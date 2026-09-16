Alianza Lima suma refuerzo para la Brasil Cup 2026: Daniela Bulaich, jugadora de la selección argentina, se incorpora al equipo de vóley

Las 'blanquiazules' afrontarán torneo amistoso previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: De Una / Ovación.

Guardar

Alianza Lima viajó a la ciudad de Belém, donde disputará la Brasil Cup 2026. El torneo servirá como preparación para la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes. En ese sentido, hay novedades en la plantilla de Alejandro Schneider.

Daniela Bulaich, flamante refuerzo, es la principal incorporación del cuadro ‘blanquiazul’. La argentina todavía no ha sido presentada oficialmente en las redes del club, pero se sumará a la concentración para afrontar el torneo amistoso.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información del periodista Julio Peña en el programa De Una, Bulaich se quedó en Río de Janeiro y le dará alcance a la delegación ‘íntima’ en la ciudad de Belém. La argentina tendrá allí su primer contacto con sus nuevas compañeras.

La ‘10’ argentina permaneció en tierras cariocas tras formar parte de la selección de su país, que clasificó al Mundial de Vóley. La atacante de 29 años compartió equipo con una exaliancista, Elina Rodríguez, en el último Campeonato Sudamericano, por lo que llega con ritmo de competencia.

Daniela Bulaich se suma a Alianza Lima como refuerzo para la Brasil Cup de vóley 2026.

La carrera de Daniela Bulaich, la nueva refuerzo de Alianza Lima

Daniela Bulaich inició su carrera profesional en Boca Juniors y luego pasó a San Lorenzo, tras un controvertido traspaso que tuvo como origen desacuerdos con la dirigencia del club ‘xeneize’.

PUBLICIDAD

Su rendimiento le permitió emigrar de la Liga Argentina a la Segunda División de Italia, donde integró los planteles de Rizzotti Design Catania, Volley Hermaea Olbia, Tecnoteam Albese Volley, CBF Balducci HR Macerata y, más recientemente, Narconon Volley Melendugno.

Con 1,78 metros de estatura, Bulaich destacó en el torneo italiano y se ubicó entre las tres máximas anotadoras en distintas temporadas. Ese desempeño le permitió consolidarse en Europa durante seis años.

En paralelo, ganó protagonismo en la selección argentina. Formó parte del proceso de las ‘Panteritas’ y dio el salto al plantel mayor en 2018, cuando aún jugaba en Boca. Ese año integró el equipo que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, luego de caer por 3-0 ante Colombia en la final.

PUBLICIDAD

Su mayor logro con las ‘Panteras’ llegó en 2019, cuando Argentina obtuvo la histórica medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima. El equipo superó a Brasil por 3-0, con parciales de 26-24, 25-20 y 25-21, y alcanzó su mejor ubicación en la historia del certamen.

En el Preolímpico Sudamericano de 2020, Bulaich, entonces jugadora de San Lorenzo, ingresó como opuesta en el segundo set del duelo decisivo ante Colombia. Su aporte fue clave en la victoria por 3-1, que aseguró la segunda clasificación olímpica de la ‘albiceleste’, con destino a Tokio 2020.

La atacante disputó los Juegos Olímpicos con Argentina, que finalizó en el puesto 11, y también participó en el Mundial de Países Bajos-Polonia. En ese certamen, se ubicó entre las máximas anotadoras del conjunto nacional junto con Erika Mercado, ecuatoriana nacionalizada argentina.

PUBLICIDAD

Más recientemente, Bulaich formó parte de la selección argentina que clasificó al Mundial tras ocupar el segundo lugar en el Campeonato Sudamericano de Vóley. Las ‘Panteras’ solo perdieron un partido, ante Brasil en la última fecha.

La punta argentina llegará a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: Youtube.

Fixture de Alianza Lima en la Brasil Cup

Alianza Lima enfrentará a Gerdau Minas en las semifinales del torneo. Según el resultado, el cuadro ‘blanquiazul’ jugará después ante Fluminense u Osasco en la final o duelo por el tercer lugar. Revisa la programación de los partidos:

Viernes 18 de septiembre

- Gerdau Minas vs Alianza Lima (17:00 horas / América TV, América TVGO)

- Fluminense vs Osasco (20:00 horas / América TVGO)

Sábado 19 de septiembre

- Tercer lugar (14:00 horas / América TV, América TVGO)

- Final (17:00 horas / América TV, América TVGO)

*Horarios de Perú