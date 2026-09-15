Perú

Cajera de banco robó S/34 mil de la CTS de tres clientes en Lima: Fue condenada a 8 años de prisión

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro (Segundo Despacho) logró la sentencia. El nombre del banco no ha sido revelado

cajeros de bancos en ventanilla
Cibercriminales ahora tienen a los colaboradores de empresas en la mira. - Crédito Difusión
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Un nuevo caso de robo cibernético tiene nueva sentencia. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro (Segundo Despacho), a cargo del fiscal provincial Jonathan Cirilo Portillo Vela, consiguió que se dicte una condena de ocho años y 10 meses de prisión efectiva contra una cajera bancaria por el delito de fraude informático agravado.

La sentenciada, de iniciales K. M. V. A., aprovechó su condición su condición de trabajadora de un banco —el nombre de la empresa no se ha revelado—, así como el conocimiento, accesos y manejo del sistema bancario, para realizar doce operaciones de retiro no autorizado desde las cuentas de CTS de tres clientes por un monto total de más S/30.000. Según las indagaciones y hechos comprobados durante el juicio oral,

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Pero ahora, tras la condena por el caso de robo cibernético, además de la sentencia de ocho años de prisión, deberá pagar 150 días multa y una reparación civil a favor de los agraviados por el monto de S/34.300.

Captura de Ministerio Público sobre robo bancario
El Ministerio Público informó sobre un caso grave de robo cibernético, donde el dinero de los clientes estuvo a la merced de una cajera de banco. - Crédito Ministerio Público

Caso de robo cibernético

Una trabajadora de un banco se aprovechó de su puesto en un banco para robar a clientes S/34 mil 300 de la cuenta de tres clientes. Se trataba de los ahorros de la CTS que estos mantenían en este banco, cuyo nombre no ha sido revelado.

Como se sabe, hasta fines del 2027, los usuarios pueden retirar todo el 100% de los montos que guardan en su CTS, pero los clientes habrían mantenido sus montos (las cuentas CTS generan más interés en favor de los usuarios que las cuentas ‘normales’).

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Así, la ahora excajera del banco aprovechó esto para sacar estos montos de las cuentas digitales, no solo usando ilegalmente su condición y acceso a los datos personales y dinero de los clientes del banco, sino también empleando su conocimiento de los sistemas digitales de la entidad para concretar el robo cibernético.

Otro caso: una analista de un reconocido banco es acusada de desviar S/ 6,5 millones mediante 455 transferencias a sus propias cuentas. Según la Policía, el dinero fue utilizado para viajes, compras y la compra de una vivienda. Fuente: Panorama / Panamericana Televisión

Sin embargo, el caso terminó con una condena para esta trabajadora. De esta manera, el Ministerio Público reafirmó su “actuar eficiente expresando así el compromiso de investigar las conductas que afectan los sistemas y datos informáticos mediante el uso de la tecnología de la información y la comunicación”.

Ladrones cibernético ya no vulneran sistemas

Si bien saber el nombre del banco podría ser de importancia pública —la selección de personal y protocolos de seguridad es un tema vital actualmente—, el Ministerio Público no lo ha revelado.

Como se sabe, actualmente la tendencia que preocupa a los usuarios que guardan su dinero en estas entidades, no es que un ‘hacker’ vulnere los sistemas bancarios, sino que desde los mismos trabajadores se haga mal uso de información.

Descubren un malware llamado njRAT. (foto: ifep.com/Scyther)
Descubren un malware llamado njRAT. (foto: ifep.com/Scyther)

Anteriormente, un informe de Marsh McLennan sugiere que los cibercriminales ya no dejan rastro en vulneración de sistemas y tampoco sueltan alarmas digitales, justamente porque la estrategia es otra ahora.

“En los últimos años, las pérdidas por ciberataques basados en el sector retail se han incrementado significativamente a nivel global, principalmente a través del engaño a las personas, es decir, ataques de ingeniería social. Esta modalidad no requiere malware sofisticado, ni brechas técnicas, basta con una llamada falsa al área de soporte o un correo que aparenta ser de un superior para abrir la puerta a la violación del sistema”, afirmaba la empresa líder global en riesgo, estrategia y personas.

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