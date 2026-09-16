Kevin Becerra anhela seguir en carrera en la Copa Sudamericana 2026 tras Cienciano vs Montevideo City: “Uno quiere llevar la clasificación a Perú”

Kevin Becerra ha externado el enorme entusiasmo que lo embarga a puertas del Montevideo City vs Cienciano, por la revancha de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026, al tiempo que ha compartido su propósito inmediato con el conjunto peruano.
“Muy contento por el momento. Se le da mérito a jugar unos cuartos de final. Uno ya quiere jugar y llevar la clasificación a Perú, pero toca trabajar el partido de la mejor manera”, manifestó en un mano a mano sostenido con Movistar Deportes.
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Para la resolución de la llave, el ‘papá’ sacó una buena diferencia, pero no amplia, algo de lo que reflexionó Becerra: “La idea era hacernos fuertes de local y marcar una buena cantidad de goles. Tuvimos la misma actitud que mostramos contra Botafogo. No nos fuimos con bronca, porque hicimos un buen partido; ellos también jugaron”.
Por último, el ecuatoriano se refirió a la ausencia de Alejandro Hohberg. “Se va a sentir la baja, porque era parte fundamental del camino que estamos recorriendo. El jugador que lo reemplace lo va a hacer de la mejor manera”, cerró.
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Buena ventaja contra Montevideo City
Cienciano pudo imponer condiciones en su primera evaluación contra Montevideo City, en Cusco. Aunque hubo constantes insinuaciones en ataque, sobre todo en el primer acto, dos intencionalidades acabaron sumando en el marcador electrónico, ofreciendo cierta calma en la zona técnica.
La primera celebración del local fue obra de Cristian Souza, quien atacó el espacio en el área para conectar un centro rasante de Neri Bandiera hacia la portería rival, que se encontraba parcialmente libre por la presurosa salida de Franco Torgnascioli.
Minutos más tarde, Maximiliano Amondarain abandonó sus funciones defensivas para volcarse al ataque y al observar un libre tránsito, originado por una disputa de Santiago Arias, se animó a eyectar el esférico desde más de 25 metros, lo que devino en un golazo de media distancia para cerrar el duelo.
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Para la revancha, a desarrollarse en el estadio Centenario, Cienciano parte como favorito por la ventaja obtenida en su hogar, pero existe pleno convencimiento que Montevideo City saldrá a apretar y asfixiar desde el silbatazo inicial para reducir y superar la llave.
Últimas visitas en Sudamericana 2026
Si Cienciano es complicado en su guarida, en plazas ajenas representa cierta facilidad. O, al menos, así se ha podido apreciar en sus últimas visitas en las rondas eliminatorias de la Copa Sudamericana 2026. El primer golpe recibido ocurrió en La Fortaleza, Argentina.
Allí fue batido sin mayores inconvenientes por un corajudo Lanús, que sacó una muy buena ventaja con anotaciones de Lucas Besozzi y Ramiro Carrera, proporcionando un 2-0 final, que pudo haber sido una renta mayor de no ser por los desaciertos en ataque. Para la revancha, sin embargo, los peruanos arrasaron y remontaron.
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Una vez instalado en los octavos de final, Cienciano se midió contra Botafogo, vigente monarca del certamen. La llave de ida se desarrolló en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde se apreció una exhibición demoledora al son de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg, piezas decisivas para un atronador 6-1.
Sin embargo, tal y como ha sido la tendencia fuera de casa, el elenco peruano padeció un desliz en el estadio Nilton Santos, aunque fue por un margen extremadamente corto (1-0) gracias al ejercicio de resistencia extremo de una configuración que, ahora, se mantiene en pie soñando por el pase a semifinales.
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