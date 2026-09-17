Prensa argentina afirma que Marcelo Tinelli terminó otra vez con Milett Figueroa: “Habría estado con otros hombres”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habrían terminado nuevamente.

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Marcelo Tinelli habría puesto fin a su relación con Milett Figueroa, de acuerdo con las versiones difundidas el miércoles 16 de septiembre en el programa argentino Puro Show. La información fue expuesta por la panelista Angie Balbiani, quien vinculó el supuesto distanciamiento con tensiones familiares y con un cambio en los sentimientos del conductor.

Hasta el momento, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no emitieron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la ruptura. Por ese motivo, los motivos que circularon en televisión corresponden a afirmaciones de panelistas y no cuentan con una versión directa de los protagonistas.

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La noticia apareció pocas semanas después de que la pareja volviera a mostrarse cercana tras el viaje del conductor argentino a Perú. Ese acercamiento había alimentado las versiones de una reconciliación, luego de meses con especulaciones sobre una crisis entre ambos.

Marcelo Tinelli confirma que volvió con Milett Figueroa: “El amor pudo más". Amor y Fuego.

Durante la emisión de Puro Show, Balbiani afirmó que la separación se habría producido hace pocos días. La periodista planteó que en el entorno de Tinelli existiría una situación compleja que involucraría a sus hijas y a la modelo peruana.

“Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa, ahora, hace un par de días. Parece que hay un quilombo muy grande, Marcelo está asustado porque tiene problemas entre las hijas y Milett”, sostuvo la panelista en el programa.

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Problemas entre Milett y las hijas de Tinelli

La versión de Balbiani colocó el foco en una supuesta tensión familiar, aunque no brindó precisiones sobre los hechos a los que hizo referencia ni identificó a las hijas del conductor involucradas. Tinelli es padre de Micaela, Candelaria, Juanita, Francisco y Lorenzo, fruto de distintas relaciones.

Según la panelista, el presentador habría tomado una decisión a partir del desgaste de la relación. “Él asume que no está más enamorado”, afirmó en el debate televisivo, sin aportar una declaración atribuida directamente a Tinelli.

Balbiani también lanzó una versión sobre la vida sentimental de Milett Figueroa mientras mantuvo su vínculo con el conductor argentino. “Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres”, dijo durante el programa.

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Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habrían terminado nuevamente, tras reconciliarse recientemente.

Se trata de una acusación que no fue respaldada con pruebas en la emisión y que tampoco recibió una respuesta pública de Figueroa. La modelo, actriz y figura televisiva peruana no se pronunció hasta ahora sobre ese señalamiento ni sobre la presunta separación.

El tema generó reacciones entre los integrantes del panel. Pampito recordó que, en otros momentos, el programa también había tratado rumores sobre la vida personal de Tinelli mientras continuaba su relación con Figueroa.

“Y Tinelli estaba con otras mujeres, lo contamos acá, cuando estuvo con Chloé Bello y supuestamente estaba con Milett”, comentó el periodista. E

¿Tinelli le tiene miedo a Milett?

El momento de mayor tensión llegó cuando Pampito aseguró que había recibido información sobre el vínculo entre Tinelli y Figueroa, pero decidió no desarrollar el contenido por considerarlo sensible.

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“A mí me contaron algo parecido, no que Milett esté con otros hombres, pero sí que… porque es delicado… que Tinelli le tiene miedo a Milett”, expresó.

Sus compañeros le pidieron más detalles, pero el panelista mantuvo la reserva sobre el dato. Luego intentó delimitar el alcance de sus palabras para evitar interpretaciones vinculadas con hechos delictivos o amenazas.

“Le tiene miedo o respeto, si quieren, a Milett. No puedo contar por qué, me lo dijeron pero no lo puedo contar”, manifestó Pampito. También aclaró que la información no se relacionaba con una situación ilegal ni con un hecho de gravedad.

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Las declaraciones de los panelistas se conocen después de que Tinelli viajara a Perú y volviera a aparecer junto a Figueroa. La visita del conductor fue interpretada como una señal de reconciliación, luego de un período de distancia y mensajes ambiguos en redes sociales.

La relación entre ambos comenzó a cobrar visibilidad pública durante la participación de Figueroa en el programa argentino Bailando 2023. Desde entonces, la pareja atravesó etapas de exposición televisiva, viajes, publicaciones en redes y versiones sobre separaciones.

En los últimos meses, los rumores sobre una crisis se repitieron, pero también hubo señales de acercamiento. La aparición de Tinelli en Perú volvió a ubicar a la pareja bajo atención mediática, en especial por las muestras públicas de afecto que compartieron.

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Por ahora, ninguna de las partes confirmó que la relación haya terminado. Tampoco respondieron a las afirmaciones de Balbiani sobre los supuestos problemas con las hijas del conductor ni a las declaraciones de Pampito sobre el vínculo entre ambos.

Tinelli habló en Amor y Fuego y expresó su amor a Milett Figueroa. Amor y Fuego.