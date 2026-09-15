Miguel Arce protagoniza pelea con Carlos Ponce en ‘Top Chef VIP 5’ y Guty Carrera le lanza advertencia: “Si tocas a mi equipo, me voy a meter”

Miguel Arce protagonizó un forcejeo con Carlos Ponce tras acercarse a la estación del equipo azul para pedir una cebolla

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La tensión entre Miguel Arce y Carlos Ponce durante una prueba de Top Chef VIP 5 llevó a Guty Carrera a intervenir con una advertencia dirigida a su compatriota. El modelo peruano cuestionó que Arce se acercara a la estación rival en medio del reto y fijó un límite ante la posibilidad de que su conducta afectara a los integrantes de su equipo.

“Si tocas a mi equipo cuando está trabajando, haciendo las cosas bien y los puedes afectar, allí sí me voy a meter”, expresó Carrera durante el episodio emitido el domingo 13 de septiembre por Telemundo.

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El intercambio ocurrió durante un desafío de inmunidad grupal entre los equipos rojo y azul. Miguel Arce, líder del conjunto rojo tras obtener una inmunidad individual en la jornada anterior, se acercó a la estación de sus rivales para preguntar si podían darle una cebolla.

La visita derivó en una discusión con Stephanie Salas y, luego, en un forcejeo con Carlos Ponce. Guty Carrera, que se encontraba cerca del lugar, buscó frenar el enfrentamiento. Su intervención, de todos modos, generó un nuevo cruce entre los dos representantes peruanos del reality gastronómico.

El origen de la discusión

El episodio reunió a los concursantes en una dinámica que exigía preparar y entregar comida a domicilio. El reto de inmunidad grupal enfrentó al equipo rojo y al azul, con Arce y Aylín Mujica como líderes de cada grupo.

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En ese contexto, Miguel Arce se dirigió a la estación del equipo azul para preguntar si les sobraba una cebolla. La solicitud recibió una respuesta inmediata de Stephanie Salas, quien le pidió que se retirara del sector rival.

“¿Qué haces aquí? Vete de aquí”, le dijo la cantante mexicana. Arce reaccionó molesto y cuestionó el tono de la participante. “¿Vete de aquí qué? Aprende a hablar a la gente. Estás bien loca tú, ¿no?”, respondió.

La disputa por una cebolla escaló durante un desafío grupal, incluyó un forcejeo con el actor puertorriqueño y enfrentó a los dos participantes peruanos del reality. IG/ Top Chef VIP 5

La discusión elevó el clima de tensión en una prueba que exigía rapidez, coordinación y organización entre los concursantes. La cercanía entre las estaciones de cocina y el ritmo de la competencia permitieron que otros participantes advirtieran el intercambio.

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Carlos Ponce intervino para retirar a Arce de la zona asignada al equipo azul. El actor puertorriqueño tomó del brazo al peruano con la intención de llevarlo hacia la salida de la estación, lo que provocó una respuesta inmediata del también exintegrante de Combate.

“Ey, me pones una mano encima y se va a poner bien feo esto”, manifestó Miguel Arce. El momento quedó registrado por las cámaras del reality y se convirtió en una de las escenas más comentadas de la jornada.

Carlos Ponce llevó a Miguel Arce fuera de la estación azul

Tras la advertencia de Arce, Carlos Ponce lo empujó hasta la salida del espacio de cocina del equipo azul. Guty Carrera se encontraba en ese lugar e intentó contener a su compatriota para evitar que la confrontación creciera.

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La intervención de Carrera no cayó bien en Arce, quien expresó su molestia por haber sido expulsado de la estación rival. “Si esto es de manos”, dijo el participante peruano en referencia al contacto físico que tuvo con Ponce.

Guty Carrera respondió desde una posición distinta. Su cuestionamiento no estuvo centrado en el conflicto entre Arce y el actor puertorriqueño, sino en el impacto que la presencia de Miguel podía tener sobre el desarrollo del trabajo de su equipo.

Guty Carrera intervino durante la discusión entre Miguel Arce y Carlos Ponce en una prueba grupal de Top Chef VIP 5

“Si tocas a mi equipo cuando está trabajando, haciendo las cosas bien y los puedes afectar, allí sí me voy a meter”, sostuvo el hijo de Edith Tapia. La frase marcó una diferencia entre ambos, pese a que son los únicos peruanos que participan en la quinta temporada del formato.

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El cruce rompió la cordialidad que habían mostrado durante los primeros días de competencia. Hasta ese episodio, Arce y Carrera habían compartido escenas sin conflictos directos, aunque integraban conjuntos distintos dentro de la dinámica grupal.

El reto terminó sin eliminados

La prueba concluyó sin un equipo ganador ni participantes eliminados. Los platos de ambos grupos fueron evaluados por los jueces Chef Tita, Toño de Livier y Betty Vázquez, quienes resolvieron que todos los concursantes permanecieran una jornada más en el programa.

El resultado no dejó conformes a todos. Carlos Ponce y Stephanie Salas manifestaron su desacuerdo con la decisión, ya que la ausencia de eliminados prolongó la competencia para los participantes que se encontraban en riesgo.

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La jornada tuvo una exigencia física adicional para varios concursantes. Guty Carrera, Miguel Arce, Carlos Ponce y Roberto Romano asumieron tareas que requirieron desplazamientos y entregas, además de las labores de cocina.

Arce había obtenido la inmunidad individual el viernes anterior. Durante el programa, expresó que podía utilizar esa ventaja para formar un equipo fuerte y complicar el desempeño de sus rivales, una estrategia que generó comentarios dentro de la competencia.

El próximo episodio de Top Chef VIP 5 mostrará si el cruce entre Miguel Arce y Guty Carrera tuvo consecuencias en la convivencia o en la distribución de los equipos para los nuevos desafíos.

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Guty Carrera y Miguel Arce son los nuevos participantes peruanos del reality ‘Top Chef VIP’ de Telemundo