Padrón electoral 2026 cambia: ¿por qué hay 1 millón de votantes menos para las elecciones de octubre?

La imagen muestra a tres miembros de mesa en un centro de votación en Perú, durante una jornada electoral organizada por la ONPE, con una urna blanca visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 presenta una diferencia de más de un millón de ciudadanos respecto al registro utilizado en las Elecciones Generales 2026. Aunque ambos procesos se desarrollan durante el mismo año, no cuentan con el mismo universo de votantes debido a las características de cada elección.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) elaboró el padrón para los comicios del próximo 4 de octubre, que está integrado por 26 millones 314 mil 648 electores peruanos. La cifra es 1 millón 10 mil 784 ciudadanos menor que los 27 millones 325 mil 432 electores considerados para las Elecciones Generales.

PUBLICIDAD

¿Por qué hay más de un millón de electores menos?

La principal diferencia se encuentra en los peruanos que tienen su domicilio registrado en el extranjero. En las Elecciones Generales, este grupo sí estuvo incluido en el padrón porque pudo participar en la elección del presidente de la República, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

En total, el padrón de las Elecciones Generales estuvo conformado por 26 millones 114 mil 619 peruanos domiciliados dentro del país y 1 millón 210 mil 813 residentes en el extranjero. Estos últimos representaron el 4,43 % del total de electores.

Para las Elecciones Regionales y Municipales, en cambio, los ciudadanos cuyo domicilio figura fuera del Perú no participan, debido a que en estos comicios se elegirán autoridades correspondientes a circunscripciones ubicadas dentro del territorio nacional.

PUBLICIDAD

Así, el padrón de octubre comprende a quienes están habilitados para elegir gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores. Por ello, la diferencia entre ambos padrones no significa que más de un millón de ciudadanos hayan perdido su derecho al voto, sino que no forman parte del padrón correspondiente a este tipo de elección.

Lima concentra el mayor aumento de electores

Padrón electoral se cierra el 7 de abril: RENIEC define fecha para elecciones regionales y municipales

La comparación entre ambos padrones también muestra modificaciones en la cantidad de electores registrados en las distintas regiones del país. En total, 23 regiones aumentaron su número de votantes respecto al padrón de las Elecciones Generales.

Lima registró el mayor incremento, con 62 mil 538 electores adicionales. Le siguieron Piura, con 14 mil 70; La Libertad, con 13 mil 228; Cajamarca, con 11 mil 219; y Lambayeque, con 8 mil 474.

PUBLICIDAD

También se registraron aumentos en San Martín, que incorporó 8 mil 156 electores; Arequipa, con 8 mil 54; y Junín, con 8 mil 24.

En el extremo contrario, Áncash registró 1.829 electores menos que en el padrón utilizado para las Elecciones Generales, mientras que Pasco presentó una reducción de 18 electores.

Al considerar únicamente a los ciudadanos con domicilio registrado dentro del territorio peruano, el padrón pasó de 26 millones 114 mil 619 a 26 millones 314 mil 648 electores, lo que representa un incremento neto de 200 mil 29 ciudadanos.

¿Por qué aumentó el número de electores en algunas regiones?

Las variaciones no responden a una sola causa. Una de ellas es la incorporación de jóvenes que no tenían la edad requerida para votar durante las Elecciones Generales de abril, pero que cumplen 18 años hasta el 4 de octubre, fecha establecida para los comicios regionales y municipales.

PUBLICIDAD

Los cambios de domicilio registrados ante el Reniec también modifican la distribución territorial del padrón. Por ejemplo, una persona que traslada oficialmente su domicilio de una región a otra deja de contabilizarse en su anterior circunscripción y pasa a integrar el padrón de la nueva.

También puede ocurrir el movimiento contrario: ciudadanos que tenían registrado su domicilio en el extranjero y posteriormente lo trasladan al Perú pueden pasar a formar parte del padrón nacional correspondiente a las elecciones de octubre.

Defunciones y actualizaciones también modifican el padrón

La elaboración del padrón electoral considera además las defunciones inscritas, los traslados de domicilio hacia el extranjero y las inhabilitaciones comunicadas por las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

A ello se suman las verificaciones domiciliarias realizadas durante el proceso de elaboración y actualización del registro electoral. Por esta razón, el aumento neto de 200 mil 29 electores dentro del país no debe interpretarse exclusivamente como la cantidad de nuevos votantes.

La cifra final resulta de la suma de incorporaciones, cambios registrales y exclusiones efectuadas antes de la conformación del padrón definitivo para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El detalle de la composición del padrón y la distribución de electores por región puede consultarse en el tablero “Padrón en cifras” de Reniec, que permite comparar los registros correspondientes a ambos procesos electorales.

PUBLICIDAD