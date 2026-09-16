Katia Palma minimiza casting de Combate con inesperado comentario en ‘Esto es Guerra’: “¿Cómo está vestido así? Se equivocó de canal"

Katia Palma bromeó con el casting de “Combate” durante “Esto es Guerra”

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Katia Palma lanzó una frase sobre el casting de ‘Combate’ durante una emisión de ‘Esto es Guerra’ y generó reacciones entre los seguidores de ambos realities. La conductora bromeó con uno de los participantes del programa de América Televisión y sugirió que, por su apariencia, debía presentarse a la convocatoria de ATV.

El comentario ocurrió mientras los integrantes de ‘Esto es Guerra’ conversaban en el set. Palma observó a Stefano y cuestionó, en tono de broma, su vestimenta. “Se equivocó de canal y se tiene que ir a otro casting, ¿ah?”, expresó entre risas.

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La conductora continuó con las referencias al retorno de “Combate”, que prepara una nueva temporada en ATV después de muchos años. “¿Cómo está vestido así? Porque así pa’ abajo he visto en otros lados, ¿ah?”, añadió, mientras otros integrantes del espacio reaccionaban a sus palabras.

La presentadora hizo una alusión al casting del programa de ATV, que según Magaly Medina reunió a más de 5 mil aspirantes. América TV

Mathías Brivio coincidió con la observación de Palma y le dijo al participante: “Tú eres para el otro programa”. La presentadora replicó: “De verdad que sí. No que éramos chicos lindos y ahora... Ya, en fin. Este, querido Stefano”.

La broma de Katia Palma llegó pocos días después de la convocatoria organizada por ATV para elegir a los nuevos participantes de ‘Combate’. El proceso reunió a miles de jóvenes que acudieron al canal con la expectativa de integrar el elenco de la nueva temporada.

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El regreso del reality ha despertado interés por conocer qué figuras formarán parte del espacio y si antiguos competidores asumirán algún rol en esta nueva etapa. Hasta el momento, la producción no ha confirmado el elenco ni a los conductores que estarán al frente del formato.

Más de 5 mil personas acudieron al casting de ‘Combate’

La periodista Magaly Medina se refirió a la convocatoria para ‘Combate’ en su programa Magaly TV La Firme. Según comentó, más de 5 mil personas habrían acudido al casting que ATV organizó para seleccionar a los próximos rostros del reality.

“No saben el éxito que fue la convocatoria para el programa ‘Combate’, que vuelve por ATV, un programa icónico de este canal antes de que existiera ‘Esto es Guerra’”, dijo Medina durante su espacio televisivo.

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La conductora vinculó el interés de los postulantes con declaraciones previas de Said Palao acerca de sus ingresos. El integrante de “Esto es Guerra” aseguró que puede recibir hasta S/35 mil mensuales.

“Desde que Said Palao dijo que ganaba 35 mil soles, pues medio país quiere convertirse en guerrerito o en combatiente”, señaló Magaly Medina entre risas.

El informe de su programa también abordó el número de asistentes que se presentaron a la convocatoria. “Más de cinco mil personas con la realidad alterada vinieron a ATV para hacer hora por el casting de ‘Combate’, peleando por la oportunidad de ganar como Said Palao, más de 35 mil soles al mes”, se escuchó en la voz en off.

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La presentadora comentó en tono de broma que uno de los integrantes del programa de América Televisión parecía preparado para postular al reality que volverá a ATV.

El retorno de ‘Combate’ reaviva la competencia entre realities

La convocatoria de ATV ocurre mientras ‘Esto es Guerra’ mantiene su presencia en la programación de América Televisión. El regreso de ‘Combate’ plantea la posibilidad de que ambos formatos vuelvan a competir por la preferencia del público en una misma franja horaria.

Marisol Crousillat, productora vinculada al retorno del reality, señaló recientemente que aún no hay participantes ni conductores confirmados. También dejó abierta la opción de convocar a figuras relacionadas con anteriores etapas del programa.

Magaly Medina consideró que el casting podría revelar a nuevos personajes para la televisión. La periodista mencionó incluso que algunos de los aspirantes podrían convertirse en futuros rostros mediáticos. “Combate les ha abierto la puerta y les ha dado la oportunidad de que se conviertan en los próximos Said Palao”, sostuvo.

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Magaly Medina comenta con su característico humor la masiva convocatoria para el casting del reality 'Combate'. La conductora asegura que entre los miles de aspirantes ha encontrado a los próximos 'personajillos' que darán que hablar en la televisión peruana. ATV/ Magaly TV La Firme.