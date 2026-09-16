Antonio Rizola defendió la campaña de Perú tras el quinto lugar en el Sudamericano: “Misión cumplida, con orgullo”

El entrenador de la ‘bicolor’ defendió el trabajo realizado por sus jugadoras y resaltó la evolución mostrada durante el torneo. (Video: Latina)

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Antonio Rizola hizo un balance positivo de la participación de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, donde la ‘bicolor’ terminó en el quinto lugar y no pudo conseguir la clasificación al Mundial 2027. Pese a ello, el técnico brasileño destacó el crecimiento mostrado por sus dirigidas y defendió el trabajo realizado durante el torneo.

En declaraciones a Latina, Rizola consideró que las 14 jugadoras que participaron en el certamen continental en Río de Janeiro evidenciaron una evolución importante y valoró especialmente la respuesta del grupo durante cuatro de los cinco partidos disputados.

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El entrenador aseguró que su evaluación del torneo no se limita a la posición final en la tabla, sino también al desarrollo individual y colectivo que pudo observar en el plantel. “Digo que es misión cumplida porque el grupo que estaba ahí, las 14 jugadoras que estuvieron, todas demostraron crecimiento técnico, un crecimiento muy significativo de lo que deberían presentar”, señaló.

Rizola reconoció que Perú tuvo un partido en el que no logró plasmar lo trabajado durante los entrenamientos, en referencia a la derrota por 3-1 ante Venezuela. Sin embargo, el técnico destacó la respuesta del equipo en sus otros cuatro encuentros del torneo.

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“Tuvimos un partido que no realizamos lo que queríamos y estábamos preparados para realizar. Y los otros cuatro partidos creo que nos presentamos muy bien”, agregó.

Antonio Rizola destacó con orgullo el quinto lugar de Perú en el Sudamericano de Vóley. Crédito: @ese_fotografia

Perú cerró su participación con una victoria por 3-1 sobre Chile y terminó quinto en el Sudamericano de Vóleey. El resultado le permitió despedirse con un triunfo, aunque quedó fuera de la pelea por los cupos al Mundial 2027.

Antonio Rizola explicó la diferencia con Brasil, Argentina y Colombia

Uno de los puntos que Rizola puso sobre la mesa fue el tiempo de trabajo que llevan las selecciones que finalmente consiguieron la clasificación mundialista. El técnico recordó que Brasil, Argentina y Colombia cuentan con procesos más consolidados que el proyecto peruano.

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“Claro que todos queríamos clasificar al Mundial y volver a participar. Pero Brasil tiene una amplia diferencia con los otros equipos. Argentina es un país que está con este grupo de trabajo ya más de 10 años, que el grupo está junto. Colombia es un equipo que clasificó a su primer Mundial en 2021 y mantiene el mismo grupo”, explicó.

El entrenador brasileño fue enfático al referirse al poco tiempo que lleva trabajando con el actual plantel y consideró que no sería realista comparar el proceso peruano con el de selecciones que mantienen una base durante varios años.

“Soñar todos pueden. Pero vamos a ser honestos con todos. ¿Cómo se puede pensar en ganar a estos equipos con cuatro meses de trabajo?”, cuestionó.

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Rizola también explicó que el equipo patrio tuvo dificultades para trabajar con todas sus jugadoras debido a las lesiones. Según detalló, el grupo entrenó junto durante las últimas cuatro semanas y el comando técnico tuvo que administrar las cargas físicas para evitar nuevos problemas.

“Este grupo está junto hace cuatro meses. Entrenó junto las últimas cuatro semanas porque estaban lesionadas. No podemos recuperar todas las lesiones. Seguimos durante los entrenamientos, tuvimos que cuidar de las atletas con el cuidado físico”, manifestó.

Antonio Rizola valoró el esfuerzo de sus dirigidas en el Campeonato Sudamericano de Vóley. Crédito: @ese_fotografia

Antonio Rizola: “Misión cumplida, sí, señor”

Finalmente, el técnico dejó claro que prefiere valorar el esfuerzo de sus dirigidas antes que lamentarse por no haber alcanzado la clasificación al Mundial. “Yo no voy a estar aquí a lamentarme de nada, voy a valorizar el esfuerzo que ellas hicieron y el control que tuvimos en el campeonato”, afirmó.

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Por ello, Rizola mantuvo su evaluación positiva de la participación peruana y cerró con una frase que resume su postura tras el quinto lugar en el Sudamericano: “Por eso te digo: misión cumplida, sí, señor. Con orgullo”.

La ‘bicolor’ continuará ahora con su proceso de preparación de cara a los próximos desafíos internacionales, mientras las jugadoras retornarán a sus respectivos clubes para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.