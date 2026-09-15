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Programación del Brasil Cup 2026: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular internacional con Alianza Lima

Las ‘blanquiazules’ se alistan para afrontar amistosos con potencias brasileñas: Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde y Gerdau Minas este viernes 18 y sábado 19 de septiembre

Programación del Brasil Cup 2026 con participación de Alianza Lima
Programación del Brasil Cup 2026 con participación de Alianza Lima
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Alianza Lima disputará la Brasil Cup 2026 como parte de su preparación para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, temporada en la que buscará el tetracampeonato nacional. El vigente tricampeón viajará a Belém, ciudad situada en el norte de Brasil, para competir en un cuadrangular amistoso que se jugará este viernes 18 y el sábado 19 de septiembre.

Las ‘blanquiazules’ compartirán el torneo con Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde y Gerdau Minas. La competencia servirá como una instancia de preparación internacional para el plantel íntimo antes de sus próximos desafíos de la temporada.

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Programación del Brasil Cup 2026

Viernes 18 de septiembre

- Gerdau Minas vs Alianza Lima (17:00 horas / América TV, América TVGO)

- Fluminense vs Osasco (20:00 horas / América TVGO)

Sábado 19 de septiembre

- Tercer lugar (14:00 horas / América TV, América TVGO)

- Final (17:00 horas / América TV, América TVGO)

*Horarios de Perú

Así se jugará Brasil Cup 2026 con Alianza Lima. (Aficionados)
Así se jugará Brasil Cup 2026 con Alianza Lima. (Aficionados)

Dónde ver Brasil Cup 2026 con Alianza Lima

La Brasil Cup 2026 de Alianza Lima podrá verse en Perú a través de América Televisión, que transmitirá el cuadrangular por los canales 4 y 704 en alta definición.

La señal también estará disponible por América TVGO, la aplicación de la cadena televisiva que no tiene costo adicional para sus usuarios.

La cobertura permitirá seguir la participación del vigente tricampeón peruano en el torneo que disputará en Brasil como parte de su preparación para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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“El orgullo de todo un país trasciende fronteras. Las campeonas del Perú van por la gloria continental. Alianza Lima llega a la Brasil Cup. El cuadrangular de más alto rendimiento de América reúne a la élite del vóley. Y el Perú está presente para dar batalla. Apoya a las tricampeonas en su prueba de fuego. Brasil Cup. Porque el verdadero vóley se vive mejor por América y América TV GO”, se anunció en la promoción.

Las bicampeonas de Perú, Alianza Lima, viajan para enfrentarse a la élite del vóley sudamericano en la Brasil Cup. No te pierdas este emocionante cuadrangular contra gigantes como Gerdau Minas, Osasco y Fluminense por la gloria continental. América TV

Equipos que participarán de Brasil Cup 2026

Alianza Lima enfrentará rivales brasileños de trayectoria en la Brasil Cup 2026, torneo amistoso que pondrá a prueba al vigente tricampeón peruano antes de la próxima temporada.

El primer rival de las blanquiazules será Gerdau Minas, que llegará al cuadrangular luego de terminar como subcampeón de la última Superliga brasileña. El club suele figurar entre los equipos que pelean por el título en su país.

Fluminense también formará parte de la competencia. La institución carioca cerró la campaña anterior con una actuación competitiva y continúa reforzando su proyecto dentro de la disciplina.

El tercer adversario será Osasco São Cristóvão Saúde, que ocupó el cuarto puesto de la Superliga. El conjunto brasileño utilizará el torneo para ajustar su preparación antes del inicio de sus competencias oficiales.

La participación del equipo de Alejandro Schneider en Belém se vincula con los resultados obtenidos por el club en los últimos años. Los títulos nacionales y sus actuaciones internacionales le permitieron consolidarse entre los equipos competitivos de Sudamérica.

Canal TV exclusivo que transmitirá Brasil Cup 2026
Canal TV exclusivo que transmitirá Brasil Cup 2026

Fecha confirmada de la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima confirmó la Noche Blanquiazul 2026, el evento en el que presentará oficialmente a su plantel femenino de vóley ante sus hinchas. La actividad incluirá un cuadrangular internacional en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

La Noche Blanquiazul 2026 se realizará durante tres jornadas, entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre. El vigente tricampeón peruano utilizará el torneo para mostrar a su equipo antes de los próximos desafíos de la temporada.

El certamen contará con la participación de Boca Juniors, de Argentina, además de CAV Esquimo, de España, y EC Pinheiros, de Brasil. Los tres clubes integrarán la programación prevista para la presentación de las íntimas.

La hinchada aliancista se prepara para una nueva Noche Blanquiazul Vóley.
La hinchada aliancista se prepara para una nueva Noche Blanquiazul Vóley. Crédito: Alianza Lima

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