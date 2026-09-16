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Calendario de presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: fechas de los eventos de Alianza Lima, Universitario y más equipos

Los clubes del campeonato de voleibol comenzarán sus noches de presentación desde el 25 de setiembre. Conoce todos los detalles

Calendario de las presentaciones de los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Calendario de las presentaciones de los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
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El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 está cada vez más cerca. A poco del comienzo de la temporada, los clubes preparan sus noches de presentación, en las que anunciarán a los planteles con los que buscarán el título. En esta nota, el calendario de los eventos programados.

La Noche Blanquiazul de Alianza Lima

Alianza Lima ampliará su noche de presentación para la nueva temporada. Tras organizar un cuadrangular de dos días en la edición anterior, el club programó esta vez un torneo de tres jornadas con la participación de un equipo europeo.

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La Noche Blanquiazul se disputará el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil serán los equipos invitados.

Entradas para la Noche Blanquiazul 2026
Entradas para la Noche Blanquiazul 2026

La Noche de las Pumas

Otro de los eventos programados es la Noche de las Pumas, la presentación oficial de Universitario de Deportes. El equipo ‘merengue’ recibirá al Sancor Seguros Vôlei Londrina de Brasil.

La presentación de la ‘U’, que incorporó más jugadoras nacionales que extranjeras para la nueva temporada, se realizará el 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes. El club eligió ese recinto con el objetivo de contar con una mayor recaudación en taquilla.

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Precios de entradas para la Noche de las Pumas 2026
Precios de entradas para la Noche de las Pumas 2026

La Noche Regatas

Regatas Lima tendrá una presentación oficial, aunque el club todavía no la anunció en sus redes sociales. La gerente deportiva, Karina Del Castillo, confirmó en una entrevista con Se Formaron Las Parejas que el evento se llevará a cabo el 6 de octubre.

La actividad tendrá lugar en las instalaciones del Club Regatas Lima, sin recurrir a un escenario de mayor capacidad. Además, Del Castillo reveló que Alianza Lima será el rival invitado. “Ellos nos invitaron el año pasado. Este año les estamos invitando nosotros y felices de que ellos sean parte de nuestra noche”, declaró.

Karina Del Castillo anuncia que el duelo amistoso se juega el martes 6 de octubre en el club Regatas, con aforo de mil personas, como presentación del plantel antes del arranque de la liga (Movistar Deportes)

La Gala Santa

La Universidad San Martín también realizará su presentación oficial, denominada Gala Santa. La dirigente Yudy Balcázar adelantó los detalles en una entrevista con el programa Bloque y Punto. El evento se llevará a cabo el sábado 10 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes.

El club trasladará la actividad a un recinto con mayor aforo y contará con un rival internacional: Gimnasia y Esgrima La Plata, actual subcampeón de la liga argentina.

La directiva de la San Martín informó sobre la presentación de su plantel. Créditos: Bloqueo y Punto.

La Noche Circolense

Circolo Sportivo Italiano también anunció su Noche Circolense, programada para el miércoles 7 de octubre en su coliseo de Pueblo Libre. A diferencia de otros clubes, la institución solo presentará a su plantel y, hasta el momento, no ha confirmado un partido amistoso.

Atenea Open

Atlético Atenea, una de las revelaciones de la temporada 2025/26, organizará una nueva edición del Atenea Open. Esta vez, el certamen no contará con equipos de la Liga Peruana de Vóley: el club se medirá ante la selección peruana sub 19 el 26 de septiembre, en el Coliseo Carmela Estrella de Lurigancho-Chosica.

Atenea Open se realizará en Chosica y tendrá la participación de la selección peruana sub 19.
Atenea Open se realizará en Chosica y tendrá la participación de la selección peruana sub 19.

La programación completa de las presentaciones

  • Noche Blanquiazul: 25, 26 y 27 de setiembre / no hay horario definido / América TV.
  • Atenea Cup: 26 de setiembre / 17:00 horas / no hay canal de transmisión.
  • Noche Regatas: 6 de octubre / no hay horario definido ni canal de transmisión.
  • Noche Circolense: 7 de octubre / 17:30 horas / no hay canal de transmisión.
  • Noche de las Pumas: 9 de octubre / 20:00 horas / no hay canal de transmisión.
  • Gala Santa: 10 de octubre / no hay horario / Latina TV.

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