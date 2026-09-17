Magaly Medina aconseja a Ale Baigorria ir a terapia tras su apelación: “Eso no me va a impedir que siga diciéndole lo que pienso”

Magaly Medina aseguró que la decisión de Alejandra Baigorria no cambiará sus críticas y terminó recomendándole acudir a terapia para trabajar su inteligencia emocional. ATV/ Magaly TV La Firme. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina usó la parte final de su programa para responder a Alejandra Baigorria, quien la denunció por comentarios relacionados con su vida sentimental y ahora decidió continuar con el proceso judicial. La conductora de Magaly TV La Firme se refirió a esta nueva decisión y dejó clara su postura frente a lo que pueda ocurrir en las siguientes instancias.

La periodista comenzó reconociendo que Baigorria tiene derecho a continuar con el procedimiento si no está de acuerdo con la resolución. “Creo que todas las personas tienen derecho a apelar cuando una sentencia no nos, no nos agrada”, sostuvo.

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Magaly evitó cuestionar que la empresaria recurra a las instancias correspondientes, pero dejó claro que la decisión no tendrá el efecto que, según ella, podría buscarse sobre sus comentarios en televisión.

Magaly Medina habla frente a las cámaras en el set del programa Magaly TV La Firme junto a recuadros con fotografías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Eso no me va a impedir que yo siga diciéndole a la Baigorria lo que yo pienso”

La conductora fue directa al explicar que la continuación del proceso no modificará su posición frente a Alejandra Baigorria. “Eso no me va a impedir que yo siga diciéndole a la Baigorria lo que yo pienso”, afirmó.

Con esta frase, Magaly dejó claro que continuará comentando los temas que involucren a la empresaria cuando formen parte de la agenda de su programa.

La periodista también cuestionó la reacción que algunas personas tienen cuando reciben críticas que no son de su agrado. Para ella, parte del problema está en la dificultad para afrontar determinados comentarios. “Lo que muchas personas quieren es que no se les diga la verdad en su cara”, manifestó.

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Magaly Medina celebra decisión judicial y resalta defensa de la libertad de expresión: “Una lección de ética profesional”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona a quienes no quieren afrontar las críticas

A partir de esa reflexión, la conductora lanzó una pregunta sobre la manera en que algunas personas enfrentan los cuestionamientos públicos. “¿Por qué les duele tanto afrontar la verdad?”, preguntó Magaly.

La periodista planteó así que no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a las críticas y que, en algunos casos, existe una resistencia a escuchar opiniones que pueden resultar incómodas.

Magaly Medina celebra decisión judicial y resalta defensa de la libertad de expresión: “Una lección de ética profesional”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly les recomienda ir a terapia

Después de hablar sobre las críticas y la manera de afrontarlas, Magaly Medina cambió el tono y decidió hacer una recomendación directa a la pareja. “De verdad les aconsejo, vayan a terapia”, manifestó.

La conductora aclaró que su consejo no tenía que ver con cuestionar sus capacidades profesionales. Por el contrario, reconoció varias cualidades tanto en Baigorria como en Palao. “Porque son emprendedores exitosos, inteligentes, guapos”, sostuvo.

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Magaly también se refirió específicamente a Alejandra: “Ella lo es, tiene todas esas cualidades”. Sin embargo, inmediatamente explicó qué aspecto consideraba que podían trabajar. “Pero vaya, señora, y mejore la parte de su conocimiento emocional”, le dijo.

Magaly Medina celebra decisión judicial y resalta defensa de la libertad de expresión: “Una lección de ética profesional”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Eso nos falta a todos”

La conductora no presentó la inteligencia emocional como un aspecto que solamente debiera trabajar Alejandra Baigorria. Después de hacerle la recomendación, reconoció que se trata de una dificultad que puede alcanzar a muchas personas. “Que eso nos falta a todos”, afirmó.

Magaly continuó: “La mayoría nos falta esa inteligencia emocional”. La periodista incluso reflexionó sobre la importancia de desarrollar estas herramientas desde una edad temprana. “Qué sería de nuestras vidas si lo hubiéramos adquirido a temprana edad”, comentó.

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Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly mantiene su postura ante la controversia

A pesar de que el proceso iniciado por Alejandra Baigorria continúa, Magaly Medina sostuvo que no piensa modificar su manera de hacer televisión. La conductora reiteró que continuará expresando lo que piensa cuando considere que existe un tema relacionado con la empresaria que deba ser comentado.

“Eso no me va a impedir que yo siga diciéndole a la Baigorria lo que yo pienso”, insistió. Para Magaly, la existencia de una controversia judicial no significa que vaya a abandonar sus opiniones sobre personajes que forman parte de la esfera pública.

Su posición se mantuvo firme durante el programa, aunque la periodista también reconoció el derecho de Baigorria a recurrir a las instancias que considere necesarias.

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Magaly Medina celebra decisión judicial y resalta defensa de la libertad de expresión: “Una lección de ética profesional”. Captura: Magaly TV La Firme.

Un consejo más allá del conflicto judicial

El cierre de la intervención de Magaly Medina estuvo marcado por una recomendación que fue más allá del enfrentamiento que mantiene con la empresaria.

La conductora destacó nuevamente que Baigorria es una mujer con cualidades y éxito profesional, pero consideró que el manejo de las emociones es un aspecto que siempre puede trabajarse. “Vaya, señora, y mejore la parte de su conocimiento emocional”, reiteró.

Y añadió que este aprendizaje no es exclusivo de quienes protagonizan la controversia: “La mayoría nos falta esa inteligencia emocional”.

Magaly Medina celebra decisión judicial y resalta defensa de la libertad de expresión: “Una lección de ética profesional”. Captura: Magaly TV La Firme.