Perú vs Paraguay: fechas, equipos y todos los detalles del choque por el Grupo Mundial l de la Copa Davis 2026

Perú se enfrentará a Paraguay en el Grupo Mundial l de la Copa Davis 2026.

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Faltan tres días para que Perú dispute una nueva serie en la Copa Davis 2026. El equipo ‘bicolor’ enfrentará a Paraguay por el Grupo Mundial I y ejercerá la localía en Lima.

La selección peruana recibirá al conjunto paraguayo en el Jockey Club de Lima. La serie se jugará en dos jornadas: el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre.

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La primera fecha comenzará a las 16:00 horas y contará con dos partidos de singles. La segunda iniciará a las 14:00 horas, con el duelo de dobles y otros dos encuentros de singles.

El ganador de la llave será el equipo que alcance primero tres triunfos en los cinco partidos programados. Por ese motivo, la serie no podrá definirse en la primera jornada, ya que el resultado puede cambiar durante el segundo día de competencia.

Los equipos de Perú y Paraguay

Luis Horna anunció a los cinco tenistas que representarán a Perú ante Paraguay por el Grupo Mundial l de la Copa Davis 2026: Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino.

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Buse llega como la principal carta del equipo para los partidos de singles. El limeño atraviesa el mejor momento de su carrera tras salir campeón en el ATP 250 de Winston-Salem, torneo en el que venció a Daniel Altmaier, Francisco Cerúndolo y Benjamin Bonzi.

El tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP Challenger de Winston-Salem. Revive el emocionante momento de la premiación y su discurso de agradecimiento, con un mensaje especial para toda la afición peruana que lo alentó sin parar. - Disney

Bueno y Varillas también integran el grupo de singlistas. Ambos participaron en la clasificación del Abierto de Estados Unidos 2026, aunque quedaron eliminados en la primera ronda. Pese a ello, cuentan con experiencia en el circuito y resultados que los mantienen como alternativas competitivas para la serie en el Jockey Club de Lima.

La principal novedad es el regreso de Merino, respaldado por sus actuaciones recientes en dobles. Alcanzó tres semifinales de torneos Challenger en Europa: Sion, Troyes y Bunschoten. Huertas del Pino completa la nómina. Su mejor resultado del año fue la final de dobles del Challenger de Piracicaba, junto a su hermano Conner. Estos dos formarán la dupla peruana para un punto que puede resultar decisivo en la llave.

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La selección peruana tendrá como máxima figura a Ignacio Buse en la Copa Davis 2026.

Por su parte, Paraguay también confirmó el equipo que enfrentará a Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. La delegación guaraní estará liderada por Daniel Vallejo, actual número 60 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), quien será su principal carta para la serie que se disputará en Lima.

El capitán Paulo Carvallo convocó a Vallejo, Martín Vergara, Hernando Escurra y Álvaro Frutos. Gustavo Ramírez completará el cuerpo técnico como segundo capitán.

Vallejo representa la mayor amenaza para el equipo peruano. El tenista paraguayo consolidó su crecimiento durante la temporada y logró ubicarse entre los 100 mejores del mundo en singles. Además, figura en el puesto 499 de la clasificación de dobles, por lo que también podría ser una alternativa para ese punto de la serie.

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Daniel Vallejo será la principal carta de Paraguay en la serie ante Perú por Copa Davis. Crédito: APT

¿Dónde ver el Perú vs Paraguay por Copa Davis 2026?

La transmisión televisiva del Perú vs Paraguay por la Copa Davis 2026 aún no fue confirmada de forma oficial. TV Perú transmitió la competencia en 2025 y aparece como una de las opciones para volver a emitir la serie, aunque la organización todavía no brindó detalles sobre la señal encargada de la cobertura.

Infobae Perú, además, cubrirá el evento mediante su sitio web. Con la previa y el punto a punto de los partidos de la selección peruana, que podría definir su clasificación a las ‘qualy’ de la Copa Davis 2027.