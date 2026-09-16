Perú Deportes

Antonio Rizola propone llevar la Copa Sudamericana de Vóley a provincia en 2027: “Mi sugerencia es que no sea en Lima”

El entrenador de la selección peruana explicó que su propuesta busca acercar la ‘bicolor’ a los aficionados de otras regiones, a quienes destacó por su constante apoyo

Antonio Rizola propone llevar la Copa Sudamericana de Vóley a provincia en 2027.
Antonio Rizola propone llevar la Copa Sudamericana de Vóley a provincia en 2027. Crédito: FPV
Guardar

La Copa Sudamericana de Vóley volverá a disputarse en Perú en el 2027, por segundo año consecutivo. De cara a esta nueva edición, Antonio Rizola planteó una propuesta: que el torneo deje Lima y se dispute en alguna provincia del país para acercar la competencia internacional a los aficionados de otras regiones.

El entrenador de la selección peruana conversó con Latina y destacó la importancia de que el país vuelva a recibir este certamen, aunque consideró que sería una buena oportunidad para descentralizar el vóley y llevar a la ‘bicolor’ más cerca de sus seguidores fuera de la capital.

PUBLICIDAD

“Veo de una forma bonita que se vuelva a jugar en el Perú, estoy agradecido porque es importante, es una inversión grande esto, pero te digo que mi sugerencia es que no sea en Lima la Copa Sudamericana el próximo año y sí en provincia”, señaló Rizola.

El técnico brasileño explicó que su propuesta busca, principalmente, que los hinchas de otras partes del país tengan la posibilidad de acompañar de cerca a la selección y demostrar el respaldo que suelen brindar a las jugadoras. “Las personas de provincia pueden estar más cerca del equipo apoyando, porque estos apoyan mucho a nuestro equipo”, agregó.

PUBLICIDAD

La edición 2026 de la Copa Sudamericana de Vóley se disputó en Lima entre el 22 y el 26 de julio, con Perú como anfitrión. El certamen contó con la participación de ocho selecciones y formó parte del calendario internacional de la ‘bicolor’.

El entrenador de la 'bicolor' valoró que Perú vuelva a ser sede del torneo y planteó llevar la competencia a otras regiones para fortalecer el vínculo con la hinchada. (Video: Latina)

Ahora, con la confirmación de una nueva edición en territorio peruano para 2027, Antonio Rizola espera que el torneo pueda llegar a otras regiones y convertirse también en una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la selección y sus hinchas a nivel nacional.

El mensaje de Antonio Rizola a los hinchas

Antonio Rizola también aprovechó la entrevista con Latina para agradecer el respaldo que viene recibiendo la selección peruana y destacó que cada vez son más los aficionados que comprenden el proceso que atraviesa el equipo.

“Mucha gente nos escribe, nos apoya, está pendiente y entiende que es un proceso. Yo a los hinchas tengo un mensaje claro: les agradezco porque la gran parte de los hinchas entiende, está apoyando a estas jugadoras”, manifestó.

El entrenador resaltó, además, el crecimiento del interés de las empresas por respaldar a las integrantes de la selección. Según explicó, varias de las voleibolistas ya cuentan con marcas que las acompañan. “Muchas empresas están patrocinando y contratando las atletas, todas las atletas de la selección hoy tienen una marca vinculada a ellas”, sostuvo.

Rizola pide paciencia con el proceso

Finalmente, el estratega brasileño volvió a destacar la importancia de respetar los tiempos del proyecto que viene desarrollando con la selección peruana. Rizola reconoció que tanto él como su equipo quieren obtener resultados cuanto antes, pero remarcó que el crecimiento deportivo requiere tiempo.

“Yo a los hinchas, repito, agradezco una vez más porque estoy recibiendo muchos mensajes públicos y privados elogiando el trabajo y sabiendo que el proceso está siguiendo. Están mirando que hay un crecimiento”, indicó.

El técnico brasileño resaltó el apoyo de los aficionados y pidió paciencia para el proceso que encabeza en la 'bicolor'. (Video: Latina)

Y agregó: “Si hay alguien que quiere resultados más veloces, somos nosotros, más que ninguno, pero también nosotros, más que ninguno, sabemos que las cosas siguen paso a paso y no de un día al otro”.

La selección peruana cerró el Campeonato Sudamericano 2026 en el quinto lugar, mientras que Brasil se consagró campeón y Argentina y Colombia completaron las tres primeras posiciones que otorgaron los cupos al Mundial 2027.

Temas Relacionados

Antonio RizolaCopa Sudamericana de VóleySelección peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre: “Alguien le dijo que no se haga ilusiones”

El periodista Vladimir Vicentelo reconoció haber conversado con el ‘Cabezón’ sobre su ausencia para los partidos en Norteamérica y de su resignación a una vuelta a la ‘bicolor’

Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre: “Alguien le dijo que no se haga ilusiones”

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede

Tras la dura derrota en el clásico, los ‘blanquiazules’ se alistan para enfrentar al ‘vendaval celeste’ este viernes 18 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede

Carlos Desio asegura que Christian Cueva puede volver a la selección peruana y sorprende con ejemplo: “Si no, Busquets no podría jugar”

El entrenador argentino destacó el presente de ‘Aladino’ en Sport Boys. Además, se refirió a la posibilidad de que Carlos Zambrano regrese a la ‘bicolor’

Carlos Desio asegura que Christian Cueva puede volver a la selección peruana y sorprende con ejemplo: “Si no, Busquets no podría jugar”

Sport Boys desembolsó fuerte suma para enfrentar a Melgar: Erustes, Saba y Llontop quedan habilitados para jugar en Arequipa

El club chalaco cumplió con el pago exigido por el ‘dominó’ y podrá contar con los tres futbolistas cedidos para este importante duelo del Torneo Clausura 2026

Sport Boys desembolsó fuerte suma para enfrentar a Melgar: Erustes, Saba y Llontop quedan habilitados para jugar en Arequipa

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Estados Unidos y México?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA

El Torneo Clausura 2026 estará en receso por los cotejos de la ‘blanquirroja’ rumbo a las Eliminatorias 2030. Mano Menezes definió a sus elegidos para los duelos que se jugarán este sábado 26 y martes 29 de septiembre

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Estados Unidos y México?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Álvarez reconoce que no es penalista y que no sabe qué artículos cambiar del Código Procesal Penal

Ernesto Álvarez reconoce que no es penalista y que no sabe qué artículos cambiar del Código Procesal Penal

Perúcheck: Keiko Fujimori afirmó que ningún gobierno presentó facultades en menos de 44 días, pero los registros del Congreso lo desmienten

Escándalo en el Congreso: el ministro de Justicia dijo que las violaciones a niñas indígenas tienen “origen cultural”

La JNJ cesa a Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular

Sin fotos de candidatos: así serán las cuatro cédulas de votación para las elecciones regionales y municipales

ENTRETENIMIENTO

Óscar Junior sufrió una aparatosa caída del escenario durante un concierto de La Bella Luz en Juliaca

Óscar Junior sufrió una aparatosa caída del escenario durante un concierto de La Bella Luz en Juliaca

Eva Ayllón, nic y FABIÁN representarán al Perú en los Latin Grammy 2026

Austin Palao protagonizó pelea con Oriana Marzoli en ‘Volverías con tu ex? 2′ por Fran Maira: lo llamó ‘manipulador’ y Flavia Laos la respalda

Esposa de Jorge Luna sorprende al mostrar orgullosa su título de licenciada en Marketing

Mónica Adaro sufrió un grave accidente automovilístico en Estados Unidos

DEPORTES

Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre: “Alguien le dijo que no se haga ilusiones”

Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre: “Alguien le dijo que no se haga ilusiones”

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede

Carlos Desio asegura que Christian Cueva puede volver a la selección peruana y sorprende con ejemplo: “Si no, Busquets no podría jugar”

Sport Boys desembolsó fuerte suma para enfrentar a Melgar: Erustes, Saba y Llontop quedan habilitados para jugar en Arequipa

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Estados Unidos y México?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA