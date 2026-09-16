Perú vs Estados Unidos: día, hora y canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La selección peruana se medirá con Estados Unidos en su primer amistoso de la fecha FIFA 2026.

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La selección peruana disputará dos amistosos durante la fecha FIFA de septiembre ante selecciones que participarán en el Mundial. Estos encuentros servirán como pruebas para Mano Menezes y su comando técnico, con miras a los próximos torneos oficiales. Revisa la programación de los partidos en esta nota.

Perú vs Estados Unidos: programación del amistoso

El amistoso entre Perú y Estados Unidos se llevará a cabo el sábado 26 de setiembre a las 15:30 horas de Perú en el Interco Stadium, situado en Orlando, Florida.

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Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 17:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

La programación de los próximos amistosos de la selección peruana.

Canal TV del Perú vs Estados Unidos

Hasta el momento, América TV es el único canal confirmado para la transmisión del amistoso entre Perú y Estados Unidos. El encuentro podrá verse en señal abierta, por el canal 4 y el 704 en alta definición, además de la plataforma digital América tvGO.

Por otro lado, Infobae Perú realizará la cobertura del amistoso en su sitio web, con la previa y el minuto a minuto. Allí se podrán seguir los goles, las incidencias, las declaraciones y todos los detalles del encuentro.

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La última vez que Perú enfrentó a Estados Unidos

La última vez que Perú y Estados Unidos se enfrentaron fue en un amistoso disputado en octubre, en el Rentschler Field, que terminó 1-1. El equipo dirigido entonces por Ricardo Gareca logró la igualdad en los minutos finales, luego de que el conjunto norteamericano se adelantara al inicio del segundo tiempo.

Josh Sargent abrió el marcador a los 49 minutos, tras una jugada preparada a partir de un tiro libre. Perú tuvo dificultades para generar peligro en la primera parte, aunque Andy Polo estrelló un remate en el travesaño.

Los ingresos de Yoshimar Yotún y Pedro Aquino le dieron mayor manejo al mediocampo peruano. La ‘blanquirroja’ encontró el empate a los 85 minutos: Polo envió un centro desde la derecha y Edison Flores definió dentro del área para sellar el resultado.

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La selección peruana igualó con los norteamericanos con gol de Edison Flores. Créditos: Youtube.

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?

Mano Menezes dará a conocer este jueves 17 de septiembre la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos y México, correspondientes a la fecha FIFA.

Tras el anuncio, el comando técnico iniciará los trabajos en la Videna con los futbolistas de la Liga 1. Luego se incorporarán los jugadores que militan en el extranjero para completar la preparación de la ‘blanquirroja’.

Mano Menezes planea llamar a más futbolistas a la selección peruana de cara a los siguientes cuatro encuentros preparatorios de carácter FIFA. - Crédito: FPF

Todos los amistosos confirmados de Perú

La selección peruana tiene programados cuatro amistosos en las fechas FIFA de septiembre y octubre. Todos se disputarán fuera del país ante escuadras que participaron en la última Copa del Mundo. Revisa la programación de los partidos:

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Perú vs Estados Unidos (sábado 26 de setiembre / 15:30 horas / Interco Stadium / América TV)

Perú vs México (martes 29 de setiembre / 20:00 horas / Sports Illustrated Stadium / América TV)

Perú vs Canadá (sábado 3 de octubre / 13:00 horas / Saputo Stadium / América TV)

Perú vs Colombia (martes 6 de octubre / 18:00 horas / Niu Stadium / América TV)