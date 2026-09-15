Alianza Lima vs Gerdau Minas: día, hora y canal TV en Perú para debut ‘blanquiazul’ en Brasil Cup 2026

Alianza Lima chocará con Gerdau Minas por el Brasil Cup 2026

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Todo está listo para que Alianza Lima inicie su preparación internacional previo al arranque de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Las ‘blanquiazules’ debutarán en la Brasil Cup 2026, torneo internacional que se jugará en Belém, ciudad ubicada en el norte de Brasil.

Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde y Gerdau Minas serán los equipos que participarán en el cuadrangular internacional. La competencia se jugará este viernes 18 y el sábado 19 de septiembre. El certamen será una instancia de preparación para el plantel íntimo antes de los próximos desafíos de la temporada.

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Alianza Lima vs Gerdau Minas: día y hora del debut por Brasil Cup 2026

El choque entre las ‘blanquiazules’ frente la escuadra brasileña este viernes 18 de septiembre, por las semifinales del Brasil Cup 2026. El inicio del partido será a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 18:00 horas. Los aficionados de Argentina, Brasil y Uruguay podrán seguirlo desde las 19:00 horas.

Alianza Lima enfrentará a rivales de talla mundial en Brasil Cup 2026.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Gerdau Minas por la Brasil Cup 2026

La Brasil Cup 2026 de Alianza Lima se transmitirá en Perú por América Televisión, a través de los canales 4 y 704 en alta definición.

Los aficionados también podrán seguir el cuadrangular mediante América TVGO, la aplicación de la cadena televisiva. El acceso a la plataforma no tendrá un costo adicional para sus usuarios.

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La señal permitirá acompañar al vigente tricampeón peruano en su participación en Brasil, donde el equipo afrontará el torneo como parte de su preparación para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

En la promoción difundida por la cadena, se presentó a Alianza Lima como el representante peruano en un cuadrangular que reunirá a equipos de la élite del vóley. El anuncio convocó a los hinchas a respaldar a las blanquiazules durante esta prueba internacional.

Las bicampeonas de Perú, Alianza Lima, viajan para enfrentarse a la élite del vóley sudamericano en la Brasil Cup. No te pierdas este emocionante cuadrangular contra gigantes como Gerdau Minas, Osasco y Fluminense por la gloria continental. América TV

Programación del Brasil Cup 2026

Viernes 18 de septiembre

- Gerdau Minas vs Alianza Lima (17:00 horas / América TV, América TVGO)

- Fluminense vs Osasco (20:00 horas / América TVGO)

Sábado 19 de septiembre

- Tercer lugar (14:00 horas / América TV, América TVGO)

- Final (17:00 horas / América TV, América TVGO)

*Horarios de Perú

Así se jugará Brasil Cup 2026 con Alianza Lima. (Aficionados)

Así llegan Alianza Lima y Gerdau Minas al duelo

Alianza Lima afrontará la Brasil Cup 2026 en Belém como parte de su preparación para la próxima temporada y con el respaldo de los resultados obtenidos durante los últimos años.

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El equipo dirigido por Alejandro Schneider llegará al cuadrangular tras consolidarse entre los conjuntos competitivos de Sudamérica, impulsado por sus títulos nacionales y sus actuaciones internacionales.

El primer desafío de las blanquiazules será ante Gerdau Minas, uno de los equipos habituales en la disputa por los primeros puestos del vóley brasileño.

El club brasileño participará en el torneo después de finalizar como subcampeón de la campaña anterior de la Superliga de su país.

Alianza Lima finalizó tercero en el Sudamericano de Clubes 2026 y aguarda la decisión de la FIVB sobre la distribución de cupos. Crédito: Volleyball World