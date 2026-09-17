Candidata a la alcaldía de La Victoria denuncia seguimiento y amenazas de muerte en plena campaña

Susana Saldaña denunció que es víctima de seguimiento y amenazas de muerte durante la campaña por la alcaldía de La Victoria y afirmó que ha detectado motocicletas y vehículos cerca de su domicilio y locales de campaña

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La candidata a la alcaldía del distrito limeño de La Victoria y presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, denunció este miércoles que es víctima de seguimiento y amenazas de muerte, y afirmó que ha identificado motocicletas y otros vehículos alrededor de su domicilio y de sus locales de campaña.

Saldaña hizo pública la denuncia durante con la televisora ATV, en la que mostró imágenes y mensajes que, según afirmó, forman parte de las evidencias que ha recopilado. También aseguró que desde hace aproximadamente una semana ha advertido que la siguen en distintos puntos de Lima.

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Como ejemplo, relató que después de participar en una entrevista en un medio de comunicación detectó una motocicleta que, de acuerdo con su testimonio, la estaba grabando. Su personal de seguridad siguió al vehículo para intentar identificar su matrícula, pero el conductor huyó y cruzó un semáforo en rojo en la avenida Arequipa.

Saldaña señaló que la placa de la motocicleta estaba cubierta deliberadamente con una cadena, lo que, según su relato, impidió identificarla. Añadió que también han observado otros vehículos en los alrededores de sus locales de campaña.

La candidata mostró imágenes y mensajes como sustento de su denuncia y relató que una motocicleta que presuntamente la grababa huyó cuando su personal de seguridad intentó identificarla

“Esto es algo gravísimo (...) ¿Qué tienen que hacer reglando alrededor de los locales de campaña? ¿Qué les pasa? Tanto miedo tienen de lo que va a suceder el 4 de octubre", cuestionó.

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La candidata vinculó las amenazas con las denuncias que durante años ha realizado desde el gremio empresarial contra organizaciones dedicadas a la ocupación y comercialización ilegal de espacios públicos en La Victoria.

“Hace muchos años yo vengo siendo amenazada por las denuncias múltiples que hacemos en contra de las mafias de la lotización de los espacios públicos”, declaró.

Afirmó además que las intimidaciones se han extendido al vicepresidente de la asociación empresarial, quien actualmente participa en las actividades del gremio mientras ella desarrolla su campaña electoral.

La dirigente empresarial mostró asimismo mensajes que comenzó a recibir hace aproximadamente una semana y explicó que inicialmente no acostumbraba revisar su chats, pero que al hacerlo encontró comunicaciones que consideró intimidatorias.

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Saldaña relacionó las amenazas con sus denuncias contra organizaciones dedicadas a la ocupación y comercialización ilegal de espacios públicos en La Victoria

Según su relato, el último mensaje le llegó la noche anterior a la entrevista, mientras participaba en una actividad de campaña en La Victoria. Saldaña sostuvo que el contenido hacía referencia a su participación en las elecciones del próximo 4 de octubre y utilizaba además expresiones relacionadas con el bastón que utiliza.

Afirmó que ya presentó una denuncia en la comisaría de La Victoria y anunció que acudiría este miércoles a la Prefectura para solicitar garantías para su seguridad.

Saldaña también cuestionó la actuación de algunos agentes policiales y afirmó que, a partir de experiencias recientes, considera que existen policías “malos y corruptos”. No obstante, señaló que mantiene su respaldo a la institución y que considera que la mayoría de sus integrantes son buenos.

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La candidata sostuvo que sus denuncias contra las organizaciones que operan en los espacios públicos de La Victoria han afectado negocios que generaban importantes ingresos para esas estructuras. “Yo hago esto público porque no es justo lo que está ocurriendo”, afirmó.