluso si pierde por un gol de diferencia.

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Como aspecto negativo, el ‘papá’ no contará con Alejandro Hohberg, una de sus principales figuras. El técnico Horacio Melgarejo lamentó la ausencia del ‘10′, aunque aseguró que el equipo le dedicará el partido.

En la Libertadores, Flamengo recibirá a Independiente del Valle en Brasil. El ‘mengao’ parte con ventaja, tanto por la localía como por el triunfo 2-0 que consiguió en la altura de Quito ante el ‘matagigantes’.

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

En Europa, la Europa League continuará con la primera etapa y tendrá encuentros destacados. Juventus recibirá a NEC en Italia. La ‘vieja señora’ buscará imponerse ante un conjunto neerlandés que intentará dar la sorpresa.

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Otro de los duelos será el de Besiktas ante Olympique de Marsella. El equipo turco cuenta con Dušan Vlahović, delantero con reciente pasado en la ‘juve’, mientras que el conjunto francés tratará de hacerse fuerte fuera de casa.

La jornada también incluirá el cruce entre Manchester City y Norwich City por la Copa de la Liga de Inglaterra. Será una nueva prueba para Erling Haaland y sus compañeros frente a un rival del ascenso, en el Etihad Stadium.

Manchester City sostendrá un duelo con Norwich Ciy por la EFL Cup.
Manchester City sostendrá un duelo con Norwich Ciy por la EFL Cup.

Partidos de Europa League

  • OFI vs Hoffenheim (11:45 horas / ESPN 4 y Disney Plus)
  • Levski Sofia vs Salzburg (11:45 horas / ESPN 3 y Disney Plus)
  • Viktoria Plzen vs Union Saint-Gilloise (14:00 horas / Disney Plus)
  • Lillestrom vs Torreense (14:00 horas / Disney Plus)
  • Juventus vs NEC (14:00 horas / ESPN y Disney Plus)
  • Crystal Palace vs Lech Poznan (14:00 horas / ESPN 2 y Disney Plus)
  • Celtic vs Ferencváros (14:00 horas / Disney Plus y ESPN 5)
  • Besiktas vs Olympique Marseille (14:00 horas / ESPN 3 y Disney Plus)

Partidos de LaLiga

  • Real Betis vs Getafe (12:00 horas / DSports y DGO)
  • Málaga vs Villarreal (14:30 horas / Disney Plus)

Partidos de la EFL Cup

  • Manchester City vs Norwich City (13:30 horas / Disney Plus)

Partidos de la Copa Sudamericana

  • Montevideo City Torque vs Cienciano (19:30 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

Partidos de la Copa Libertadores

  • Flamengo vs Independiente del Valle (19:30 horas / ESPN y Disney Plus)

Partidos del fútbol boliviano

  • Real Tomayapo vs Oriente Petrolero (17:30 horas)
  • Bolívar vs Gualberto Villarroel SJ (19:30 horas)

Partidos del fútbol colombiano

  • Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín (18:00 horas / Win Sports)

Partidos de la Liga Premier de Egipto

  • ZED vs El Qanah (9:00 horas)
  • ENPPI vs Pyramids FC (12:00 horas)

Partidos del Mundial Sub 20 Femenino

  • Inglaterra vs Nigeria (8:00 horas / DSports y DGO)
  • Polonia vs Colombia (11:30 horas / DSports y DGO)

Partidos de la Copa Centroamericana de Concacaf

  • Alajuelense vs Marathón (19:30 horas / Disney Plus)
  • Olimpia vs Firpo (22:15 horas / Disney Plus)

Partidos del Campeonato de Clubes del caribe

  • Cibao vs Portmore United (18:00 horas / Disney Plus)
  • Mount Pleasant Academy vs Cavalier (18:00 horas / Disney Plus)

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