Perú

Ha*Ash confirma concierto en Arequipa: fecha, venta de entradas y más detalles de su regreso a Perú

Hanna y Ashley sumarán una presentación en la Ciudad Blanca un día después de su concierto previsto en Lima. “Perdón, perdón” y “Te dejo en libertad” serán parte de su repertorio

Hanna y Ashley incluirán en su repertorio canciones como “Lo aprendí de ti”, “Perdón, perdón” y “100 años”
Hanna y Ashley incluirán en su repertorio canciones como “Lo aprendí de ti”, “Perdón, perdón” y “100 años”
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El dúo mexicano Ha*Ash se presentará en Arequipa el sábado 6 de marzo de 2027. El show tendrá lugar en el Jardín de la Cerveza, y marcará el retorno de Hanna y Ashley a la Ciudad Blanca después de varios años sin presentaciones en esa ciudad.

La fecha forma parte de la gira “No Me Hablen de Amor”, con la que las intérpretes de “Lo aprendí de ti”, “Perdón, perdón”, “Te dejo en libertad” y “100 años” volverán a Perú en marzo del próximo año. Por ahora, la información disponible en las plataformas de entradas también confirma una presentación de Ha*Ash en Lima para el 5 de marzo de 2027, un día antes de su anunciado paso por Arequipa.

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El concierto programado para la ciudad sureña se realizará en el recinto ubicado en José Luis Bustamante y Rivero. El espectáculo comenzará a las 20:00 horas, aunque los horarios de ingreso, la distribución de zonas y las condiciones de acceso deberán ser confirmados por la productora responsable.

Venta de entradas

La promoción difundida sobre el concierto indica que habría una preventa de entradas el viernes 18 y sábado 19 de septiembre, con hasta 15% de descuento para pagos con tarjetas Interbank a través de Teleticket.

Sin embargo, hay un aspecto que los seguidores deberán tener en cuenta. Hoy es martes 15 de septiembre de 2026 y, hasta el momento, la cartelera pública de Teleticket consultada no muestra una ficha de compra específica para el concierto de Ha*Ash en Arequipa del 6 de marzo de 2027.

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Ha*Ash se presentará el 6 de marzo de 2027 en el Jardín de la Cerveza de Arequipa
Ha*Ash se presentará el 6 de marzo de 2027 en el Jardín de la Cerveza de Arequipa

La plataforma sí registra el concierto de Ha*Ash en Lima, previsto para el viernes 5 de marzo de 2027 en Costa 21, en San Miguel. En ese caso, la preventa con Interbank se realizó el 27 y 28 de agosto de 2026, con un descuento de hasta 15%, según las condiciones expuestas por Teleticket e Interbank.

Ante esa diferencia de fechas, la preventa anunciada para Arequipa el 18 y 19 de septiembre debe ser verificada en los canales oficiales de Teleticket, Interbank, la productora y las redes del dúo. Hasta que se habilite un enlace oficial de compra, no se conocen los precios de las entradas ni las zonas que estarán disponibles para el público.

Ha*Ash tendrá dos fechas consecutivas en Perú

La visita al país contempla, por ahora, dos fechas consecutivas. Ha*Ash actuará el 5 de marzo en Lima y al día siguiente se trasladará a Arequipa. La programación permitirá que el público de la Ciudad Blanca tenga una presentación propia, sin necesidad de viajar a la capital para ver a las artistas mexicanas.

Hanna Nicole Pérez Mosa y Ashley Grace Pérez Mosa conforman Ha*Ash desde principios de los años 2000. El grupo se consolidó en el mercado latinoamericano con canciones de pop y balada que abordan relaciones, rupturas y vínculos personales.

Entre sus temas más conocidos figuran “Estés donde estés”, “¿Qué hago yo?”, “No te quiero nada”, “Te dejo en libertad”, “Perdón, perdón”, “Lo aprendí de ti” y “100 años”, esta última grabada junto al cantante estadounidense Prince Royce.

El dúo también mantiene actividad con lanzamientos recientes. “Te apuesto”, una de sus canciones más nuevas, superó las 60 millones de reproducciones en YouTube.

La gira “No Me Hablen de Amor” incluye fechas en distintos países de América Latina. La programación comunicada contempla paradas en Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Argentina y Uruguay, además de Perú.

Para el público de Arequipa, el concierto del sábado 6 de marzo de 2027 será una nueva oportunidad de escuchar en directo un repertorio que ha mantenido presencia en radios, plataformas digitales y conciertos durante más de dos décadas.

El concierto en la Ciudad Blanca está previsto un día después de la presentación del dúo mexicano en Lima
El concierto en la Ciudad Blanca está previsto un día después de la presentación del dúo mexicano en Lima

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