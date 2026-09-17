Perú

Liceo Naval: Pericia médico legal y testimonios serán claves en investigación por presunta agresión sexual

La institución educativa afirmó que el hecho se trató de una “agresión física” y que colaborará con las investigaciones. Estudiantes involucrados podrían enfrentar restricciones de libertad de entre cuatro y seis años, según especialista

Escultura en busto sobre un pedestal de piedra frente a la entrada de cristal de un edificio con el letrero Liceo Naval Almirante Guise.
Una denuncia de la familia de un estudiante de cuarto de secundaria activó una investigación policial en el Liceo Naval Almirante Guise de San Borja. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Fiscalía investiga una presunta agresión sexual que involucra a ocho estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja durante el traslado de una actividad deportiva.

La investigación podría extenderse entre 120 y 140 días si los elementos reunidos permiten corroborar un acto de la gravedad que se indaga, según explicó el abogado penalista, Luis Lamas Puccio, quien también afirmó que el plazo de las diligencias dependerá de los resultados de los exámenes técnicos y de las declaraciones de los estudiantes involucrados.

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“Si es que hay evidencias y se llega a corroborar que efectivamente se ha tratado de un acto grave, como podría haber sido la violación, conforme está establecido en los parámetros médicos, una investigación de esta naturaleza podría durar entre 120 y 140 días. Dependerá también mucho cuál va a ser no solamente la verificación o la constatación, sino también el nivel de sinceramiento y de reconocimiento puede haber por parte de los menores para que esto evidentemente sea conducido dentro de los plazos”, afirmó en declaraciones a Latina.

El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzáles, confirmó que la Policía detuvo a ocho adolescentes involucrados, aunque evitó precisar la condición de cada uno y remitió esos detalles a las autoridades a cargo de las diligencias. La Dirección Regional de Educación activó el protocolo cuatro, referido a la convivencia en las instituciones educativas.

Documento impreso con el logotipo del Liceo Naval Almirante Guise titulado Comunicado N°183-2026-LNAG/DIR fechado en San Borja
El Liceo Naval Almirante Guise de San Borja informó mediante un comunicado que coordina con las autoridades para esclarecer una presunta agresión ocurrida entre estudiantes. (fb/@LNAlmiranteGuise)

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima acudió a la comisaría de San Borja e inició las actuaciones del caso. La indagación se desarrolla bajo reserva por tratarse de menores de edad, tanto por la protección de la presunta víctima como por los derechos de los estudiantes intervenidos.

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Colegio afirma que se trató de una “agresión física”

En un comunicado publicado el miércoles 16 de septiembre, la dirección del colegio describió el episodio ante los padres de familia y afirmó que se trató de un “grave hecho de presunta agresión física ocurrido recientemente entre estudiantes durante el traslado de una actividad deportiva programada, la institución ha actuado de manera inmediata”.

El documento señaló que el plantel realiza coordinaciones con los órganos competentes y que brindará facilidades para el esclarecimiento de los hechos. También afirmó que aplicará medidas disciplinarias si se establecen responsabilidades conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional.

“La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa. De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional. Asimismo, la institución viene adoptando medidas y realizando cambios orientados a fortalecer la disciplina, la convivencia y la seguridad de nuestros estudiantes con el propósito de prevenir y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar su integridad y bienestar”, indicó el comunicado

Gonzáles sostuvo que el Ministerio de Educación interviene sin distinguir si los alumnos pertenecen a un colegio estatal o privado. Al referirse al procedimiento activado para este caso, indicó: “Queremos esperar todavía las diligencias”.

Ocho alumnos de quinto de secundaria del colegio Liceo Naval Almirante Guise fueron intervenidos por la policía tras ser acusados de agredir sexualmente a un compañero de cuarto año. El grave hecho habría ocurrido en el bus que los trasladaba de regreso a la institución tras un evento deportivo. | ATV Noticias

El examen médico legal definirá si hubo violación o tocamientos

Luis Lamas Puccio planteó que la primera diligencia debe determinar la naturaleza del hecho denunciado. El penalista explicó que una eventual violación requiere una constatación médico-legal que permita establecer si existió penetración o si se trató de tocamientos con relevancia penal.

Al describir la prueba que orientaría esa calificación, el abogado señaló: “La única manera de poder verificar en un primer momento es a través de lo que se pueda determinar mediante un examen médico legista”.

“Una cosa es lo que se está manifestando con cierta justificación y otra cosa es lo que tiene que constatarse, a ver si efectivamente bajo qué condiciones, en qué términos, cuáles habrían sido los niveles de participación de cada uno de los menores y poder reconstruir en alguna medida, sustentado en estos documentos técnico-periciales, para poder encuadrar el tema si se trató o no se trató efectivamente de un acto de violación o, de lo contrario, se habría tratado de actos de tocamiento sexual, que también tienen connotaciones de responsabilidad penal (...)”, afirmó a Latina.

La investigación también debe recoger las versiones de los menores y reconstruir las condiciones en que ocurrió el episodio, según el especialista. Ese proceso deberá establecer los niveles de participación individual y determinar si hubo autoría, coautoría, complicidad, instigación u omisión.

Ocho escolares del colegio Liceo Naval Almirante Guise en San Borja fueron retenidos por la policía tras una grave denuncia por el presunto delito de agresión sexual contra otro estudiante. El hecho habría ocurrido durante una actividad deportiva y ya se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía.| Video: Latina Noticias

Lamas Puccio sostuvo que, al tratarse de adolescentes, el caso no se tramitaría en el fuero penal ordinario. “Esto tiene que ser ventilado a través del Código del Niño y Adolescente y un juzgado de familia”, afirmó.

Fiscalía puede dictar medidas de protección y restricciones de libertad

El abogado indicó que las primeras medidas deben proteger a la presunta víctima, preservar la confidencialidad de los hechos y evitar la identificación de los menores. También señaló que, si se reúnen suficientes elementos de convicción, la ley permite solicitar la detención preventiva de los posibles autores.

Respecto de una eventual sanción, el penalista explicó que se debe evaluar la edad de los adolescentes, la gravedad de los hechos y la intervención atribuida a cada uno. Si se confirma una conducta grave, podrían imponerse restricciones de libertad en centros especializados de entre cuatro y seis años, según las características del caso.

Línea 100 del MIMP ante casos de violencia de género y familiar

La Línea 100 es un servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dirigido a personas que enfrentan violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar o violencia sexual.

Los casos se pueden denunciar en la Línea 100. (Foto: MIMP)
Los casos se pueden denunciar en la Línea 100. (Foto: MIMP)

Este canal brinda orientación, contención emocional e información especializada de manera gratuita y confidencial. Puede ser utilizado por víctimas, familiares, vecinos, docentes, amistades o cualquier persona que conozca un caso de violencia y necesite saber cómo actuar.

Se puede llamar a la Línea 100 ante agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas, amenazas, acoso, control coercitivo, violencia dentro del hogar o situaciones de riesgo para niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores o integrantes del grupo familiar.

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