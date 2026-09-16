Perú

Así queda la Junta de Fiscales Supremos tras el cese de Zoraida Ávalos

El máximo órgano del Ministerio Público queda presidido por Tomás Gálvez e integrado por Luis Arce Córdova, Víctor Rodríguez Monteza, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena

De izquierda a derecha: Luis Arce Córdova, Víctor Rodríguez Monteza, Tomás Gálvez Villegas, Patricia Benavides Vargas y Juan Carlos Villena Campana.
De izquierda a derecha: Luis Arce Córdova, Víctor Rodríguez Monteza, Tomás Gálvez Villegas, Patricia Benavides Vargas y Juan Carlos Villena Campana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso el cese de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular del Ministerio Público, decisión que reduce a cinco a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos y abre una vacante más que deberá ser sometida a concurso público. La resolución, emitida el 14 de septiembre y a la que accedió Infobae, aplicó la causal de límite de edad prevista en la Ley de la Carrera Fiscal, pese a que el propio fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, había aceptado meses antes la permanencia de la magistrada hasta fin de año al amparo de una Ley emitida por el anterior Congreso.

Con la salida de Ávalos, la Junta de Fiscales Supremos queda conformada por Gálvez, quien la preside, junto a Patricia Benavides, Juan Carlos Villena, Luis Arce Córdova y Víctor Rodríguez Monteza.

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Como consecuencia del cese, la JNJ dispuso además la cancelación del título que acreditaba a Ávalos como fiscal suprema, vigente hasta el lunes 14 de septiembre. La magistrada ejercía funciones en la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, despacho al que fue asignada tras el retorno de Rodríguez Monteza a la Junta de Fiscales Supremos, dispuesto por el Tribunal Constitucional en junio pasado.

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El organismo comunicó también a la Dirección de Selección y Nombramiento que existe una plaza vacante de fiscal supremo, con el fin de que se convoque a un concurso público para cubrirla. Actualmente hay dos plazas de fiscales supremos titulares vacantes.

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Reconfiguraciones

La actual configuración de la Junta de Fiscales Supremos es resultado de una serie de fallos judiciales y decisiones de la JNJ que, en poco más de un año, alteraron por completo su integración. Hace poco más de un año, el órgano estaba compuesto por Delia Espinoza como fiscal de la Nación, la propia Ávalos, Villena y Pablo Sánchez.

En abril de 2025, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la figura del “proceso disciplinario inmediato” aplicada por la anterior JNJ y ordenó la reposición de Gálvez como fiscal supremo titular. Meses después, en junio de ese año, la nueva JNJ anuló la destitución de Benavides, sancionada por remover a la fiscal Bersabeth Revilla que investigaba a su hermana Enma por presuntos sobornos de narcotraficantes.

Arce Córdova se sumó a la lista de reincorporados en diciembre de 2025, tras judicializar de manera reservada dos destituciones dispuestas por la anterior JNJ.

Luego, la Junta de Fiscales Supremos perdió a dos de sus integrantes. Delia Espinoza fue suspendida en septiembre de 2025 por negarse a ceder el cargo de fiscal de la Nación a Benavides, puesto para el que había sido elegida de manera legítima, y terminó destituida en enero de 2026. Pablo Sánchez, por su parte, no fue ratificado como fiscal supremo meses antes de su jubilación, luego de que los consejeros revaloraran procesos disciplinarios ya concluidos.

Consejeros sacan a la fuerza a Delia Espinoza y Pablo Sánchez de la Fiscalía. Foto: composición Infobae
Consejeros sacaron a la fuerza a Delia Espinoza y Pablo Sánchez de la Fiscalía. Foto: composición Infobae

La edad límite

Zoraida Ávalos cumplió 70 años el 14 de junio pasado, edad tope para ejercer la magistratura según el artículo 106 de la Ley N.° 30483, Ley de la Carrera Fiscal. Sin embargo, Tomás Gálvez declaró fundada una solicitud de la propia Ávalos para extender su permanencia hasta el 31 de diciembre de 2026, al amparo de la Ley N.° 32199, que modificó el Decreto Legislativo N.° 276 y permite a los servidores públicos de carrera continuar en funciones hasta el último día del año en que cumplen 70 años.

Cabe precisar que una situación similar se vive en el Poder Judicial, donde algunos jueces que cumplieron 70 años han obtenido medidas cautelares que les permite permanecer en funciones hasta fin de año. Uno de estos casos llegó, indirectamente al TC. El Procurador del PJ ha requerido explícitamente que se prohíba la emisión de estas medidas cautelares.

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