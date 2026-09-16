Georgina Barbarossa recordó el acoso que sufrió de Jorge Porcel: “Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue”

La conductora recordó su mala experiencia con el capocómico al inicio de su carrera (Video: SQP/ América TV)

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La biopic de Moria Casán reflejó el clima de época en el que emergió la diva y entre las figuras que aparecen retratadas, Jorge Porcel es uno de ellos. Allí se muestra cómo el capocómico, interpretado por Hernán “Curly” Jiménez, se propasa arriba del escenario con una joven Susana Giménez. Georgina Barbarossa recordó la pesadilla que vivió trabajando al lado del humorista, recordó que la tocó sin su consentimiento cuando daba sus primeros pasos en televisión y que siguió trabajando con él porque atravesaba dificultades económicas.

“Un día que el gordo me había tocado el culo horrible, de una manera espantosa que ni voy a contar, me fui llorando al camarín”, relató Barbarossa en SQP (América TV). Según dijo, era muy joven y no tenía margen para abandonar sus trabajos, ya que junto con su entonces marido, Miguel “Vasco” Lecouna, estaban “muy mal de guita”. La conductora recordó que, tras el hecho, se lo contó a Carmen Vallejo, quien le ofreció acompañarla cada vez que compartieran una escena con el capocómico. “A partir de ahora, en todos los sketch voy a estar yo al lado tuyo”, le habría dicho la actriz.

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“Un día que el gordo me había tocado el culo horrible, de una manera espantosa que ni voy a contar, me fui llorando al camarín”, relató Georgina Barbarossa (SQP, América TV)

La conductora de A la Barbarossa sostuvo que Vallejo cumplió esa promesa: “Iba Carmen Vallejo, que la amo a ella y a Selva, y se paraba al lado y me cuidaba”. Años después, cuando estaba embarazada y atravesaba una nueva dificultad económica, Georgina aceptó sumarse a Las gatitas y los ratones de Porcel. “Cuando me quedé embarazada, que tampoco teníamos un mango, tuve que ir a trabajar”, explicó. Definió esa experiencia como “un pan amargo” y volvió a cuestionar a Porcel, quien incluso se propasó cuando estaba embarazada de sus hijos. “No me gusta hablar de las personas muertas”, aclaró antes de lanzar un fuertísima frase: “Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue”.

Consultada por Carmen Barbieri, expareja de Porcel y amiga suya, la conductora señaló que nunca le contó lo que vivió. “Ella estaba tan enamorada que qué le voy a decir”, expresó. Luego fue tajante sobre el humorista: “¿Le iba a decir ‘tu novio era un asqueroso, un degenerado?’”. También afirmó que la faceta culta que le reconocía no modificaba su experiencia: “Era un tipo muy culto, pero de repente, hablando así, después se zarpaba. Lo hacía. Yo doy fe. Conmigo sí lo hizo”.

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“Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue”, lanzó Georgina Barbarossa sobre Jorge Porcel

El relato surgió luego de que Moria Casán y Susana Giménez se refirieran a la conducta de Porcel con las mujeres. Barbarossa contó, además, que recién pudo elaborar el episodio en terapia, después de que hubiera pasado el tiempo.

Hace unos años distintas bailarinas y exvedettes que trabajaron con el capocómico recordaron sus malas experiencias. La exintegrante de uno de los elencos de Porcel, Sandra Míguez, dijo que el relato de Barbarossa la hizo sentir “reflejada”. Recordó que llegó al ciclo con expectativas de trabajar en Miami y realizar giras, pero que se encontró con “una pared sumamente desagradable”. “Es una persona que nos quitó trabajo”, sostuvo.

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Jorge Porcel y Georgina Barbarossa en Las gatitas y los ratones de Porcel

Míguez afirmó que, junto con Judith Gabbani, presenció situaciones de acoso contra otras mujeres. “Tengo una imagen grabada con Judith Gabbani, las dos escondidas detrás de un panel y viendo los acosos que le hacía a un montón de chicas”, recordó.

En A la tarde, Sandra Villarruel respaldó que mujeres de su generación puedan hablar de experiencias de acoso y humillación. Aclaró que no fue testigo de una situación de acoso protagonizada por Porcel, aunque sí de malos tratos hacia compañeras de elenco. “De lo que sí soy testigo es del maltrato hacia mis compañeras”, señaló.

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Diferentes figuras como Susana Giménez, Sandra Villaruel y Sandra Míguez hablaron de sus malas experiencias trabajando con Porcel

Villarruel también relató comentarios sobre su cuerpo y agresiones verbales contra otras figuras, entre ellas Yuyito González. Además, aseguró haber visto a madres que llevaban a sus hijas a la puerta de la oficina del humorista. Consultada sobre si aludía a situaciones sexuales, respondió: “Exacto”.

Por su parte, Susana Giménez había definido con dureza su vínculo laboral con Porcel. “No era un tipo agradable. No era buen compañero, era un tipo jorobado, no era querido por nadie”, afirmó.

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