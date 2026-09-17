Sedapal interrumpirá el agua potable en siete distritos de Lima este 18 de septiembre: en qué sectores y horarios

Sedapal informó que interrumpirá temporalmente el servicio de agua potable en sectores de siete distritos de Lima este viernes 18 de septiembre, por trabajos de limpieza y desinfección de reservorios, mantenimiento y cambio de válvulas, además de empalmes de tuberías.
Los avisos comprenden zonas de Ate, Santiago de Surco, San Isidro, Independencia, Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo. Los horarios de suspensión varían entre las 05:00 y las 13:00, mientras que el restablecimiento está previsto entre las 20:00 y las 23:50, según cada sector.
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En Santiago de Surco y Cercado, Sedapal difundió más de un aviso para áreas que comparten algunos límites y horarios. Los comunicados consignan motivos y zonas específicas para cada interrupción.
Ate
En Ate, el corte responde a la limpieza de reservorio en el sector 176. La suspensión comenzará a las 13:00 y el servicio debe retornar a las 23:50.
Las áreas afectadas son:
- A.H. Monterrey zona B
- A.H. Monterrey zona A
- Asociación 8 de Enero
- Cerro Candela
- Avenida 10 de Abril
Surco
Santiago de Surco tendrá interrupciones en dos sectores. En el sector 62, Sedapal comunicó trabajos de mantenimiento de válvula de control y cambio de válvula. Ambos avisos contemplan el mismo horario: de 12:00 a 23:00.
Las zonas señaladas para el sector 62 son:
- Urbanización Monterrico
- Urbanización Monterrico Sur
- Urbanización Prolongación Benavides
- Cuadrante de la avenida Alejandro Velasco Astete
- Jirón Loma Umbrosa
- Jirón Morro Solar
- Avenida Tomás Marsano
El tercer aviso para el distrito corresponde al sector 299, donde se realizará la limpieza y desinfección de reservorio. El corte empezará a las 05:00 y concluirá a las 21:00.
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Las áreas incluidas en ese sector son:
- Urbanización Las Laderas
- Urbanización Valle Hermoso Oeste
- Urbanización Las Casuarinas, primera etapa
- Urbanización Las Casuarinas, segunda etapa
- Urbanización Las Casuarinas, tercera etapa
San Isidro
En San Isidro, la interrupción está vinculada con la ejecución de un empalme en el sector 51. El servicio será suspendido desde las 12:00 hasta las 23:00.
El aviso comprende las siguientes zonas:
- Urbanización El Rosario
- Urbanización Orrantia
- Cuadrante de la avenida Javier Prado
- Avenida Las Flores
- Avenida Aurelio Miró Quesada
- Avenida El Rosario
- Calle Los Cipreses
Independencia
Sedapal informó que en Independencia se realizará una limpieza de reservorio en el sector 336. La interrupción comenzará a las 12:00 y el restablecimiento figura para las 20:00.
Las zonas afectadas son:
- A.H. Hermanos Ayar
- A.H. Belén
- A.H. 6 de Mayo
- A.H. Virgen del Carmen I
- U. Pop. Tahuantinsuyo
Cercado de Lima
En Cercado de Lima, los avisos de Sedapal corresponden a trabajos de empalme de tubería, trabajos de empalme de tuberías y ejecución de empalme. Todos están previstos para el sector 31, desde las 10:00 hasta las 22:00.
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Las áreas consignadas en los comunicados son:
- P.J. El Planeta
- A.H. Chabuca Granda
- P.J. Conde de la Vega Baja
- P.J. Flor Conde de la Vega
- P.J. Villa María del Perpetuo Socorro
- Calle Reque
- Río Rímac
- Avenida Morales Duárez
- Avenida Ramón Cárcamo
- Avenida Enrique Meiggs
- Calles interiores al cuadrante delimitado por esas vías
San Juan de Lurigancho
La interrupción en San Juan de Lurigancho será por limpieza de reservorio en el sector 412. El corte comenzará a las 09:00 y el restablecimiento está previsto para las 21:00.
El aviso incluye las siguientes localidades:
- A.H. Arenal Alto Canto Grande
- A.H. Señor de los Milagros II
- P.I. Los Ángeles sector Keiko Sofía Fujimori
- A.H. Cerrito La Libertad
- A.H. Nueva Vida zona A
- Agrupación 30 de Agosto
- A.F. Los Nogales
- Agrupación César Vallejo II
- Agrupación 9 de Febrero
- A.H. 1ro de Setiembre
- A.H. César Vallejo
- A.H. Nueva Vida sector B
- A.H. Nueva Vida sector B, Agrupación Lomas
- A.F. Villa Nuevo Horizonte
- A.H. Nueva Vida sector B
- Agrupación Sagrado Corazón de Jesús
- Agrupación Corazón de Jesús
- Agrupación Santiago Apóstol
- A.H. Juan Pablo II V etapa, sector 1
- A.H. P.I. Nuevo Milenio sector Nueva Vida
- Agrupación Mi Perú
- A.H. P.I. Nuevo Milenio sector Nueva Vida, zona E
- A.H. Juan Pablo II V etapa, sectores M, N, P y Q
Villa María del Triunfo
En Villa María del Triunfo, Sedapal realizará trabajos de limpieza y desinfección de reservorio en el sector 309. La interrupción será de 08:00 a 20:00.
Las zonas comprendidas son:
- P.J. San Gabriel Vallecito Bajo
- A.H. Manuel González Prada
- A.H. La Florida
- A.H. Ampliación Comité 24
- A.H. Casuarinas
- A.H. José Carlos Mariátegui sector Vallecito Bajo, manzanas 83, 84A, 97 y 98
- Comité 42
- A.H. José Carlos Mariátegui tercera etapa, manzanas 10R, S10B, 102, 103, Z, 93A, X10 y Y10
- A.H. Nuevo Amanecer
- A.H. Virgen del Carmen
Sedapal indicó en todos los avisos que los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono (01) 317-8000. La empresa pidió tener a la mano el número de suministro al momento de realizar la consulta.
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