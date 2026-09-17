Magaly Medina celebró fallo que rechazó querella de Ale Baigorria: “Mi gran pecado fue mostrar a Said, faltándole el respeto en un yate”

El Poder Judicial desestimó la demanda por difamación que Alejandra Baigorria interpuso contra Magaly Medina. La conductora analiza la resolución judicial que la favorece, destacando que sus opiniones son subjetivas y están amparadas en la libertad de expresión. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La conductora Magaly Medina dedicó parte de Magaly TV La Firme este 17 de setiembre para resaltar la resolución del 17.º Juzgado Penal Unipersonal que rechazó la querella presentada en su contra por Alejandra Baigorria. Sin embargo, más que centrarse nuevamente en el proceso, la conductora puso el foco en los argumentos utilizados por el magistrado y en lo que estos significan para ella, el ejercicio de la libertad de expresión.

La periodista aseguró que la decisión le llamó especialmente la atención porque, según su interpretación, el juez desarrolló argumentos importantes sobre la diferencia entre una opinión y una afirmación que pueda ser considerada un hecho verificable. “Yo no sé cómo funciona la justicia en este país”, comentó Magaly, antes de destacar el contenido de la resolución.

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La conductora incluso consideró que otros magistrados deberían revisar el documento cuando tengan que resolver casos vinculados con la prensa. “Deberían leerlo como una Biblia”, afirmó al referirse a los argumentos expuestos en la sentencia.

Magaly Medina celebra decisión judicial y resalta defensa de la libertad de expresión: “Una lección de ética profesional”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly calificó el fallo como una ‘lección de ética profesional’

Para Magaly, el documento constituye una enseñanza importante para quienes trabajan en medios de comunicación, debido a que establece criterios sobre el derecho a opinar cuando se comentan acontecimientos que involucran a personajes públicos.

“Una lección de ética profesional”, calificó la periodista al referirse a la resolución.

Magaly también resaltó que el fallo provenía de un juez de primera instancia y sostuvo que le sorprendió encontrar argumentos que, desde su perspectiva, reflejan conocimiento sobre las normas vinculadas con la libertad de prensa. “Me sorprendió y me alegró que un juez de primera instancia conozca el Código Penal relacionado con la libertad de prensa”, manifestó.

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Magaly Medina celebra decisión judicial y resalta defensa de la libertad de expresión: “Una lección de ética profesional”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda qué ocurrió con Said Palao en el yate

En medio de su defensa de la libertad de expresión, Magaly Medina recordó las circunstancias que originaron parte de sus cuestionamientos hacia Said Palao, pareja de Alejandra Baigorria. La conductora hizo referencia a las imágenes que difundió en su programa y que mostraban al empresario durante una despedida de soltera en un yate en Argentina.

“Mi gran pecado, gran delito, gran ilícito fue mostrar a Said Palao divirtiéndose, faltándole el respeto en un yate en Argentina junto a sus amigotes en una despedida de soltera con chicas que contrataron para ese evento”, sostuvo.

Magaly Medina celebra decisión judicial y resalta defensa de la libertad de expresión: “Una lección de ética profesional”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Lo que muchas personas quieren es que no se les diga la verdad”

La conductora también aprovechó la conversación para referirse a la reacción que suelen generar sus críticas. “Lo que muchas personas quieren es que no se les diga la verdad en su cara”, sostuvo Magaly. Luego lanzó una pregunta dirigida a quienes, según ella, tienen dificultades para afrontar cuestionamientos públicos.

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“¿Por qué les duele tanto afrontar la verdad?”, manifestó. La periodista defendió así la posibilidad de realizar comentarios y críticas sobre personajes que mantienen una exposición permanente en medios de comunicación.

Magaly Medina celebra decisión judicial y resalta defensa de la libertad de expresión: “Una lección de ética profesional”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly lleva el debate hacia los periodistas políticos

A partir de la resolución, la conductora amplió su reflexión hacia otro tipo de periodismo. Magaly sostuvo que los periodistas políticos y de investigación enfrentan escenarios particularmente delicados cuando realizan denuncias contra personas vinculadas al poder.

“Imagínense los periodistas políticos, los periodistas de investigación, cuando denuncian a un diputado corrupto, a alguien que está dentro del aparato del Estado”, expresó. La conductora planteó que el ejercicio de ese tipo de periodismo puede generar consecuencias para quienes realizan investigaciones o formulan cuestionamientos públicos.

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La conductora fue enfática al señalar que la libertad de expresión debe ser protegida dentro de un sistema democrático. “En un Estado democrático, con un Poder Judicial independiente, el derecho de los periodistas a opinar tiene que estar garantizado”, afirmó.

Magaly Medina celebra decisión judicial y resalta defensa de la libertad de expresión: “Una lección de ética profesional”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly habla del valor de las mujeres

Durante su reflexión, la conductora también vinculó sus comentarios con la defensa del valor personal de las mujeres. “Mi intención, aunque sea de forma intrusiva, era empoderarla”, explicó Magaly al referirse a sus cuestionamientos hacia Alejandra Baigorria.

La periodista aseguró que detrás de sus comentarios existía la intención de hacerle notar a la empresaria que tenía cualidades y valor propio.“Alejandra, tú tienes más valor que ese... tú vales, tu valía es tanta”, sostuvo.

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Magaly Medina celebra decisión judicial y resalta defensa de la libertad de expresión: “Una lección de ética profesional”. Captura: Magaly TV La Firme.