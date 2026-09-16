Perú

Radiación ultravioleta alcanza niveles extremadamente altos en varias zonas de la región andina, según Senamhi

La sierra sur concentra los mayores valores de radiación UV del país, mientras que la sierra norte y central también presentan niveles elevados

La escasa o moderada presencia de nubes favorece una mayor exposición a los rayos ultravioleta, al permitir el ingreso directo de la radiación solar - Créditos: Andina.
La escasa o moderada presencia de nubes favorece una mayor exposición a los rayos ultravioleta, al permitir el ingreso directo de la radiación solar - Créditos: Andina.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre el incremento de la radiación ultravioleta en toda la región andina. Los valores del Índice Ultravioleta (IUV) alcanzan categorías de “muy alta” y “extremadamente alta”, por lo que se recomienda adoptar medidas preventivas, principalmente durante las horas de mayor intensidad solar.

¿Qué niveles se registran en la sierra?

El IUV permite conocer la intensidad de la radiación que llega a la superficie terrestre y sirve como referencia para establecer medidas de protección. De acuerdo con la escala internacional, los registros de 8 a 10 corresponden a niveles “muy altos”, mientras que aquellos de 11 a más son considerados “extremadamente altos”.

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En la sierra norte del país se presentan valores ubicados entre ambas categorías. Una situación similar se observa en la sierra central, donde las condiciones atmosféricas favorecen una elevada exposición a los rayos ultravioleta.

En la sierra sur también predominan los rangos “muy alto” y “extremadamente alto”. Esta zona concentra, además, los mayores registros de radiación UV reportados a nivel nacional, según la información proporcionada por el organismo meteorológico.

Senamhi recomienda usar protector solar, sombreros, lentes con protección UV y prendas de manga larga, además de reducir la exposición prolongada al sol - Créditos: Andina.
Senamhi recomienda usar protector solar, sombreros, lentes con protección UV y prendas de manga larga, además de reducir la exposición prolongada al sol - Créditos: Andina.

¿Por qué aumenta la radiación ultravioleta?

El Senamhi explicó que este comportamiento está asociado principalmente con la escasa o moderada presencia de nubes. Esta condición permite que una mayor cantidad de radiación solar alcance directamente la superficie terrestre.

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Otro factor relacionado con el incremento corresponde a la disminución de las concentraciones de ozono atmosférico. Esta capa cumple una función importante en la absorción de parte de la radiación ultravioleta, por lo que las variaciones en sus niveles pueden influir en la exposición que recibe la población.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan prestar especial atención durante el periodo comprendido entre las 9 a. m. y las 4 p. m., cuando la intensidad solar puede alcanzar sus valores más elevados.

La sierra sur concentra los mayores valores de radiación UV del país, mientras que la sierra norte y central también presentan niveles elevados - Créditos: Andina.
La sierra sur concentra los mayores valores de radiación UV del país, mientras que la sierra norte y central también presentan niveles elevados - Créditos: Andina.

Recomendaciones para protegerse del sol

Para reducir la exposición directa, el Senamhi aconseja utilizar sombreros o gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol con protección UV y prendas de manga larga. También recomienda aplicar protector solar como parte de las medidas de prevención.

Asimismo, se sugiere limitar, en la medida de lo posible, la permanencia bajo el sol durante las horas de mayor intensidad. Estas precauciones adquieren especial importancia para quienes realizan actividades al aire libre o permanecen durante periodos prolongados en espacios expuestos.

La exposición continua a niveles elevados de radiación ultravioleta puede producir daños en la piel, como quemaduras y envejecimiento prematuro. Además, incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Los ojos también pueden verse afectados y presentar problemas como cataratas.

Monitoreo continuará en la región andina

El Ministerio del Ambiente, mediante el Senamhi, continuará con la vigilancia de los niveles de radiación ultravioleta en el territorio nacional. La información obtenida permitirá mantener actualizados los reportes sobre las condiciones ambientales y contribuir a que la ciudadanía adopte medidas adecuadas frente a la exposición solar.

Las recomendaciones buscan reducir los efectos asociados a una exposición prolongada, especialmente en las zonas andinas donde actualmente se registran valores correspondientes a las categorías “muy alta” y “extremadamente alta”.

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