Fiscalía investiga a escultor peruano tras ser denunciado por trata y violación de una menor que quedó embarazada

Fiscalía de Lima investiga a Luis Sifuentes por presunta trata y explotación sexual| Foto: Cuarto Poder/Andina

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Luego de que el escultor peruano, Luis Sifuentes, conocido también como ‘Mamanka’, sea acusado de violación sexual, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima abrió una investigación contra el artista. Él enfrentará a la justicia por presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual en perjuicio de una ciudadana colombiana.

El caso está a cargo de la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz, quien dispuso diligencias urgentes para esclarecer los hechos y garantizar la protección de la denunciante. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Sifuentes habría abusado sexualmente de la víctima en Colombia en 2019, cuando ella tenía 14 años.

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La investigación sostiene que, después de ese episodio, el escultor la habría captado y trasladado a Lima. Según la denuncia de la víctima, la sometió a diversos episodios de violencia tras ser traída con engaños a su vivienda.

El Ministerio de la Mujer solicitó acciones urgentes ante la ausencia de una restricción migratoria vigente contra el escultor peruano denunciado| Foto: Luis Sifuentes (Instagram)

La fiscalía ordenó que la agraviada brinde su declaración a través de una entrevista única en cámara Gesell. El testimonio será incorporado como prueba anticipada ante una eventual etapa de juicio oral.

Denunciante recibe asistencia legal, psicológica y social

La ciudadana colombiana es atendida por la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT). El organismo le asignó un equipo conformado por un abogado, una trabajadora social y un psicólogo.

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La asistencia cuenta con el respaldo de OUR Rescue, entidad que coopera con las autoridades en el acompañamiento a víctimas de delitos de trata de personas y explotación sexual.

Entre las medidas dispuestas también figuran pericias fonéticas y la transcripción de audios que tendrían contenido incriminatorio. La fiscalía busca determinar el alcance de las denuncias y reunir elementos para establecer la posible responsabilidad del investigado.

La Ministra de la Mujer, María Seminario, explica las acciones que su cartera está tomando en el caso del escultor Luis Sifuentes , acusado de embarazar a una adolescente. Se brinda apoyo legal y psicológico a la víctima, Valentina, mientras se exhorta al Poder Judicial a actuar con celeridad.| Video: Canal N

La investigación apunta a establecer si existen otras posibles víctimas y si hay hechos adicionales que puedan vincular a Luis Sifuentes con delitos de trata de personas, explotación sexual o violencia sexual.

Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que el escultor peruano Luis “Mamanka” Sifuentes no tiene, por ahora, una restricción que le impida salir de Perú.

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La ministra María Seminario pidió a la Fiscalía y al Poder Judicial que adopten medidas urgentes ante el riesgo de que el investigado viaje con su hija de seis años. La madre de la niña retiró la autorización que había concedido para que Sifuentes pudiera trasladarla fuera del país.

Por lo que ahora priorizarán el juicio de la tenencia compartida.

Canales de ayuda

Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), disponible las 24 horas en todo Perú. Ofrece orientación, consejería y contención emocional a víctimas de violencia sexual, física, psicológica, económica o patrimonial.

Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM): Brindan atención presencial, especializada y gratuita a personas afectadas por violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y violencia sexual. Sus equipos ofrecen asesoría legal, apoyo psicológico y asistencia social.

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante una situación de riesgo inmediato o un hecho de violencia, las víctimas o testigos pueden comunicarse con la central policial mediante el número 105 o acudir a la comisaría más cercana.