¿Convocará a María Pía Copello y competirá con ‘Esto es Guerra’? Las respuestas de Marisol Crousillat sobre el regreso de ‘Combate’

Marisol Crousillat señaló que aún no hay participantes ni conductores confirmados para la nueva temporada y dejó abierta la posibilidad de competir en horario con 'Esto es guerra'.

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El retorno de ‘Combate’ a la pantalla de ATV todavía no tiene conductores ni participantes confirmados, pero Marisol Crousillat dejó abierta la posibilidad de que María Pía Copello se sume a la nueva etapa del reality. La productora señaló que evalúa convocar a figuras vinculadas con el programa, aunque aseguró que las decisiones aún no están cerradas.

Durante una conversación con la presentadora, Crousillat se refirió a los preparativos que realiza para la vuelta del espacio de competencia. La productora evitó adelantar nombres concretos, aunque incluyó a Copello entre las alternativas que podrían recibir una llamada.

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“La verdad es que estoy convocando a las personas que han tenido un vínculo directo con ‘Combate’, pero no cierro las puertas a nadie, así que podrías recibir esa llamada”, manifestó la responsable del proyecto.

La declaración despertó expectativas sobre el posible regreso de María Pía a un formato que marcó una etapa importante de los realities juveniles en la televisión peruana. La conductora estuvo asociada durante años a programas de entretenimiento y competencia, por lo que su nombre aparece como una de las opciones que podría integrar la propuesta de ATV.

‘Combate’ aún no tiene conductores confirmados

Marisol Crousillat precisó que el equipo todavía se encuentra en una fase de evaluación. La convocatoria busca reunir a personas con una relación previa con ‘Combate’, aunque no existe una lista definitiva de participantes, conductores o panelistas.

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La productora no confirmó si María Pía Copello recibió una propuesta formal ni detalló qué rol podría asumir dentro del programa. Su comentario se limitó a señalar que la posibilidad está vigente mientras avanzan las conversaciones para el regreso del reality.

El retorno de ‘Combate’ ha generado interés por la expectativa de conocer qué figuras históricas podrían reaparecer y qué nuevos rostros serán incorporados. En sus distintas etapas, el formato reunió a competidores, animadores y personajes que luego mantuvieron presencia en la televisión y las redes sociales.

Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Por ahora, ATV no ha comunicado la fecha de estreno ni las características de la temporada que prepara. Tampoco se conoce si la producción mantendrá la estructura tradicional de competencias entre equipos o si introducirá cambios en las pruebas, la dinámica y el elenco.

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No descarta competir con ‘Esto es Guerra’

Otro aspecto que permanece en evaluación es el horario de emisión. Marisol Crousillat no descartó que ‘Combate’ vuelva a ocupar una franja competitiva frente a ‘Esto es Guerra’ (EEG), uno de los programas de mayor trayectoria dentro de los realities de competencia del país.

Ambos espacios mantuvieron una rivalidad televisiva durante años. ‘Combate’ se emitió originalmente por ATV, mientras que ‘Esto es Guerra’ se consolidó en América Televisión con una propuesta basada en competencias físicas, convivencia y rivalidad entre equipos.

La posibilidad de que vuelvan a enfrentarse en la misma franja ha reactivado las comparaciones entre ambos formatos. No obstante, la productora no confirmó una decisión sobre la programación ni precisó si el proyecto ya cuenta con una fecha establecida para su retorno.

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Magaly Medina comenta con su característico humor la masiva convocatoria para el casting del reality 'Combate'. La conductora asegura que entre los miles de aspirantes ha encontrado a los próximos 'personajillos' que darán que hablar en la televisión peruana. ATV/ Magaly TV La Firme.

Katia Palma se burló del casting de ‘Combate’

Katia Palma se burló del casting de ‘Combate’ durante una emisión de ‘Esto es Guerra’, a pocos días de la convocatoria que reunió a miles de jóvenes en ATV. La conductora hizo una referencia al reality rival mientras comentaba la vestimenta de Stefano, uno de los integrantes del programa de América Televisión.

“Se equivocó de canal y se tiene que ir a otro casting, ¿ah?”, dijo Palma entre risas al observar al participante. La conductora sugirió que su estilo era más cercano al perfil de los aspirantes que acudieron a probar suerte para la nueva temporada de ‘Combate’. “¿Cómo está vestido así? Porque así pa’ abajo he visto en otros lados, ¿ah?”, añadió, mientras otros integrantes del espacio reaccionaban a sus palabras.

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La presentadora hizo una alusión al casting del programa de ATV, que según Magaly Medina reunió a más de 5 mil aspirantes. América TV

“Tú eres pal otro programa”, continuó Mathías Brivio. Katia coincidió y añadió: “De verdad que sí. No que éramos chicos lindos y ahora...”.

El comentario se produjo en medio de la expectativa por el retorno del reality de ATV. La producción abrió recientemente un casting que congregó a más de 5 mil personas interesadas en convertirse en los nuevos rostros del programa.

Katia Palma bromeó con el casting de “Combate” durante “Esto es Guerra”