Juan Sheput apunta a Roberto Sánchez por postura de JPP: “Hay un asesor que todavía está picón porque perdió las elecciones”

Juan Sheput y Roberto Sánchez mantienen posiciones contrapuestas frente al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. Sheput cuestionó la postura de Juntos por el Perú y vinculó a Sánchez, actual asesor, con los pronunciamientos en contra de la delegación.(Infobae Perú)

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, cuestionó los pronunciamientos de algunos integrantes de Juntos por el Perú (JPP) que se han mostrado en contra del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y apuntó directamente contra Roberto Sánchez, excandidato presidencial de dicha agrupación y actual asesor.

Durante una entrevista con RPP, Sheput sostuvo que la postura “extrema” que la bancada ha asumido responde, según su interpretación, a la influencia del exaspirante presidencial.

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“Bueno, Juntos por el Perú ha demostrado, pues, una posición extrema. Yo creo que por ahí hay algún asesor que todavía está picón (...) Picón porque ha perdido las elecciones democráticamente. Entonces, él está llevando seguramente su incomodidad a su bancada”, sostuvo.

En esa línea, el ministro aclaró que no todos los congresistas de JPP están de acuerdo con la consigna que lleva Roberto Sánchez al Parlamento. “Pero yo he conversado con personas de Juntos por el Perú y están pensando en decir BASTA, porque son conscientes de que estamos viviendo una nueva etapa, es un gobierno que tiene menos de dos meses y, por lo tanto, hay que dar un sentido de colaboración”, aseguró.

Sheput apunta a Roberto Sánchez por posición de JPP

El ministro se refirió a la controversia generada por los pronunciamientos de distintas comisiones de la Cámara de Diputados frente al pedido de facultades legislativas del Gobierno. Sheput sostuvo que estas opiniones no son vinculantes y que la decisión final dependerá del trámite que siga la solicitud en el Parlamento.

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Según explicó, la Comisión de Constitución solicitó opiniones a otros grupos de trabajo antes de emitir su dictamen. Sheput cuestionó este procedimiento y consideró que se ha generado una “bulla innecesaria” alrededor de los pronunciamientos negativos de algunas comisiones.

“Acá el objetivo seguramente de la Comisión es generar las condiciones para que se plantee una negación de facultades cuando ni siquiera se ha discutido en el pleno”, afirmó.

Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú, tras perder las elecciones, actualmente se desempeña como asesor en el Congreso. (Foto AP/Martín Mejía)

La Comisión de Constitución tiene previsto debatir el pedido de facultades el 28 de septiembre, antes de que el proyecto pase a la Cámara de Diputados para su discusión. Los pronunciamientos de las demás comisiones son de carácter no vinculante y será el Pleno el que finalmente discuta el alcance de la delegación solicitada.

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Consultado sobre las bancadas que se oponen al pedido de facultades, Sheput sostuvo que algunas agrupaciones estarían marcando distancia del Gobierno debido a la proximidad de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre.

Gobierno evalúa alternativas si Congreso rechaza facultades

Durante la entrevista, Sheput también fue consultado sobre un eventual rechazo del Congreso al pedido de facultades legislativas. El ministro sostuvo que el Ejecutivo cuenta con otras vías para impulsar sus iniciativas.

“Si el Congreso niega las facultades, pues siempre quedan otros caminos de índole política”, afirmó.

Entre las alternativas mencionó la presentación de decretos de urgencia y proyectos de ley. No obstante, sostuvo que la falta de facultades podría retrasar los cambios que el Gobierno pretende implementar.

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“Se demorará más, seguramente. Habrá mayores problemas, seguramente. Pero los responsables de que no haya un cambio inmediato, contundente, rápido, una volteada de página, serán aquellas bancadas que quieren que todo siga igual, que todo siga en desorden, que todo siga así calamitosamente”, puntualizó.