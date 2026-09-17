Padres convocan plantón en el Liceo Naval tras denuncia de presunta violencia sexual contra escolar

Ocho escolares del colegio Liceo Naval Almirante Guise en San Borja fueron retenidos por la policía tras una grave denuncia por el presunto delito de agresión sexual contra otro estudiante. El hecho habría ocurrido durante una actividad deportiva y ya se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía.| Video: Latina Noticias

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Padres y madres de familia del colegio Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, convocaron a un plantón para este jueves y viernes frente a la institución, luego de que se conociera una denuncia por presunta violencia sexual contra un estudiante. Reclaman información sobre las medidas de prevención y seguridad aplicadas en el colegio, ya que la acusación se realizó un día después.

La convocatoria circuló en grupos de WhatsApp de la comunidad educativa y cita a los progenitores a partir de las 8:00 a.m. Ocurre mientras la Séptima Fiscalía de Familia de Lima investiga el caso y la Policía realiza diligencias con los escolares involucrados.

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La denuncia fue presentada por los padres del adolescente agraviado la noche del martes. Según la información policial, el estudiante habría sufrido una agresión por parte de compañeros de la institución cuando regresaban de una actividad deportiva.

Los asistentes exigirán explicaciones a la institución educativa luego de que un menor fuera denunciado como víctima de un presunto ataque durante una actividad deportiva|Foto: Difusión

Fiscalía investiga la denuncia

Tras conocerse los hechos, los efectivos acudieron al plantel al día siguiente e intervinieron a ocho escolares, quienes son investigados por su presunta participación en los hechos. Por la noche, los adolescentes retenidos fueron trasladados a Medicina Legal como parte de las diligencias dispuestas en la investigación.

El menor agraviado cursa el cuarto año de secundaria y los presuntos implicados serían alumnos de quinto año.

El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio González, confirmó que la Policía reportó ocho involucrados y precisó que el Ministerio Público ya interviene. El funcionario indicó que el colegio deberá enviar un informe para contribuir al esclarecimiento de la denuncia.

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El abogado penalista Luis Lamas señaló que la Fiscalía deberá evaluar los elementos reunidos durante las primeras diligencias y determinar si corresponde solicitar medidas preventivas contra los presuntos responsables.

El Liceo Naval Almirante Guise de San Borja informó mediante un comunicado que coordina con las autoridades para esclarecer una presunta agresión ocurrida entre estudiantes. (fb/@LNAlmiranteGuise)

Casos de violencia en los colegios

Entre enero y agosto de 2026, la plataforma SíSeVe del Ministerio de Educación registró 11.805 reportes de violencia escolar en Perú, la cifra más alta para ese periodo desde que existen registros. Del total, 8.156 correspondieron a agresiones entre estudiantes, frente a 6.880 en los mismos meses de 2025, un aumento de 18,5%.

Los casos de violencia sexual entre escolares mostraron el mayor incremento, con 35,4%, mientras que las agresiones físicas crecieron 16,5% y las psicológicas, 15,3%.

El sistema también contabilizó 3.649 denuncias de violencia ejercida por personal de instituciones educativas contra alumnos, frente a 3.579 un año antes. De este último grupo, 1.972 fueron por violencia psicológica, 861 por violencia sexual y 816 por agresiones físicas.

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Los registros incluyen bullying, acoso, ciberacoso y ataques sexuales, dentro o fuera de los centros educativos.

Canales de ayuda

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): la Línea 100 ofrece orientación gratuita, confidencial y disponible las 24 horas para víctimas, familiares o testigos de violencia. También cuenta con los Centros Emergencia Mujer y Familia, que brindan atención psicológica, legal y social.

Policía Nacional del Perú (PNP): ante una situación de riesgo o emergencia, se puede llamar al 105 para solicitar intervención policial inmediata. Recuerda que la comunicación es gratuita.