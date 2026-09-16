‘Chisti Raymi’, el espectáculo cusqueño que agotó sus primeras cinco funciones en Lima

“Chisti Raymi” conquista Lima: el show cusqueño de Los Tolines vendió todas sus entradas

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El espectáculo cusqueño ‘Chisti Raymi’ llegará por primera vez a Lima con las entradas agotadas para sus primeras cinco funciones. La propuesta de Los Tolines, un elenco de artistas que combina humor, teatro y referencias a las tradiciones peruanas, se presentará el 17 y 18 de octubre en el Teatro Plaza Norte.

La producción informó que las localidades disponibles se vendieron pocas horas después de que se habilitara la venta a través de Ticketmaster. El resultado motivó la evaluación de nuevas fechas para atender la demanda del público, aunque aún no existe un anuncio oficial sobre presentaciones adicionales.

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‘Chisti Raymi’ nace de una referencia al Inti Raymi, la celebración incaica que se realiza cada año en Cusco. Desde ese punto de partida, el espectáculo propone una puesta de comedia con personajes, música, historias e interacción con los asistentes.

La obra no reproduce la ceremonia tradicional, sino que utiliza elementos de la cultura cusqueña y peruana como base para desarrollar situaciones humorísticas. El show está dirigido a un público familiar y plantea una mirada escénica sobre costumbres, expresiones y experiencias cotidianas.

Los Tolines en el Teatro Plaza Norte

Las funciones se realizarán en tres horarios. El sábado 17 de octubre habrá presentaciones a las 11:30, 15:30 y 18:00. El domingo 18 se repetirá la programación con funciones en los mismos horarios.

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La llegada a Lima representa el primer desembarco del elenco en la capital con ‘Chisti Raymi’. Los Tolines han desarrollado gran parte de su trayectoria en Cusco, donde consolidaron una propuesta que reúne humor, teatro y participación del público.

El espectáculo cusqueño “Chisti Raymi” agotó sus primeras cinco funciones en Lima

El montaje incorpora personajes y relatos que parten de referencias locales. La identidad peruana ocupa un lugar central en la propuesta, que busca acercar al escenario tradiciones y situaciones reconocibles desde la comedia.

La producción de la temporada está a cargo de Apolo Entertainment, empresa que decidió llevar a Lima un proyecto surgido en Cusco. La respuesta del público, con cinco funciones agotadas, anticipa una ampliación de la cartelera en caso se confirmen nuevas fechas.

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El interés se produjo antes del debut de la obra en la capital. Los organizadores indicaron que la demanda superó las expectativas iniciales, por lo que preparan información sobre próximas presentaciones.

La historia de Los Tolines se remonta a 1991

Los Tolines es una agrupación artística cusqueña conformada por payasos profesionales. La historia del proyecto se remonta a 1991, cuando “Tolin” inició su actividad en el entretenimiento y en la creación de espectáculos.

En 2017 se formó oficialmente Los Tolines, con la incorporación de Peke y Chiki, quienes representan la segunda generación de una familia vinculada con el trabajo escénico. Desde entonces, ambas generaciones han trabajado de manera conjunta en espectáculos familiares.

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El fundador del grupo acumula 35 años de trayectoria artística. A lo largo de ese tiempo, el elenco desarrolló propuestas en las que conviven personajes, juegos teatrales, humor e interacción con los asistentes.

La agrupación se convirtió en un referente de los espectáculos familiares en Cusco. Sus presentaciones se apoyan en recursos escénicos que buscan mantener una conexión directa con el público, con especial atención en niños, jóvenes y adultos.

‘Chisti Raymi’ reúne parte de esos elementos en un formato preparado para su llegada a Lima. El título fusiona la idea del chiste con el nombre de una de las principales celebraciones de la cultura incaica.

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Elenco tuvo reconocimientos en México y Chile

Los Tolines señalaron que su trayectoria incluye reconocimientos fuera del Perú. Entre ellos figura el primer lugar en el Concurso Internacional de Artes y Espectáculos realizado en México en 2022.

La agrupación también informó que obtuvo el primer puesto en un festival de payasos realizado en Chile. Esas distinciones forman parte de los antecedentes que acompañan su primera temporada en Lima.

Las cinco funciones agotadas confirman el interés inicial por ‘Chisti Raymi’ antes de sus presentaciones del 17 y 18 de octubre. El Teatro Plaza Norte recibirá al elenco cusqueño en una temporada que llevará a la capital una propuesta nacida en Cusco y centrada en el humor, la música y las tradiciones peruanas.

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La agrupación llevará personajes, música y comedia al Teatro Plaza Norte, donde el público agotó las localidades para las presentaciones de octubre