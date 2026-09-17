Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por la Liga Femenina 2026

Alianza Lima visitará a Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026

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Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán un nuevo duelo por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Los dos equipos buscarán una victoria que puede influir en la disputa por el liderato del campeonato.

El encuentro enfrentará a dos aspirantes a la parte alta de la clasificación. El resultado marcará el pulso de la competencia en una jornada que puede traer cambios en la pelea por la cima. Las ‘blanquiazules’ son punteras con 24 unidades, y las ‘cerveceras’ le pisan los pies: tienen 21 puntos.

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Alianza Lima vs Sporting Cristal: día y hora del duelo por la Liga Femenina 2026

El choque entre las ‘blanquiazules’ y las ‘cerveceras’ se jugará este domingo 20 de septiembre en La Florida por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El horario establecido será a las 15:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio será a las 16:15. Los aficionados de Argentina, Brasil y Uruguay podrán seguir el encuentro desde las 17:15. La programación considera los husos horarios de la región para facilitar el seguimiento del duelo fuera de Perú.

Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en Matute por la Liga Femenina 2026.

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026

Los hinchas tendrán varias opciones para seguir el partidazo entre las victorianas y las rimenses. América Televisión transmitirá el encuentro a través de sus canales 4 y 704 en HD. Y vía streaming por América TVGO, sin costo adicional. También por el Youtube de la Bicolor+, canal oficial de la Liga Femenina 2026.

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Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en La Florida con los detalles, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

Las 'blanquiazules' visitará a las 'cerveceras' por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. (América TV)

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Viernes 18 de septiembre

- Melgar vs Carlos A. Mannucci (13:00 horas / estadio CAR / Bicolor+)

Sábado 19 de septiembre

- Flamengo vs UNSAAC (13:00 horas / estadio IPD de Huancayo / Bicolor+)

- Universitario de Deportes vs FC Killas (15:15 horas / estadio Monumental / Bicolor+)

Domingo 20 de septiembre

- Yanapuma CD vs A. Andahuaylas (10:00 horas / estadio Carlos Vidaurre García / Bicolor+)

- Sporting Cristal vs Alianza Lima (15:15 horas / La Florida / América Televisión, Bicolor+)

Descansa: Defensores Illucán

Así se verá la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

Así se jugará la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

El Torneo Clausura de la Liga Femenina ingresará en su penúltima fecha este viernes 18 de septiembre, con una programación que puede definir la lucha por los primeros lugares. La jornada comenzará en Arequipa, donde FBC Melgar recibirá a Carlos A. Mannucci.

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La fecha continuará el sábado 19 con dos partidos. Flamengo FBC se enfrentará a UNSAAC en el Estadio IPD de Huancayo, mientras que Universitario de Deportes jugará como local ante FC Killas en el Estadio Monumental.

Las Leonas ocupan el tercer puesto de la tabla con 19 puntos, a cinco unidades de Alianza Lima. El conjunto crema necesita sumar para sostener sus opciones en la parte alta antes de la última jornada. El domingo 20 se completará la programación con otros dos encuentros. El duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima concentrará la atención en el campo de La Florida.

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Cuartos de final de la Liga Femenina 2026: fechas y horarios del Sporting Cristal vs Melgar; y Alianza Lima vs Yanapuma. Créditos: redes clubes.

Las ‘íntimas’ llegarán como líder del Clausura con 24 puntos. las rimenses, que suman 21 unidades, afrontarán el compromiso en el segundo lugar y con la posibilidad de alcanzarlo en la clasificación.

El resultado del partido entre las íntimas y las celestes puede modificar el liderato a una fecha del cierre del torneo. La diferencia entre ambos equipos es de tres puntos, por lo que una victoria de Sporting Cristal igualaría la disputa en la cima.