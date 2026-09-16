Perú apunta a penalizar el uso de tubulares inseguros en servicios turísticos informales: qué propone la medida

El Mincetur impulsa una propuesta para sancionar penalmente los servicios turísticos ilegales que pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad de las personas. (Andina)

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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) impulsa una propuesta para sancionar penalmente los servicios turísticos ilegales que pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad de las personas. La iniciativa forma parte del pedido de delegación de facultades legislativas que el Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República.

La propuesta busca establecer una respuesta penal para los casos considerados más graves, aquellos que exceden el ámbito de las infracciones administrativas. Entre sus alcances figura la incorporación al Código Penal del delito de “Producción de peligro en la prestación de servicio turístico”.

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El planteamiento del Mincetur coincide con la suspensión indefinida del servicio de vehículos tubulares en La Huacachina, en Ica, tras intervenciones de la Policía y la Fiscalía de Prevención del Delito. Las autoridades señalaron que las unidades no cumplían con las condiciones técnicas ni con las garantías de seguridad exigidas.

La medida se aplica después de recientes accidentes que reavivaron el debate sobre la seguridad de los paseos turísticos. Composición: Infobae

Nuevos delitos

La cartera de Comercio Exterior y Turismo indicó que la eventual figura penal no sustituirá los mecanismos de formalización, orientación, supervisión, fiscalización y sanción administrativa que ya existen para el sector.

El objetivo es que el Código Penal contemple una respuesta específica cuando una actividad turística informal o ilegal genere una situación de peligro de tal gravedad que requiera una sanción distinta a la administrativa.

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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, sostuvo que la medida apunta a reforzar la prevención y el efecto disuasivo ante actividades que operen fuera de las exigencias legales de habilitación, funcionamiento y seguridad.

“No podemos permitir que una actividad turística informal e incluso ilegal cobre vidas o ponga en peligro a los visitantes ni a ningún peruano, porque todas las vidas cuentan”, afirmó el titular del Mincetur.

Los buggies o tubulares que operan en la laguna de Huacachina —uno de los principales atractivos turísticos del sur del Perú— son fabricados de manera artesanal y no cumplen con las normas técnicas exigidas. (Andina)

Según el ministerio, la propuesta también busca promover condiciones de competencia más equilibradas para los operadores formales. La entidad señaló que quienes cumplen los requisitos legales y de seguridad contribuyen a que los visitantes accedan a servicios confiables.

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¿Qué incluye?

El pedido de facultades legislativas también contempla incorporar el delito de “Ensamblado, comercialización y utilización, en el servicio público de transporte turístico, de vehículos tubulares sobre chasis de otro vehículo”.

Con esta medida, el Mincetur busca reforzar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad aplicables a estas unidades. La propuesta se dirige a prevenir riesgos para pasajeros y tripulantes derivados del uso de vehículos que no cumplen los requisitos exigibles.

El ministerio indicó que la iniciativa recoge una preocupación planteada por el sector privado, que pidió fortalecer las herramientas estatales frente a actividades informales o ilegales capaces de poner en riesgo a los visitantes.

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La Laguna de la Huacachina y las Dunas de Ica son de los lugares favoritos por los turistas.

El alcance de la propuesta se conoce luego de los cuestionamientos a la operación de los tubulares en Huacachina, uno de los principales atractivos turísticos de la región Ica. El servicio quedó suspendido por tiempo indefinido debido a la falta de garantías de seguridad y al incumplimiento de requisitos técnicos.

Las autoridades

La Policía y la Fiscalía de Prevención del Delito de Ica intervinieron el servicio de vehículos tubulares y advirtieron que las unidades no reunían las condiciones técnicas necesarias.

De acuerdo con las autoridades, los propietarios modificaban los vehículos para ampliar su capacidad de transporte. El fiscal Pedro del Carpio explicó que toda modificación de una unidad requiere autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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Los vehículos parten de un chasis cuya antigüedad no siempre se conoce, según indicaron las autoridades. Luego, los operadores agregan piezas y alteran la estructura con el propósito de instalar más asientos.

Paracas e Ica combinan playas, desierto y experiencias enológicas.

El fiscal señaló que incluso un cambio menor puede modificar el peso de la unidad y generar riesgos para el conductor y los pasajeros. Para añadir un solo asiento, se deben cumplir requisitos técnicos específicos.

Las autoridades informaron que algunos tubulares intervenidos contaban con 10, 11 o más asientos después de las modificaciones. Esa situación fue uno de los elementos que motivó la suspensión indefinida de la actividad en La Huacachina.

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Un accidente

La situación de los tubulares volvió a estar bajo revisión después de la volcadura de una de estas unidades durante un recorrido por las dunas de Huacachina. El accidente dejó diez personas heridas y provocó lesiones de extrema gravedad a una ciudadana estadounidense.

La víctima fue identificada como Sabina Yesmin Khatún, quien sufrió la amputación traumática del brazo derecho. El hecho ocurrió el sábado 18 de julio, alrededor de las 16:50, durante un paseo contratado a la empresa Dairas Tours.

Según la información policial, uno de los dos vehículos utilizados para el recorrido comenzó a desplazarse en zigzag en un tramo recto y plano del desierto. La unidad terminó volcada después de dar tres vueltas de campana.

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