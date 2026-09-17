Sedapal interrumpirá el agua potable en siete distritos de Lima este 18 de septiembre: en qué sectores y horarios

Sedapal interrumpirá el servicio de agua potable este viernes 18 de septiembre en sectores de siete distritos de Lima por limpieza y desinfección de reservorios, mantenimiento, cambio de válvulas y empalmes de tuberías. (Andina)

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Sedapal informó que interrumpirá temporalmente el servicio de agua potable en sectores de siete distritos de Lima este viernes 18 de septiembre, por trabajos de limpieza y desinfección de reservorios, mantenimiento y cambio de válvulas, además de empalmes de tuberías.

Los avisos comprenden zonas de Ate, Santiago de Surco, San Isidro, Independencia, Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo. Los horarios de suspensión varían entre las 05:00 y las 13:00, mientras que el restablecimiento está previsto entre las 20:00 y las 23:50, según cada sector.

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En Santiago de Surco y Cercado, Sedapal difundió más de un aviso para áreas que comparten algunos límites y horarios. Los comunicados consignan motivos y zonas específicas para cada interrupción.

Los cortes de agua de Sedapal en Ate, Santiago de Surco, San Isidro, Independencia, Lima Cercado, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo tendrán horarios que van entre las 05:00 y las 23:50 según cada sector. (Andina)

Ate

En Ate, el corte responde a la limpieza de reservorio en el sector 176. La suspensión comenzará a las 13:00 y el servicio debe retornar a las 23:50.

Las áreas afectadas son:

A.H. Monterrey zona B

A.H. Monterrey zona A

Asociación 8 de Enero

Cerro Candela

Avenida 10 de Abril

Surco

Santiago de Surco tendrá interrupciones en dos sectores. En el sector 62, Sedapal comunicó trabajos de mantenimiento de válvula de control y cambio de válvula. Ambos avisos contemplan el mismo horario: de 12:00 a 23:00.

Las zonas señaladas para el sector 62 son:

Urbanización Monterrico

Urbanización Monterrico Sur

Urbanización Prolongación Benavides

Cuadrante de la avenida Alejandro Velasco Astete

Jirón Loma Umbrosa

Jirón Morro Solar

Avenida Tomás Marsano

El tercer aviso para el distrito corresponde al sector 299, donde se realizará la limpieza y desinfección de reservorio. El corte empezará a las 05:00 y concluirá a las 21:00.

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Las áreas incluidas en ese sector son:

Urbanización Las Laderas

Urbanización Valle Hermoso Oeste

Urbanización Las Casuarinas, primera etapa

Urbanización Las Casuarinas, segunda etapa

Urbanización Las Casuarinas, tercera etapa

Algunas zonas de Lima Metropolitana volverán a sufrir la interrupción del servicio de agua potable. (Composición: Infobae Perú)

San Isidro

En San Isidro, la interrupción está vinculada con la ejecución de un empalme en el sector 51. El servicio será suspendido desde las 12:00 hasta las 23:00.

El aviso comprende las siguientes zonas:

Urbanización El Rosario

Urbanización Orrantia

Cuadrante de la avenida Javier Prado

Avenida Las Flores

Avenida Aurelio Miró Quesada

Avenida El Rosario

Calle Los Cipreses

Independencia

Sedapal informó que en Independencia se realizará una limpieza de reservorio en el sector 336. La interrupción comenzará a las 12:00 y el restablecimiento figura para las 20:00.

Las zonas afectadas son:

A.H. Hermanos Ayar

A.H. Belén

A.H. 6 de Mayo

A.H. Virgen del Carmen I

U. Pop. Tahuantinsuyo

Cercado de Lima

En Cercado de Lima, los avisos de Sedapal corresponden a trabajos de empalme de tubería, trabajos de empalme de tuberías y ejecución de empalme. Todos están previstos para el sector 31, desde las 10:00 hasta las 22:00.

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Las áreas consignadas en los comunicados son:

P.J. El Planeta

A.H. Chabuca Granda

P.J. Conde de la Vega Baja

P.J. Flor Conde de la Vega

P.J. Villa María del Perpetuo Socorro

Calle Reque

Río Rímac

Avenida Morales Duárez

Avenida Ramón Cárcamo

Avenida Enrique Meiggs

Calles interiores al cuadrante delimitado por esas vías

San Juan de Lurigancho

La interrupción en San Juan de Lurigancho será por limpieza de reservorio en el sector 412. El corte comenzará a las 09:00 y el restablecimiento está previsto para las 21:00.

El aviso incluye las siguientes localidades:

A.H. Arenal Alto Canto Grande

A.H. Señor de los Milagros II

P.I. Los Ángeles sector Keiko Sofía Fujimori

A.H. Cerrito La Libertad

A.H. Nueva Vida zona A

Agrupación 30 de Agosto

A.F. Los Nogales

Agrupación César Vallejo II

Agrupación 9 de Febrero

A.H. 1ro de Setiembre

A.H. César Vallejo

A.H. Nueva Vida sector B

A.H. Nueva Vida sector B, Agrupación Lomas

A.F. Villa Nuevo Horizonte

A.H. Nueva Vida sector B

Agrupación Sagrado Corazón de Jesús

Agrupación Corazón de Jesús

Agrupación Santiago Apóstol

A.H. Juan Pablo II V etapa, sector 1

A.H. P.I. Nuevo Milenio sector Nueva Vida

Agrupación Mi Perú

A.H. P.I. Nuevo Milenio sector Nueva Vida, zona E

A.H. Juan Pablo II V etapa, sectores M, N, P y Q

Villa María del Triunfo

En Villa María del Triunfo, Sedapal realizará trabajos de limpieza y desinfección de reservorio en el sector 309. La interrupción será de 08:00 a 20:00.

Las zonas comprendidas son:

P.J. San Gabriel Vallecito Bajo

A.H. Manuel González Prada

A.H. La Florida

A.H. Ampliación Comité 24

A.H. Casuarinas

A.H. José Carlos Mariátegui sector Vallecito Bajo, manzanas 83, 84A, 97 y 98

Comité 42

A.H. José Carlos Mariátegui tercera etapa, manzanas 10R, S10B, 102, 103, Z, 93A, X10 y Y10

A.H. Nuevo Amanecer

A.H. Virgen del Carmen

Sedapal indicó en todos los avisos que los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono (01) 317-8000. La empresa pidió tener a la mano el número de suministro al momento de realizar la consulta.

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