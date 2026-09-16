Perú

Eva Ayllón, nic y FABIÁN representarán al Perú en los Latin Grammy 2026

La intérprete criolla fue nominada por su álbum en vivo, Nicole Zignago sumó dos candidaturas en el pop y su hermano competirá como Mejor Nuevo Artista

Eva Ayllón, nic y FABIÁN son nominados al Latin Grammy 2026.
Eva Ayllón, nic y FABIÁN son nominados al Latin Grammy 2026.
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La lista de artistas peruanos nominados a los Latin Grammy 2026 se amplió a tres nombres. Eva AyllónNicole Zignago, conocida como nic, y FABIÁN figuran entre los candidatos anunciados este miércoles 16 de septiembre por la Academia Latina de la Grabación para la 27ª edición de los premios, prevista para el 12 de noviembre en Las Vegas.

Las nominaciones reúnen trayectorias y propuestas distintas. Eva Ayllón competirá desde la música folclórica; nic obtuvo dos candidaturas por su trabajo dentro del pop contemporáneo; y FABIÁN fue incluido entre los aspirantes a Mejor Nuevo Artista.

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Nic y FABIÁN son hermanos e hijos del cantautor peruano Gian Marco. Ambos llegan a la competencia con proyectos propios, aunque en categorías diferentes. La cantante y compositora fue reconocida por su álbum “(Enamorada)” y por la canción “(favorito)”, mientras que FABIÁN recibió una nominación que lo coloca entre las nuevas voces de la industria musical latina.

Gian Marco junto a Nicole Zignago y Fabián Zignago, ambos músicos. Créditos - Instagram/@fabian.zignago
Nicole Zignago y Fabián Zignago han heredado el talento musical de su padre Gianmarco. Créditos - Instagram/@fabian.zignago

Nic suma dos nominaciones

Nicole Zignago competirá como nic en la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo por “(Enamorada)”, su segundo disco de estudio. El trabajo figura junto a KM0, de Pablo Alborán; Instrucciones Para Ser Feliz, de Monsieur Periné; Todo Puede Convertirse En Canción, de Debi Nova; y ¿Y Ahora Qué +?, de Alejandro Sanz.

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La artista peruana también aparece en Mejor Canción Pop por “(favorito)”, una composición realizada junto a Raquel Sofía. En esa terna comparte espacio con Kany García, Joaquina, Rosalía y Mon Laferte.

La doble candidatura reconoce dos dimensiones de una misma etapa artística: el álbum y uno de sus temas. nic inició este ciclo tras dejar de usar Nicole Zignago como nombre artístico y adoptar una denominación más breve para sus nuevos lanzamientos.

“(Enamorada)” fue publicado este año y consolidó una propuesta centrada en el pop y la composición. La presencia de nic en dos categorías la convierte en la peruana con más nominaciones en esta edición.

No es la primera vez que Nicole Zignago es nominada a los Latin Grammy. REUTERS/Ronda Churchill
No es la primera vez que Nicole Zignago es nominada a los Latin Grammy. REUTERS/Ronda Churchill

FABIÁN celebró entre lágrimas

FABIÁN, de 22 años, fue incluido en la categoría de Mejor Nuevo Artista, una de las divisiones generales de los Latin Grammy. Compartirá la competencia con Delilah, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, Aria Vega y Zeca Veloso.

El músico desarrolla una propuesta pop y publicó en 2025 el EP “Niño Bueno”. En los últimos meses participó en escenarios y encuentros de la industria en México y Nueva York, como parte de una etapa de expansión de su carrera fuera del Perú.

Tras conocer la nominación, el artista expresó su emoción por el reconocimiento. “No me han dejado de caer lágrimas de los cachetes”, escribió en sus redes sociales.

“Todo pasa cuando tiene que pasar, y esto pasó en uno de los momentos más increíbles de mi vida. Detrás de cada lanzamiento hay un niño que está cumpliendo sus sueños de vivir de la música”, señaló FABIÁN. También definió la noticia como un resultado de disciplina y fe: “Con esto ya gané. ¡Arriba Perú y que viva el pop!”.

Fabian es hijo de GianMarco Zignago y está abriéndose camino en el ámbito musical.
Fabian es hijo de GianMarco Zignago y está abriéndose camino en el ámbito musical.

Eva Ayllón buscará el premio

Eva Ayllón representará al Perú en Mejor Álbum de Música Folclórica con Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live]. El disco registra una presentación de la intérprete en el Gran Teatro Nacional de Lima y recupera canciones de su repertorio criollo y peruano.

Ayllón competirá con La Quinta Esencia, de Yamandu Costa, Alexis Cárdenas y Ensemble Recoveco; Cambias Mi Mundo, de Lila Downs; La Vida Era Más Corta, de Milo J; y Candombe (En Vivo, Teatro Solís), de Julieta Rada.

La candidatura llega con un proyecto que revisita canciones presentes a lo largo de la carrera de la intérprete. Con más de cinco décadas de actividad musical, Eva Ayllón vuelve a figurar en una premiación internacional con un álbum que registra una actuación en vivo desde uno de los escenarios culturales más importantes de la capital peruana.

Eva Ayllón canta en un micrófono con su mano izquierda levantada. Viste un vestido fucsia de lentejuelas y tiene pulseras en la muñeca izquierda
Eva Ayllón es una cantante criolla de trayectoria en el Perú.

¿Cuándo son los Latin Grammy 2026?

Los tres artistas peruanos competirán en una gala encabezada por el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, quien lidera las nominaciones con 10 candidaturas. CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía le siguen con siete menciones cada uno.

La edición 27 de los Latin Grammy se realizará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La votación final comenzará el 1 de octubre y quedará a cargo de los miembros votantes activos de la Academia Latina de la Grabación.

Eva Ayllón llegará con una carrera consolidada en la música peruana. nic y FABIÁN competirán desde una generación más joven, con nominaciones que abarcan el álbum pop, la composición y la categoría de artista revelación.

Nominados para los Latin Grammy 2026
Nominados para los Latin Grammy 2026 (Composición: REUTERS/REUTERS/Latin Grammy)

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