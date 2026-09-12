Las 3 selecciones que clasificaron al Mundial de vóley 2027 en el Campeonato Sudamericano

Las tres selecciones que clasificaron al Mundial tras la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

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La cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 definió a las tres selecciones que obtuvieron la clasificación al Mundial del próximo año, que se disputará en Estados Unidos y Canadá.

Argentina fue la primera selección que aseguró su boleto a la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Facundo Morando derrotó 3-0 a Venezuela, con parciales de 25-23, 25-20 y 25-21, y alcanzó los 11 puntos en el torneo.

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Brasil obtuvo la segunda clasificación. La selección anfitriona superó 3-0 a Chile con marcadores de 25-13, 30-28 y 25-11, resultado que le permitió mantener el puntaje perfecto.

Colombia se quedó con la tercera plaza al vencer 3-0 a Perú, con parciales de 25-15, 25-19 y 25-20. El equipo ‘cafetero’ llegó a los siete puntos y se volvió inalcanzable para Chile y Venezuela a falta de una fecha.

Revive el emocionante momento final del partido entre Colombia y Perú por el Campeonato Sudamericano. Tras un saque largo de Perú, el equipo colombiano asegura la victoria por 3-0 y su histórica clasificación al Mundial de Voleibol. - Latina Noticias

Brasil vs Argentina: el ganador se quedará con el cupo a los Juegos Olímpicos

El domingo 13 de septiembre se disputará la última fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley. Brasil y Argentina protagonizarán un duelo que definirá a la selección que representará al continente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Ambos equipos lideran la tabla de posiciones, separados por apenas un punto, por lo que el ganador se quedará con el cupo olímpico. El encuentro comenzará a las 10:00 horas de Perú. Brasil parte como favorito por su condición de local en Río de Janeiro, aunque Argentina buscará dar la sorpresa.

Brasil se medirá con Argentina para definir al campeón del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

¿Cuándo se disputará el Mundial de vóley 2027?

Argentina, Brasil y Colombia representarán a Sudamérica en la próxima edición del Mundial de vóley. La expectativa de los hinchas ahora se centra en conocer cuándo se disputará el principal torneo de la disciplina.

El certamen de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) se realizará del 20 de agosto al 5 de septiembre de 2027, con Estados Unidos y Canadá como sedes. Más de la mitad de las selecciones participantes ya aseguraron su clasificación.

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Los clasificados al Mundial de vóley 2027

Hasta el momento, 18 selecciones aseguraron su clasificación al Mundial de Vóley. Aún quedan 14 cupos por definir, que se asignarán de acuerdo con el ranking de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Conoce a las escuadras que participarán en la próxima edición:

Argentina

Brasil

Colombia

Canadá

Estados Unidos

Italia

Cuba

República Dominicana

Puerto Rico

Tailandia

China

Japón

Egipto

Kenia

Camerún

Turquía

Serbia

Polonia

Canadá y Estados Unidos serán sede del Mundial Femenino de vóley 2027.

Así se jugará la última fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley

Domingo 13 de septiembre

- Colombia vs Venezuela (07:00 horas / Maracanãzinho)

- Brasil vs Argentina (10:00 horas / Maracanãzinho)

- Chile vs Perú (13:00 horas / Maracanãzinho)

Programación de la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Dónde ver los partidos de la fecha 5

El partido entre Perú y Chile será el único de la jornada que se emitirá por la señal abierta de Latina TV. Los demás encuentros podrán seguirse a través de la aplicación y el sitio web del canal.

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Todos los partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 también estarán disponibles en el sitio oficial de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Infobae Perú cubrirá el duelo de la selección peruana con la previa y el minuto a minuto. Además, informará sobre los resultados de la jornada y la actualización de la tabla de posiciones en su sitio digital.