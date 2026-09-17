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“Perú tiene que coger una Sub 20 e ir por Europa a foguear jugadores”: la propuesta de Jorge Luis Pinto para el futuro de la ‘bicolor’

El entrenador colombiano se refirió al presente de la ‘blanquirroja’ y lanzó un llamativo plan de cara a lograr un equipo competitivo que acuda a los Mundiales

El técnico colombiano reveló una idea que la 'bicolor' podría emplear de cara al futuro. (Video: La Hora de Lalo / Radio Ovación)
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La selección peruana busca un recambio bajo la dirección de Mano Menezes, quien apunta a formar un equipo más joven con la clasificación al Mundial 2030 como objetivo. En ese escenario, Jorge Luis Pinto planteó una ruta de trabajo basada en la competencia internacional sostenida para acelerar la maduración de nuevos futbolistas.

“En Perú hay mucho fútbol y fútbol de calle todavía. A mí me parece, lo que he dicho. Hay que coger una Sub 23 en este momento, irse por Europa y meterle unos 10 o 12 partidos en el año de fogueo, viendo nuevos jugadores. Ya después llamarían los tres, cuatro, cinco de las viejas selecciones”, dijo en primera instancia en Radio Ovación.

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El planteamiento no se limita a reunir a jugadores jóvenes para un ciclo corto. El colombiano propuso sostener una estructura con dos grupos de proyección, acompañados de elementos de la vieja guardia.

“Pero ahorita tienen que hacer una selección preolímpica, si es el caso, y una Sub 20, y darle fútbol por el mundo entero, que jueguen en Asia y Europa, etc. Madurando jugadores, dándoles conceptos tácticos y preparándolos para la de mayores. Y después sí, tomar cuatro o cinco experimentados y juntarlos con los mejores de estos dos grupos”, precisó.

César Inga – Universitario de Deportes – Selección Peruana – Liga 1 – Perú – deportes – 1 septiembre
La selección peruana ha experimentado un cambio con nuevos rostros bajo el mando de Mano Menezes. - créditos: FPF

Jorge Luis Pinto sostuvo que la edad no debería convertirse en un freno para otorgar responsabilidades. Para respaldar esa postura, mencionó el caso de la selección de España y la presencia de jugadores de 21 y 22 años en su equipo.

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Fíjese, el promedio de edad de España. Tiene a tres jugadores de 21 o 22 años, entonces es una muestra que el jugador joven también puede competir internacionalmente”, acotó.

La selección peruana atraviesa una búsqueda que combina la necesidad de abrir espacio a nuevos nombres con la presencia de jugadores experimentados. El plan expuesto por Pinto apuesta por ordenar ese tránsito mediante competencias juveniles frecuentes y una incorporación gradual al plantel principal.

El técnico brasileño habló de la charla que tuvo con el presidente de la FPF para encarar las Eliminatorias 2030 en Puno. (Video: Al Límite)

Jean Ferrari sobre la preocupación de Mano Menezes en la selección peruana

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, reveló que Mano Menezes observa con inquietud la falta de continuidad o los cambios de posición que enfrentan algunos jugadores de la selección peruana cuando regresan a sus clubes.

Según explicó en el programa Fútbol Satélite, el técnico brasileño comparó esa situación con el funcionamiento de Brasil. “El ‘10’ de Brasil juega de ‘10’, atrás del punta en la selección. Y cuando este jugador llega a su club, lo ponen de interior. Eso no hace sentido”, relató.

La preocupación del comando técnico pasa por la necesidad de que los convocados se mantengan en los puestos donde mejor rinden. El directivo sostuvo que, si el entrenador nacional identifica a un jugador como enganche, debería desempeñarse en esa función de manera regular.

Para ello, Ferrari utilizó a César Inga como ejemplo de los efectos que puede generar esa falta de estabilidad. Y es que indicó que el futbolista de Universitario de Deportes atravesó un periodo en el que ocupó varias posiciones por necesidad del equipo. “Hoy estamos felices porque lo vemos a Inga volviendo a su nivel”, declaró. El exadministrador de la ‘U’ recordó que el jugador actuó como ‘stopper’, marcador derecho, marcador izquierdo y extremo por izquierda, sin consolidarse en una posición clara.

El dirigente afirmó que esos cambios afectaron el ritmo y el tiempo de juego de Inga. Aun así, destacó que el jugador chimbotano aceptaba las oportunidades porque quería mantenerse activo.

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