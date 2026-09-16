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Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede

Tras la dura derrota en el clásico, los ‘blanquiazules’ se alistan para enfrentar al ‘vendaval celeste’ este viernes 18 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute
Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute
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Alianza Lima está viviendo una difícil situación en su lucha por el título del Torneo Clausura 2026. La dura derrota frente Universitario de Deportes lo alejó de los primeros lugares y ahora no tiene margen de error en la recta final del campeonato.

Pablo Guede está obligado en reencontrarse con el triunfo ante ADT este viernes 18 de septiembre en Matute. Los ‘blanquiazules’ se encuentran en el puesto número 11 con 13 puntos, están a 7 unidades del líder que es la ‘U’.

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¿Quién se perdará el choque Alianza Lima vs ADT?

Uno de los grandes ausentes del clásico fue Nicolás Díaz, quien tuvo un fuerte golpe en la cabeza contra Juan Pablo II en Chongoyape. El defensa todavía no estaba completamente recuperado y no fue considerado para el duelo con Universitario de Deportes.

Se pudo conocer que el chileno presenta una dolencia de laberintitis y volverá a ser baja en Alianza Lima para el choque con ADT en Matute, así informó Gerson Cuba en sus redes sociales. Pablo Guede tendrá que volver a poner a Mateo Antoni en la zaga para el cotejo con el ‘vendaval celeste’, repetirá el liderato.

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En la antesala del clásico del fútbol peruano, Pablo Guede, director técnico de Alianza Lima, comparte sus sensaciones. Con calma y confianza, habla de la preparación del equipo y del significado especial de dirigir un partido tan importante. - L1 MAX

“Guillermo Viscarra se peleó con Pablo Guede”

El periodista deportivo Pedro García afirmó que Guillermo Viscarra deseaba permanecer en Alianza Lima, aunque una discusión con Pablo Guede habría derivado en su salida del club.

Durante Vamos Al Var, el comunicador sostuvo: “¿Tú sabías que Guillermo Viscarra se quería quedar? Viscarra se quería quedar y no se quedó, no por culpa de Navarro y Navarro. Porque se peleó con Pablo Guede y, como se peleó con Guede, el profe Guede ya no quiso que se quedara. Y como no se quedó, ahora hay lío, porque de repente habría habido una mejor disputa por el puesto en esa zona tan delicada de la cancha y sería otra realidad. Alianza, sinceramente, un central necesitaba. Lo trajo porque se fue Guillermo Viscarra. Pero luego, con la mano en el pecho, ¿necesitaba tanto refuerzo?”, apuntó el comunicador.

El panelista también cuestionó las posteriores decisiones del plantel. A su juicio, Alianza necesitaba reforzar la defensa central, aunque puso en duda que requiriera tantas incorporaciones después de la salida del portero.

¿Cuál fue el contundente motivo de la salida de Guillermo Viscarra en Alianza Lima?
¿Cuál fue el contundente motivo de la salida de Guillermo Viscarra en Alianza Lima?

Dónde ver Alianza Lima vs ADT por el Torneo Clausura 2026

Los hinchas que quieran seguir el partido entre Alianza Lima y ADT tendrán alternativas por televisión, internet y dispositivos móviles. La señal L1 MAX, encargada de distribuir los encuentros de la Liga 1 en el país, emitirá el compromiso para quienes cuenten con una suscripción activa a ese servicio.

Los abonados podrán ver el duelo desde sus hogares sin necesidad de adquirir una plataforma digital adicional. La transmisión estará disponible mediante la programación habitual de la señal deportiva.

Para seguir el encuentro en directo a través de internet, los usuarios deberán ingresar a L1 Play. El acceso a esa opción también requerirá una suscripción y permitirá conectarse desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras.

Movistar Deportes sumará otra alternativa televisiva para los espectadores. El partido se podrá ver por las señales 3 y 703 en alta definición. Infobae Perú realizará una cobertura escrita previa, informará las jugadas minuto a minuto y publicará el resumen final junto con el registro de los goles.

Los 'blanquiazules' recibirán al cuadro tarmeño en Matute por la fecha 10. (Movistar Deportes)

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