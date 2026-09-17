Perú

Más de 4.500 candidatos aún no rinden cuentas de sus ingresos y gastos de campaña ante la ONPE

El plazo para presentar la primera rendición financiera vence el viernes 18 de septiembre, luego de una ampliación de una semana

De las 75 organizaciones políticas comprendidas en la fiscalización, 42 ya entregaron sus informes, mientras que 33 permanecen pendientes - Créditos: ONPE.
De las 75 organizaciones políticas comprendidas en la fiscalización, 42 ya entregaron sus informes, mientras que 33 permanecen pendientes - Créditos: ONPE.
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 6028 de los 10.623 ciudadanos que postulan a una gobernación, vicegobernación o alcaldía provincial o distrital ya cumplieron con presentar la información financiera correspondiente a sus campañas. La cifra representa el 56,74 % del total de candidaturas obligadas a entregar estos reportes al organismo electoral.

Hasta las 15:30 horas de este jueves 17 de septiembre, Áncash concentraba la mayor cantidad de informes presentados, con 498 registros. Le seguían Lima Provincias, con 439, y Ayacucho, con 369. Estos datos corresponden a la primera rendición financiera que deben efectuar los postulantes durante el actual proceso electoral.

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¿Qué información deben declarar?

La obligación comprende el detalle de los aportes e ingresos recibidos, además de los gastos efectuados entre el 7 de enero y el 5 de septiembre de 2026. El requerimiento alcanza a los candidatos y a las 75 organizaciones políticas comprendidas en esta etapa de fiscalización.

La obligación de reportar los movimientos económicos continúa incluso si una candidatura fue retirada por renuncia, tacha, exclusión o falta de votos suficientes - Créditos: ONPE.
La obligación de reportar los movimientos económicos continúa incluso si una candidatura fue retirada por renuncia, tacha, exclusión o falta de votos suficientes - Créditos: ONPE.

De ese total, 42 agrupaciones, equivalentes al 56 %, habían presentado sus reportes hasta el momento del último registro. En tanto, otras 33, que representan el 44 %, todavía no habían entregado la documentación correspondiente.

El plazo para quienes aún tienen pendiente esta responsabilidad se mantiene abierto hasta el viernes 18 de septiembre. La fecha fue ampliada durante una semana con el propósito de facilitar la presentación de la primera de las dos rendiciones previstas por la legislación electoral.

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La obligación continúa aunque el candidato sea excluido

Las normas vigentes establecen que los dos informes financieros deben ser presentados incluso cuando una candidatura no continúe en la contienda. La exigencia se mantiene en situaciones como renuncia, tacha o exclusión, así como cuando el postulante no obtiene la votación suficiente para alcanzar el cargo al que aspira.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos genera consecuencias diferenciadas. Para los candidatos, constituye una infracción sancionable con una multa no menor de una unidad impositiva tributaria (UIT) ni mayor de cinco UIT.

En el caso de las organizaciones políticas, la falta es considerada una infracción muy grave. La sanción puede incluir una multa de entre 31 y 100 UIT, además de la pérdida del financiamiento público directo, según las disposiciones electorales vigentes.

El 56,74 % de las candidaturas registró información sobre los recursos utilizados durante el proceso electoral - Créditos: ONPE.
El 56,74 % de las candidaturas registró información sobre los recursos utilizados durante el proceso electoral - Créditos: ONPE.

¿Dónde presentar los informes?

Durante los últimos meses, la ONPE brindó orientación y asistencia técnica a candidatos y representantes de partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales. El objetivo fue facilitar el conocimiento de los procedimientos relacionados con la presentación y publicación de los datos económicos.

Los informes pueden registrarse mediante el portal de financiamiento CLARIDAD o entregarse en la mesa de partes de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Para utilizar CLARIDAD, se necesita una casilla electrónica, la cual puede solicitarse mediante la página web institucional o de manera presencial en una mesa de partes.

En el caso de los candidatos, el reporte puede ser presentado directamente por ellos o por su responsable de campaña. Una misma persona también puede asumir esta función para varios postulantes.

La ONPE recordó que transparentar los recursos utilizados durante una campaña constituye, además de una obligación legal, un mecanismo de rendición de cuentas ante la ciudadanía.

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