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La importante baja de la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026: ¿Quién será su reemplazo?

El equipo nacional pierde a una de sus bloqueadoras más determinantes a días de un torneo que reparte tres plazas mundialistas y un boleto olímpico. La FPV garantizó respaldo médico completo para su rehabilitación

Diana de la Peña – Selección Peruana de Vóley – Campeonato Sudamericano 2026 – Perú – deportes -31 agosto
La lesión se produjo en los entrenamientos previos al certamen continental y dejará a la voleibolista fuera de las canchas por al menos tres semanas, según el parte emitido este martes por la federación nacional. (Federación Peruana de Vóley)
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La selección peruana de vóleibol femenino encajó un golpe duro a días del Campeonato Sudamericano 2026. Diana de la Peña, central titular del combinado nacional y una de las piezas más importantes del esquema, quedó desafectada del plantel tras fracturarse el quinto metatarsiano del pie izquierdo en plena fase de preparación.

La Federación Peruana de Vóleibol (FPV) lo comunicó a través de un parte oficial y garantizó respaldo médico completo para su proceso de rehabilitación.

La baja llega en el peor momento: Perú necesita sumar puntos desde el primer partido para pelear por tres plazas al Mundial 2027 y un boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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La lesión y el parte oficial de la FPV

Diana de la Peña – Selección Peruana de Vóley – Campeonato Sudamericano 2026 – Perú – deportes -31 agosto
La FPV confirmó que Diana de la Peña sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo durante los entrenamientos y tendrá tres semanas de recuperación, por lo que quedó fuera del Sudamericano. (Federación Peruana de Vóley)

El accidente ocurrió durante una sesión de trabajo del equipo nacional con miras al torneo continental que se disputará en el Maracanãzinho, el escenario carioca que albergará la competencia entre el 8 y el 13 de septiembre. La FPV emitió un comunicado en el que precisó tanto el diagnóstico como el tiempo estimado de inactividad.

“La Federación Peruana de Vóleibol informa a la opinión pública que la deportista Diana de la Peña sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, durante su proceso de entrenamiento del equipo nacional con miras al Sudamericano de Río de Janeiro. En ese contexto, el periodo de recuperación de dicha deportista tiene una duración de tres semanas, según nuestra área médica, por lo que, lamentablemente, no podrá ser parte de la delegación al mencionado evento. La Federación Peruana de Vóleibol ha dispuesto todo el apoyo multidisciplinario para su satisfactoria recuperación considerando que la integridad física de la deportista es nuestra prioridad”, señala el texto institucional.

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Tres semanas de recuperación implican que De la Peña no solo perderá el Sudamericano, sino que podría llegar con el tiempo justo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, dependiendo de cómo evolucione el hueso en las próximas semanas.

Un vacío difícil de cubrir en el plantel nacional

Diana de la Peña – Selección Peruana de Vóley – Campeonato Sudamericano 2026 – Perú – deportes -31 agosto
La ausencia de Diana de la Peña obliga a Perú a modificar su estructura en la red antes del debut. La central era una pieza importante en el bloqueo y ahora deberá ser reemplazada ante un torneo exigente. (Federación Peruana de Vóley)

La ausencia de De la Peña no es menor. La central de Alianza Lima es una de las jugadoras con mayor presencia física y técnica en la zona media de la red, y su rol en el sistema defensivo y de bloqueo resulta clave para el esquema del cuerpo técnico. Sustituirla en tan poco tiempo representa un desafío de adaptación para el resto del plantel, que deberá reorganizar su estructura antes del debut.

Perú abre su participación el 8 de septiembre ante Argentina a las 12:00 horas (17:00 GMT). Al día siguiente, a las 18:00 horas (23:00 GMT), enfrentará al seleccionado local de Brasil, en el partido de mayor exigencia del grupo. La tercera jornada, el 10 de septiembre a las 15:00 horas (20:00 GMT), tendrá como rival a Venezuela. Luego vendrán Colombia, el 12 de septiembre a las 20:30 horas (01:30 GMT del 13), y Chile, en el cierre del torneo el 13 de septiembre a las 19:30 horas.

El certamen funciona bajo un formato de todos contra todos, lo que significa que cada resultado tiene peso directo en la tabla final. No hay margen para tropiezos si la ‘Bicolor’ aspira a meterse entre las tres primeras.

Lo que está en juego en Brasil

Diana de la Peña – Selección Peruana de Vóley – Campeonato Sudamericano 2026 – Perú – deportes -31 agosto
Perú afrontará en Brasil un torneo decisivo: las tres mejores selecciones clasificarán al Mundial 2027 y el campeón obtendrá un boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Instagram / diana_02_oficial)

El Sudamericano 2026 reúne a seis selecciones: Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile. Las tres mejores del torneo obtendrán pasajes al Mundial de Vóleibol Femenino 2027, que se celebrará en Estados Unidos y Canadá. Además, el certamen entregará un cupo directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que eleva la apuesta a su máxima expresión.

Para Perú, el peso de esa oportunidad es aún mayor si se considera que el equipo no disputa un Mundial desde la edición de Japón 2010, hace más de quince años. Esa sequía convierte al torneo de Río de Janeiro en una cita de enorme trascendencia para el vóleibol nacional, y la baja de una de sus figuras titulares complica, aunque no cancela, las aspiraciones del grupo.

La FPV no informó si convocará un reemplazo para cubrir el lugar de De la Peña en la delegación que viajará a Brasil.

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