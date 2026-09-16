Antonio Rizola propone llevar la Copa Sudamericana de Vóley a provincia en 2027: “Mi sugerencia es que no sea en Lima”

Antonio Rizola propone llevar la Copa Sudamericana de Vóley a provincia en 2027. Crédito: FPV

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La Copa Sudamericana de Vóley volverá a disputarse en Perú en el 2027, por segundo año consecutivo. De cara a esta nueva edición, Antonio Rizola planteó una propuesta: que el torneo deje Lima y se dispute en alguna provincia del país para acercar la competencia internacional a los aficionados de otras regiones.

El entrenador de la selección peruana conversó con Latina y destacó la importancia de que el país vuelva a recibir este certamen, aunque consideró que sería una buena oportunidad para descentralizar el vóley y llevar a la ‘bicolor’ más cerca de sus seguidores fuera de la capital.

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“Veo de una forma bonita que se vuelva a jugar en el Perú, estoy agradecido porque es importante, es una inversión grande esto, pero te digo que mi sugerencia es que no sea en Lima la Copa Sudamericana el próximo año y sí en provincia”, señaló Rizola.

El técnico brasileño explicó que su propuesta busca, principalmente, que los hinchas de otras partes del país tengan la posibilidad de acompañar de cerca a la selección y demostrar el respaldo que suelen brindar a las jugadoras. “Las personas de provincia pueden estar más cerca del equipo apoyando, porque estos apoyan mucho a nuestro equipo”, agregó.

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La edición 2026 de la Copa Sudamericana de Vóley se disputó en Lima entre el 22 y el 26 de julio, con Perú como anfitrión. El certamen contó con la participación de ocho selecciones y formó parte del calendario internacional de la ‘bicolor’.

El entrenador de la 'bicolor' valoró que Perú vuelva a ser sede del torneo y planteó llevar la competencia a otras regiones para fortalecer el vínculo con la hinchada. (Video: Latina)

Ahora, con la confirmación de una nueva edición en territorio peruano para 2027, Antonio Rizola espera que el torneo pueda llegar a otras regiones y convertirse también en una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la selección y sus hinchas a nivel nacional.

El mensaje de Antonio Rizola a los hinchas

Antonio Rizola también aprovechó la entrevista con Latina para agradecer el respaldo que viene recibiendo la selección peruana y destacó que cada vez son más los aficionados que comprenden el proceso que atraviesa el equipo.

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“Mucha gente nos escribe, nos apoya, está pendiente y entiende que es un proceso. Yo a los hinchas tengo un mensaje claro: les agradezco porque la gran parte de los hinchas entiende, está apoyando a estas jugadoras”, manifestó.

El entrenador resaltó, además, el crecimiento del interés de las empresas por respaldar a las integrantes de la selección. Según explicó, varias de las voleibolistas ya cuentan con marcas que las acompañan. “Muchas empresas están patrocinando y contratando las atletas, todas las atletas de la selección hoy tienen una marca vinculada a ellas”, sostuvo.

Rizola pide paciencia con el proceso

Finalmente, el estratega brasileño volvió a destacar la importancia de respetar los tiempos del proyecto que viene desarrollando con la selección peruana. Rizola reconoció que tanto él como su equipo quieren obtener resultados cuanto antes, pero remarcó que el crecimiento deportivo requiere tiempo.

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“Yo a los hinchas, repito, agradezco una vez más porque estoy recibiendo muchos mensajes públicos y privados elogiando el trabajo y sabiendo que el proceso está siguiendo. Están mirando que hay un crecimiento”, indicó.

El técnico brasileño resaltó el apoyo de los aficionados y pidió paciencia para el proceso que encabeza en la 'bicolor'. (Video: Latina)

Y agregó: “Si hay alguien que quiere resultados más veloces, somos nosotros, más que ninguno, pero también nosotros, más que ninguno, sabemos que las cosas siguen paso a paso y no de un día al otro”.

La selección peruana cerró el Campeonato Sudamericano 2026 en el quinto lugar, mientras que Brasil se consagró campeón y Argentina y Colombia completaron las tres primeras posiciones que otorgaron los cupos al Mundial 2027.

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