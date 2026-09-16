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Canal TV exclusivo que transmitirá la Noche Blanquiazul 2026: presentación oficial de Alianza Lima

El tricampeón se alista para reencontrarse con su hinchada en un cuadrangular internacional con Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil desde este viernes 25 al domingo 27 de septiembre

¿Dónde transmitirán la Noche Blanquiazul 2026?
¿Dónde transmitirán la Noche Blanquiazul 2026?
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Cada vez falta menos para la Noche Blanquiazul 2026 desatando la alegría de sus hinchas. Alianza Lima hará su presentación oficial con un cuadrangular y contará con la participación de equipos de nivel internacional.

Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil participarán en el evento junto al conjunto íntimo. El certamen se desarrollará del viernes 25 al domingo 27 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

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Dónde ver la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima

Se pudo conocer que el evento más esperado por todos los hinchas de Alianza Lima llegará a todos los hogares peruanos debido a que América Televisión transmitirá la Noche Blanquiazul 2026 a través de sus canales 4 y 704 en HD. También se verá vía streaming por América TVGO, aplicación que es totalmente gratis.

La casa televisiva repetirá la cobertura, así como lo hizo la presentación anterior, con el cuadrangular que se vivió en el Coliseo Eduardo Dibós.

Detalles de la Noche Blanquiazul Vóley 2026.
Detalles de la Noche Blanquiazul Vóley 2026. Crédito: Alianza Lima

América Televisión también transmitirá Brasil Cup 2026

La Brasil Cup 2026 será transmitida por América Televisión a través de los canales 4 y 704 en alta definición. Los hinchas también podrán seguir la participación de Alianza Lima mediante América TVGO, la aplicación de la casa televisiva que no requiere un pago adicional.

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El cuadrangular internacional en Brasil será parte de la preparación del equipo blanquiazul antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

En el anuncio promocional, América Televisión señaló: “El orgullo de todo un país trasciende fronteras. Las campeonas del Perú van por la gloria continental. Alianza Lima llega a la Brasil Cup”.

Las bicampeonas de Perú, Alianza Lima, viajan para enfrentarse a la élite del vóley sudamericano en la Brasil Cup. No te pierdas este emocionante cuadrangular contra gigantes como Gerdau Minas, Osasco y Fluminense por la gloria continental. América TV

¿Cómo se jugará la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima?

Alianza Lima enfrentará a tres equipos extranjeros en la Noche Blanquiazul 2026, certamen que reunirá al club peruano con Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil.

El cuadrangular permitirá que las tricampeonas se enfrenten a rivales con distintos estilos de juego antes de una temporada con desafíos nacionales e internacionales.

La competencia será una instancia de preparación para las íntimas en los días previos a sus compromisos oficiales. El equipo tendrá la oportunidad de medir su rendimiento frente a un representante argentino, uno español y otro brasileño.

El duelo ante Boca Juniors contará con un antecedente en la Noche Blanquiazul de 2024. En aquella ocasión, el elenco argentino venció 3-1 a Alianza Lima en el Coliseo Eduardo Dibós.

“No es Ángela Leyva, pero pueden haber sorpresas”

Alianza Lima evalúa nuevos refuerzos para la temporada que se aproxima, mientras el plantel ya inició su preparación bajo la conducción del técnico argentino Alejandro Schneider.

Cenaida Uribe, jefa del equipo blanquiazul, dejó abierta la puerta a futuras incorporaciones, aunque evitó adelantar las identidades de las posibles jugadoras. “No es Ángela Leyva, pero pueden haber sorpresas”, comentó entre risas.

La dirigente no brindó más detalles sobre las opciones que analiza el club de La Victoria. Sus declaraciones alimentaron la expectativa de los hinchas ante eventuales anuncios en los próximos días.

El conjunto íntimo se alista para una campaña con retos en el plano local e internacional. Alianza Lima buscará volver a disputar el título de la Liga Peruana de Vóley y tendrá participaciones en el Sudamericano de Clubes y el Mundial de Clubes.

La jefa del equipo habló sobre la conformación del plantel para la nueva temporada y dejó abierta la posibilidad de incorporar más jugadoras. (Video: La Cátedra Deportes)

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