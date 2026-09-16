Perú

Óscar Junior sufrió una aparatosa caída del escenario durante un concierto de La Bella Luz en Juliaca

El cantante conocido como ‘Senderito’ recibió atención de emergencia tras el impacto y confirmó que los médicos descartaron fracturas

El líder de La Bella Luz perdió el equilibrio cerca del borde de la tarima durante una presentación en la ciudad de Juliaca. TikTok
Guardar

El cantante Óscar Junior Custodio, conocido como ‘Senderito’, sufrió una caída desde el escenario durante una presentación de La Bella Luz en Juliaca. El artista recibió atención en el área de emergencias tras el golpe y, más tarde, publicó un video para informar que no sufrió fracturas.

El incidente ocurrió mientras el líder de la agrupación recorría la tarima con una rosa en la mano. En imágenes que circularon en redes sociales se observa que el cantante se acercó al borde del escenario y perdió el equilibrio ante la sorpresa de los asistentes.

PUBLICIDAD

Uno de sus compañeros advirtió que Óscar Junior estaba a punto de caer e intentó sostenerlo de la mano. El esfuerzo no bastó para evitar que el cantante impactara contra el suelo.

El concierto quedó interrumpido por unos momentos a causa de la preocupación entre los integrantes de La Bella Luz y el público presente. La caída ocurrió en medio de una de las presentaciones de la agrupación en Juliaca, ciudad ubicada en la región Puno.

Óscar Junior sufrió accidente en concierto de La Bella Luz
Óscar Junior sufrió accidente en concierto de La Bella Luz

Integrante de La Bella Luz intentó evitar la caída

En el registro audiovisual, Óscar Junior aparece desplazándose por el escenario mientras sostiene una rosa. El cantante se acerca al sector donde se encontraban los asistentes y, en pocos segundos, cae fuera de la tarima.

PUBLICIDAD

La situación provocó una reacción inmediata entre los músicos que estaban cerca de él. Uno de ellos extendió el brazo para sujetarlo, pero no logró evitar el accidente.

El artista fue trasladado a un centro de salud después de la presentación para una evaluación médica. La noticia generó inquietud entre sus seguidores, sobre todo después de que el video de la caída se difundiera en distintas plataformas digitales.

Horas más tarde, el propio intérprete decidió referirse a lo sucedido. En una grabación publicada en sus redes sociales, confirmó que recibió atención de emergencia debido a la intensidad del golpe.

“Y me caí. Entonces, ese fue el problema, me llevaron a emergencias porque, gracias a Dios, no me fracturé nada, solamente fue un golpe”, relató el vocalista de La Bella Luz.

Con calmantes, pero sin fractura

Óscar Junior explicó que el impacto fue fuerte y que necesitó medicamentos para aliviar las molestias posteriores a la caída. “Me dolió fuerte, porque me caí por la intensidad del golpe, fue muy fuerte”, manifestó.

El cantante precisó que el personal médico descartó una fractura. Aun así, señaló que durante las primeras horas se sintió afectado por el golpe y que requirió calmantes.

“Ahorita estoy un poco mejor, estaba un poco mal, me pusieron calmantes y todo eso”, contó el artista. Con ese mensaje buscó responder a la preocupación de los seguidores que vieron el momento de la caída o se enteraron del incidente a través de redes sociales.

El intérprete no informó si el accidente modificará la agenda de conciertos de la agrupación. Por ahora, señaló que se encuentra en proceso de recuperación tras el impacto que sufrió durante la presentación en Juliaca.

La caída volvió a poner el foco sobre los riesgos que afrontan los artistas durante espectáculos en vivo, sobre todo cuando recorren escenarios elevados y mantienen contacto directo con el público.

El momento ocurrió cuando Óscar Junior se encontraba cerca del borde de la tarima, una zona a la que se aproximó mientras formaba parte de la dinámica del show. La rosa que llevaba en la mano era parte de su interacción con los asistentes.

La secuencia fue registrada por personas que asistieron al concierto. Las imágenes muestran la rapidez con la que se produjo el accidente y el intento de auxilio de uno de los músicos de La Bella Luz.

Óscar Junior Custodio sufrió aparatosa caída, pero no tiene fracturas. YouTube: Magaly Medina El Podcast
Óscar Junior Custodio sufrió aparatosa caída, pero no tiene fracturas. YouTube: Magaly Medina El Podcast

Temas Relacionados

Óscar JuniorLa Bella Luzperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reintegro 6 del Fonavi se pagaría en octubre: Estado transferiría deuda pendiente

Desde la Federación de fonavistas revelan que el Tesoro público depositará el monto pendiente de la deuda, tras las gestiones del Banco de Materiales. Esto permitirá avanzar con las devoluciones con grupos como el Reintegro 6, el pago más pronto, y la Lista 23

Reintegro 6 del Fonavi se pagaría en octubre: Estado transferiría deuda pendiente

Presidenta Keiko Fujimori promete “respaldo político y económico” al nuevo comandante General de la PNP

La mandataria indicó que el Gobierno que preside ha depositado la confianza en Fredy López Mendoza y es “un alto honor y, al mismo tiempo, una de las más grandes responsabilidades que puede recibir un servidor de la patria”

Presidenta Keiko Fujimori promete “respaldo político y económico” al nuevo comandante General de la PNP

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú, según informe de Naciones Unidas

Los datos oficiales del Ministerio de Salud reflejan una situación vinculada con abusos sexuales, fallas institucionales y obstáculos que enfrentan las víctimas en zonas alejadas

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú, según informe de Naciones Unidas

Perú vs Estados Unidos: día, hora y canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ vuelve a la acción y se medirá a una de las gratas sorpresas del último Mundial. Conoce todos los detalles del nuevo desafío del equipo de Mano Menezes

Perú vs Estados Unidos: día, hora y canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Reconocen a Fredy López Mendoza como nuevo Comandante General de la PNP: “Una policía moderna no debe esperar que el delito ocurra”

El nuevo jefe de la PNP indicó que la Policía “no puede responder a los desafíos del presente con las herramientas del pasado” y anunció que dará prioridad al equipamiento, entrenamiento y al aumento de las capacidades de sus integrantes

Reconocen a Fredy López Mendoza como nuevo Comandante General de la PNP: “Una policía moderna no debe esperar que el delito ocurra”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidenta Keiko Fujimori promete “respaldo político y económico” al nuevo comandante General de la PNP

Presidenta Keiko Fujimori promete “respaldo político y económico” al nuevo comandante General de la PNP

Así queda la Junta de Fiscales Supremos tras el cese de Zoraida Ávalos

Ernesto Álvarez reconoce que no es penalista y que no sabe qué artículos cambiar del Código Procesal Penal

Perúcheck: Keiko Fujimori afirmó que ningún gobierno presentó facultades en menos de 44 días, pero los registros del Congreso lo desmienten

Escándalo en el Congreso: el ministro de Justicia dijo que las violaciones a niñas indígenas tienen “origen cultural”

ENTRETENIMIENTO

Katia Palma minimiza casting de Combate con inesperado comentario en ‘Esto es Guerra’: “¿Cómo está vestido así? Se equivocó de canal"

Katia Palma minimiza casting de Combate con inesperado comentario en ‘Esto es Guerra’: “¿Cómo está vestido así? Se equivocó de canal"

Eva Ayllón, nic y FABIÁN representarán al Perú en los Latin Grammy 2026

Austin Palao protagonizó pelea con Oriana Marzoli en ‘Volverías con tu ex? 2′ por Fran Maira: lo llamó ‘manipulador’ y Flavia Laos la respalda

Esposa de Jorge Luna sorprende al mostrar orgullosa su título de licenciada en Marketing

Mónica Adaro sufrió un grave accidente automovilístico en Estados Unidos

DEPORTES

Perú vs Estados Unidos: día, hora y canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Perú vs Estados Unidos: día, hora y canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Antonio Rizola propone llevar la Copa Sudamericana de Vóley a provincia en 2027: “Mi sugerencia es que no sea en Lima”

Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre: “Alguien le dijo que no se haga ilusiones”

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede

Carlos Desio asegura que Christian Cueva puede volver a la selección peruana y sorprende con ejemplo: “Si no, Busquets no podría jugar”