Perú

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú, según informe de Naciones Unidas

Los datos oficiales del Ministerio de Salud reflejan una situación vinculada con abusos sexuales, fallas institucionales y obstáculos que enfrentan las víctimas en zonas alejadas

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú, según datos del Ministerio de Salud|Foto: Plan Internacional Perú
Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú, según datos del Ministerio de Salud|Foto: Plan Internacional Perú
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En Perú, un promedio de cinco niñas de 10 a 14 años da a luz cada día, de acuerdo con registros de 2025 del Ministerio de Salud. El dato, expuesto por Naciones Unidas, evidencia la persistencia de embarazos y maternidades en una población que requiere protección reforzada frente a la violencia sexual y acceso oportuno a servicios de salud, justicia y reparación.

La cifra surge del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea junto con estimaciones de población para 2025. La presentación distingue esta realidad de la que atraviesan las adolescentes de 15 a 19 años.

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El documento señala que los casos de maternidad entre niñas de 10 a 14 años deben abordarse desde la protección de derechos. Entre los factores asociados, identifica la violencia sexual, las fallas en los mecanismos de protección y la necesidad de respuestas coordinadas de los sistemas de salud y justicia.

Riesgo a la salud

La maternidad temprana también implica riesgos para la salud. La tasa de mortalidad materna nacional fue de 51 por cada 100 mil nacidos vivos en 2024, mientras que para las niñas de hasta 14 años llegó a 84 por cada 100 mil nacidos vivos. Esta última cifra corresponde al promedio del período 2020-2024.

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Además, cinco adolescentes de 15 a 19 años dan a luz cada hora, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud y estimaciones de población de 2025. Estos casos se relaciona con la violencia sexual, las fallas en los mecanismos de protección y las barreras para acceder a servicios de salud, justicia y reparación.

Las cifras de niñas de 10 a 14 años que fueron forzadas a ser madres aumentó en 2022. (Crédito: Agencia Andina)
Las cifras de niñas de 10 a 14 años que fueron forzadas a ser madres aumentó en 2022. (Crédito: Agencia Andina)

La espalda del Estado a menores

Pese a las leyes y medidas aprobadas para proteger a niñas y adolescentes, la respuesta estatal todavía resulta insuficiente para atender a las víctimas de violencia sexual. Organizaciones y autoridades advierten que muchas enfrentan procesos que reproducen el daño, por la falta de servicios especializados, las barreras de acceso a la justicia y la limitada capacidad de protección en territorios alejados.

La situación en Condorcanqui, en la región Amazonas, refleja esas falencias. A pesar de las alertas emitidas por casos de abuso sexual, las denuncias continúan.

Así también lo evidencia la jueza suprema Elvia Barrios, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, quien señaló que se registraron avances en la atención de casos de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, aunque sostuvo que persisten limitaciones operativas.

Barrios indicó que en los tres distritos principales de la provincia existen juzgados y fiscalías, pese a las dificultades geográficas y de infraestructura. Precisó que, entre enero y septiembre de 2026, el Poder Judicial emitió 623 medidas de protección en Condorcanqui, recibió 397 casos de violencia y dictó 142 decisiones finales con sanciones en el ámbito penal.

La jueza explicó que el acceso a varias localidades depende de rutas terrestres y fluviales: llegar a Santa María de Nieva demanda siete horas por carretera y los traslados hacia Río Santiago o Cenepa requieren unas tres horas y media por vía fluvial.

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