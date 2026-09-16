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La jugada sesión de fotos de Coty Romero que impactó a sus fans: topless, sombras y sensualidad

La exparticipante de Gran Hermano publicó imágenes sin remera, semanas después de contar que se había sometido a una cirugía de aumento mamario

Coty Romero enseñó el resultado de su cirugía con fotos en ropa interior
Coty Romero enseñó el resultado de su cirugía con fotos en ropa interior (Instagram)
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Fiel a su estilo, Coty Romero volvió a impactar a sus fans al mostrar toda su sensualidad a través de una sesión de fotos en blanco y negro. Sin embargo, lejos de utilizar ropa interior, esta vez, la exGran Hermano posó en topless y recibió numerosos mensajes de sus seguidores en redes sociales. La publicación llegó semanas después de que la influencer contara que se sometió a un aumento de busto.

En las imágenes, la exparticipante de Gran Hermano posó sin remera y con un pantalón deportivo oversize de tiro bajo. Completó el conjunto con pulseras, una cadena plateada y anteojos de marco rectangular.

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Para el peinado eligió una cola alta, mientras que el maquillaje se concentró en los labios oscuros. Entre las reacciones que dejó el posteo figuraron mensajes como “Hot”, “Hermosa”, “Son un show”, “Pero por favor” y “Dios, qué bella”.

Antes de esa publicación, Coty Romero había difundido otra serie de fotos en la que exhibió el resultado de la intervención estética que se realizó a comienzos de agosto. En esa oportunidad, posó frente a cámara con ropa interior.

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Coty Romero hizo una sensual producción en topless y causó furor en sus redes
Coty Romero hizo una sensual producción en topless y causó furor en sus redes (Instagram)

La correntina llevó un corpiño tipo top nude, de breteles finos y escote pronunciado. En uno de los retratos apareció en primer plano, con el cabello recogido y un maquillaje marcado en ojos y labios.

La secuencia incluyó además una fotografía de cuerpo entero. Allí combinó el mismo top con una bombacha blanca de tiro alto y posó en una habitación.

Coty Romero hizo una sensual producción en topless y causó furor en sus redes
La influencer publicó las imágenes semanas después de someterse a una cirugía de aumento de busto (Instagram)

La publicación también acumuló comentarios de sus seguidores. “Wow”, “Un escándalo”, “Ah bueno...”, “Bellísima”, “Diosa Coty, cada día más hermosa” y “Cada foto tuya supera a la anterior” fueron algunas de las respuestas que recibió.

Días atrás, Romero reveló que sus abuelos se enteraron de su cirugía de aumento de busto por un comentario de Nazareno Pompei en Gran Hermano. La influencer explicó que ellos no habían recibido información previa porque no usan redes sociales y que la referencia televisiva les generó preocupación.

La exparticipante del reality abordó el tema durante una conversación con Emma Vich en el stream de Telefe. El intercambio se produjo después de que el conductor retomara una frase que Pompei había dicho dentro de la casa, donde envió un saludo a Romero y aludió a su recuperación.

Coty Romero hizo una sensual producción en topless y causó furor en sus redes
La exparticipante de Gran Hermano posó en topless con un pantalón deportivo oversize (Instagram)

“¿Te hiciste las lolas? Porque eso lo entendí bien. Y ahora lo estoy viendo y es como: ok”, le planteó Vich. Romero confirmó la intervención y relató que su familia se sorprendió cuando escuchó la mención.

“Mis abuelos se preocuparon porque dijeron: ‘¿Qué le pasó a Coty?’. Ellos no tienen redes sociales”, contó la correntina. Según explicó, sus abuelos no sabían que se había sometido a la operación y asociaron el mensaje de Pompei con algún problema de salud.

La influencer precisó que su madre fue quien aclaró la situación ante la inquietud de sus abuelos. “Ahí mamá les dice: ‘No, no, se operó las lolas’”, recordó al reconstruir la conversación familiar.

Romero señaló que la noticia llegó a sus abuelos “por Nasa”, el apodo con el que se refirió a Nazareno Pompei. El participante había hablado de ella durante una emisión de Gran Hermano, mientras la joven atravesaba el período de reposo posterior a la cirugía.

“Le quiero mandar un saludo especial a Coti, que se está recuperando de la operación que tuvo, está terminando el reposo y ojalá el fin de semana ya pueda estar de nuevo ahí, en su streaming de viernes y sábado”, expresó Pompei desde la casa.

La ex Gran Hermano agradeció públicamente el gesto y destacó que también hubiera mencionado el ciclo digital del que forma parte. “Primero que nada, nombró el stream. Gracias, Nazareno Pompei. O sea, amamos. Y segundo, me mandó un saludo”, dijo.

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