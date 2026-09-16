Óscar Junior sufrió una aparatosa caída del escenario durante un concierto de La Bella Luz en Juliaca

El líder de La Bella Luz perdió el equilibrio cerca del borde de la tarima durante una presentación en la ciudad de Juliaca. TikTok

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El cantante Óscar Junior Custodio, conocido como ‘Senderito’, sufrió una caída desde el escenario durante una presentación de La Bella Luz en Juliaca. El artista recibió atención en el área de emergencias tras el golpe y, más tarde, publicó un video para informar que no sufrió fracturas.

El incidente ocurrió mientras el líder de la agrupación recorría la tarima con una rosa en la mano. En imágenes que circularon en redes sociales se observa que el cantante se acercó al borde del escenario y perdió el equilibrio ante la sorpresa de los asistentes.

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Uno de sus compañeros advirtió que Óscar Junior estaba a punto de caer e intentó sostenerlo de la mano. El esfuerzo no bastó para evitar que el cantante impactara contra el suelo.

El concierto quedó interrumpido por unos momentos a causa de la preocupación entre los integrantes de La Bella Luz y el público presente. La caída ocurrió en medio de una de las presentaciones de la agrupación en Juliaca, ciudad ubicada en la región Puno.

Óscar Junior sufrió accidente en concierto de La Bella Luz

Integrante de La Bella Luz intentó evitar la caída

En el registro audiovisual, Óscar Junior aparece desplazándose por el escenario mientras sostiene una rosa. El cantante se acerca al sector donde se encontraban los asistentes y, en pocos segundos, cae fuera de la tarima.

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La situación provocó una reacción inmediata entre los músicos que estaban cerca de él. Uno de ellos extendió el brazo para sujetarlo, pero no logró evitar el accidente.

El artista fue trasladado a un centro de salud después de la presentación para una evaluación médica. La noticia generó inquietud entre sus seguidores, sobre todo después de que el video de la caída se difundiera en distintas plataformas digitales.

Horas más tarde, el propio intérprete decidió referirse a lo sucedido. En una grabación publicada en sus redes sociales, confirmó que recibió atención de emergencia debido a la intensidad del golpe.

“Y me caí. Entonces, ese fue el problema, me llevaron a emergencias porque, gracias a Dios, no me fracturé nada, solamente fue un golpe”, relató el vocalista de La Bella Luz.

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Con calmantes, pero sin fractura

Óscar Junior explicó que el impacto fue fuerte y que necesitó medicamentos para aliviar las molestias posteriores a la caída. “Me dolió fuerte, porque me caí por la intensidad del golpe, fue muy fuerte”, manifestó.

El cantante precisó que el personal médico descartó una fractura. Aun así, señaló que durante las primeras horas se sintió afectado por el golpe y que requirió calmantes.

“Ahorita estoy un poco mejor, estaba un poco mal, me pusieron calmantes y todo eso”, contó el artista. Con ese mensaje buscó responder a la preocupación de los seguidores que vieron el momento de la caída o se enteraron del incidente a través de redes sociales.

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El intérprete no informó si el accidente modificará la agenda de conciertos de la agrupación. Por ahora, señaló que se encuentra en proceso de recuperación tras el impacto que sufrió durante la presentación en Juliaca.

La caída volvió a poner el foco sobre los riesgos que afrontan los artistas durante espectáculos en vivo, sobre todo cuando recorren escenarios elevados y mantienen contacto directo con el público.

El momento ocurrió cuando Óscar Junior se encontraba cerca del borde de la tarima, una zona a la que se aproximó mientras formaba parte de la dinámica del show. La rosa que llevaba en la mano era parte de su interacción con los asistentes.

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La secuencia fue registrada por personas que asistieron al concierto. Las imágenes muestran la rapidez con la que se produjo el accidente y el intento de auxilio de uno de los músicos de La Bella Luz.

Óscar Junior Custodio sufrió aparatosa caída, pero no tiene fracturas. YouTube: Magaly Medina El Podcast