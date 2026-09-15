Beca Generación Bicentenario 2026: vacantes, cronograma y beneficios de los posgrados en el extranjero de Pronabec

Así puedes obtener una beca. (Foto: Andina)

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La Beca Generación Bicentenario 2026 abrirá una convocatoria extraordinaria con 20 becas integrales para profesionales peruanos que busquen cursar una maestría o un doctorado en el extranjero, a pesar de que se anunció que este año se suspendería.

El programa está dirigido a personas con alto rendimiento académico que no cuenten con recursos económicos suficientes para financiar estudios de posgrado fuera del país.

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La etapa de postulación para la selección estará habilitada entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre de 2026, hasta las 23:59 horas. Los seleccionados se conocerán el 15 de diciembre y la lista final de becarios se publicará desde el 22 de diciembre.

La convocatoria señala que no existe límite de edad para presentar una postulación. Los interesados deberán revisar las bases del concurso, aprobadas mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N.° 149-2026, para conocer las condiciones generales, los requisitos específicos de cada nivel de estudio y los documentos que pueden sumar puntaje.

(Freepik)

¿Cuántas vacantes estarán disponibles para maestría y doctorado?

La convocatoria entregará 20 becas integrales, de las cuales 17 vacantes serán para maestrías y tres para doctorados. Los beneficiarios deberán cursar sus estudios de manera presencial en una institución de educación superior del extranjero. Además, la universidad o centro de estudios elegido deberá figurar entre las 400 primeras posiciones internacionales al menos una vez durante los últimos cinco años en una de las clasificaciones consideradas por el concurso.

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Los rankings admitidos son el QS World University Rankings, el Academic Ranking of World Universities, conocido como Ranking ARWU, y el Times Higher Education World University Ranking, o Ranking THE.

La convocatoria no establece un límite de edad para los postulantes.

Beca Generación del Bicentenario 2026 ofrece 20 vacantes para posgrados en el extranjero | Foto: Pronabec

Cronograma de la Beca Bicentenario 2026

La fase de postulación para la selección se desarrollará del 30 de octubre al 13 de noviembre de 2026. El registro cerrará a las 23:59 horas del último día.

El cronograma también prevé una etapa de subsanación de documentos, que se extenderá del 3 al 24 de noviembre. Durante ese período, los postulantes deberán atender las observaciones que se presenten en sus expedientes, conforme a las disposiciones de las bases.

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La publicación de los seleccionados está prevista para el 15 de diciembre de 2026. Luego, las personas elegidas tendrán del 16 al 21 de diciembre para aceptar formalmente la beca.

La lista final de becarios se difundirá a partir del 22 de diciembre de 2026.

Nuevas bases

La Beca Generación del Bicentenario exige que los estudios financiados inicien entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Ese período incluye programas que podrían haber comenzado antes del inicio de la fase de postulación.

Sin embargo, los beneficios económicos se otorgarán desde el 1 de enero de 2027 y la convocatoria precisa que no reconocerá gastos ni períodos de estudio transcurridos antes de esa fecha.

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Por ello, los profesionales que ya hayan iniciado una maestría o doctorado deberán comprobar en las bases del concurso cómo se aplicará esta condición a su caso antes de presentar la postulación.

Asimismo, se han modificado algunos puntos específicos en las bases del concurso.

Beneficios para becarios

La cobertura de la beca incluye la matrícula y las pensiones académicas. También financiará los gastos relacionados con la obtención del grado o título y el trabajo de investigación que corresponda para completar el programa de posgrado.

Los beneficiarios recibirán apoyo para el transporte internacional, el alojamiento, la alimentación, la movilidad local y el seguro médico. La convocatoria incorpora además los costos administrativos que correspondan, de acuerdo con las normas vigentes para la ejecución de subvenciones destinadas a estudios en el extranjero.

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